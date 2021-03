„Scrisori pentru acasă”: O moldoveancă a ajuns să predea aritmetica mentală în Marea Britanie

Veronica Patic este originara din Echimăuţi, Rezina. După absolvirea Facultăţii de matematică şi informatică a Universităţii de Stat din Moldova (USM), Veronica a activat ca profesoară la Rezina. În această perioadă, conaţionala noastră elaborează un program de aritmetică mentală pe care îl implementează cu succes în instituţia în care preda ore, iar, ulterior, la mii de kilometri depărtare de casă. Actualmente, concetăţeana noastră este stabilită în Marea Britanie, unde a îmbrăţişat o altă meserie - cea de consilier în carieră. Cum a reuşit Veronica Patic să se integreze în societatea engleză şi care este cheia succesului atunci când începi o activitate de la zero, a aflat Oxana Gherman Roşca în cadrul unei noi ediţii a emisiunii „Scrisori pentru acasă”, de la Radio Moldova.



Acum patru ani, Veronica Patic a emigrat împreună cu familia în Marea Britanie, pentru a-şi educa copiii într-un alt anturaj. Tot în societatea engleză, concetăţeana noastră se reprofilează şi devine consilieră în carieră.



„A fost o decizie influenţată de mai mulţi factori. Întâi de toate, pentru că sunt mamă a trei copii, iar pentru mine primordial este cum eu îmi educ copiii şi ce personalităţi vor creşte din aceşti copii. Singură am studiat diverse metode de educaţie, am fost profesoară la şcoală. Am studiat aritmetica mentală, am creat un program şi chiar l-am implementat la Rezina, dar motivaţia principală au fost copii mei”, spune Veronica Patic.



Ajunsă cu familia într-o ţară străină, fără nici un ajutor sau ghid care să o ajute în prima perioadă, Veronica spune că de mare folos i-au fost tehnologiile informaţionale performante şi, desigur, accesul la internet.



„M-am integrat bine, deşi nu am avut un suport. Astăzi, din fericire, avem la îndemână tehnologii performante, iar cu ajutorul unui smartphone poţi să îţi rezolvi toate problemele, dacă ştii limba şi cum să cauţi răspunsul la întrebări. Eu m-am ghidat singură. Ghidul meu a fost Google şi smartphone-ul”, mai spune conaţionala noastră.



Pentru a te integra cu succes într-o societate, spune Veronica Patic, este esenţial să avem o atitudine pozitivă în raport cu oamenii din jur, or, potrivit conaţionale noastre, emoţiile şi intenţiile sincere pot crea noi punţi de legătură şi pot, în unele cazuri, sparge ziduri.



„Atitudinea cu care noi intrăm în contact cu oamenii şi felul în care noi ne percepem pe sine este fundamental atunci când doreşti să te integrezi într-o societate. Dacă noi simţim în interiorul nostru cine suntem, dacă ne cunoaştem valorile, intenţiile, atunci toate stările se redau pe faţa noastră, pe zâmbetul nostru. Nu contează nivelul de limbă pe care îl posezi, dar felul în care tu priveşti în ochii omului, cum eşti deschis în comunicare. Asta face minuni atunci când doreşti să te integrezi, oriunde în lume nu ai fi”, mai spune conaţionala noastră.



Ţara gazdă, Marea Britanie, i-a oferit conaţionalei noastre şansa să se afirme, să facă voluntariat şi să dovedească că oriunde în lume, prin muncă şi dedicaţie, poţi să ajungi să atingi obiectivele propuse. Astăzi Veronica Patic este consilier în carieră şi se poate mândri cu un şir lung de activităţi desfăşurate în Anglia. În cei patru ani de când se află în Regatul Unit, conaţionala noastră spune că a reuşit să se implice în mai multe proiecte de voluntariat şi, mai mult, a creat un curs de aritmetică mentală pentru tineri, ca, mai târziu, să-l adapteze şi pentru persoanele de vârsta a treia. Să o ei de la capăt într-o ţară străină şi să reuşeşti, are, potrivit Veronicăi Patic, o soluţie simplă - să ai iniţiativă şi să munceşti asupra scopului propus.