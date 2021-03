Ce spun astrele azi, 15 martie

Berbec

Nu va asteptati sa fiti foarte eficienti in situatii de criza, daca acestea ar aparea pe parcursul zilei de astazi; reflexele voastre sent incetinite, gandirea nu mai este la fel de prompta. E clar ca nu va aflati in cea mai buna perioada a voastra, de aceea trebuie sa luati totul pas cu pas si sa nu fortati deloc evolutiile. Totul va fi, pentru voi, o provocare, pe care trebuie sa o acceptati cu demnitate, insa fara a va face “hara-kiri” din aceasta cauza. Invatati sa prioritizati sarcinile, luati lucrurile unul cate unul, astfel incat sa aveti posibilitatea de a acorda fiecaruia atentia necesara; daca puteti sa mai amanati din deciziile cruciale, nu ar fi rau sa o faceti, in perspectiva unor perioade mai favorabile in acest sens.



Taur

Va simtiti foarte ambitiosi astazi, gata sa daramati muntii. Debordati de energie si, cu tenacitatea de care dati dovada de fiecare data in urmarirea propriilor obiective, este putin probabil ca ceva sa va stea in cale. Singurul pericol poate veni tocmai din partea voastra, din dorinta de a face cat mai multe, intr-un timp cat mai scurt; trebuie sa aveti grija sa nu plusati, sa nu fortati lucururile, pentru ca, in acest caz, se prea poate ca, in loc de victoria, sa experimentati infrangeri dureroase. In cazul in care aveti atat de multe de facut, incat cu greu puteti face fata, nu ezitati sa va luati chiar un ajutor, daca inca nu aveti nici unul; lucrand alaturi de o alta persoana, lucrurile vor fi mult mai usoare pentru voi, iar posibilitatea de a obtine succes in demersurile stabilite, mult mai palpabila.



Gemeni

Chestiunile domestice devin primordial pentru voi, astazi; problemele propriului camin va ocupa gandurile, in cea mai mare parte a timpului. Ba chiar poate va ganditi sa redecorati, sa faceti unele imbunatatiri in casa in care locuiti, sa redecorati, sa refaceti peisagistica gradinii, daca stati la casa; aveti grija totusi ca, atunci cand incepeti un astfel de proiect, sa va ganditi foarte bine la amploarea lui si la posibilitatile voastre, fizice, de a face fata unui astfel de proiect. Daca este vorba despre ceva de anvergura, atunci aveti neaparat nevoie de ajutor. In acest context, este necesar sa va sfatuiti cu apropiatii, astfel incat si ei sa fie disponibili. Altfel, totul poate degenera, iar entuziasmul de la inceputul zilei s-ar putea transforma intr-o mare dezamagire.



Rac

Din pacate, este foarte posibil ca ziua de astazi sa v-o petreceti plimbandu-va dintr-o parte intr-alta, fara rezultate concrete ale actiunilor voastre. Este un context in care lucrurile nu prea se leaga pentru voi, in care simtiti ca eforturile voastre nu sent rasplatite pe masura. Acest lucru poate duce la acumularea unor frustrari, la afectarea starii de spirit, astfel incat sa reusiti cu greu sa faceti fata provocarilor profesionale. Nu mai vorbim de viata personala, care ar fi profund influentata de proasta voastra dispozitie. Este important sa pastrati deschise canalele de comunicare cu persoanele apropiate, care au nevoie sa va inteleaga pasa propasta prin care treceti si, poate, chiar sa va dea o mana de ajutor pentru a trece mai usor peste ea.



Leu

Semnele arata o zi benefica pentru voi, mai ales in plan profesional. Nu veti castiga la loterie, nici nu veti primi vreo mostenire surpriza; succesele zilei de astazi se vor datora unei munci asidue, indelungate, vor fi rezultatul unor eforturi sustinute, care isi vor gasi, acum, incununarea. Va fi, din fericire, mai mult decat v-ati fi asteptat, iar acest lucru nu poate fi decat foarte imbucurator. Betia victoriei nu trebuie sa va abata atentia de la alte chestiuni asupra carora trebuie sa va aplecati cu toata constiinciozitatea. Nu este cazul sa va petreceti timpul facand planuri in legatura cu felul in care ati putea folosi castigul obtinut. Cel mai bine este sa va vedeti de treba, sa puneti totul deoparte pana se va ivi, de la sine, momentul potrivit pentru a folosi la locul potrivit ceea ce soarta v-a daruit cu-atata generozitate astazi.



Fecioara

Ziua de astazi va va gasi plini de energie, si va trebui sa gasiti modalitati in care sa folositi aceasta explozie de vitalitate. Aveti mare grija sa o folositi in mod constructiv; exista si pericolul de a fi influentati in directii nedorite, de catre persoane nu foarte bine intentionate. Scenariile pe care le-ati facut in utlima vreme ar putea fi incununate de succes, doar daca va veti implica total in momentul in care incepeti punerea in actiune. Acceptati ajutorul prietenilor, daca acestia au competenta si sunt dornici sa va sustina; binenteles, daca sent persoane de incredere, pe care puteti conta. Relatiile cu partenerul de cuplu trebuie mentinute in conditii de normalitate, chiar daca asta cere un effort sustinut din partea voastra; contextul astral avertizeaza ca echilibrul in cuplu este, astazi, destul de fragil.



Balanta

Activitatea subconstientului vostru pare a fi foarte febrile astfel; se pot elibera anumite trauma ale trecutului care s-ar putea vindeca sau ar putea sangera mai puternic. Veti avea nevoie de sprijinul unor persoane de incredere, care sa va ajute sa treceti peste acest moment. Cantonarea in trecut nu poate fi nicicum benefica, iar acest lucru trebuie evitat cu orice pret. Majoritatea lucrurilor care s-au intamplat nu pot fi readuse in prezent, pentru a fi reeditate. Corectate, poate, intr-o oarecare masura. Daca veti reusi sa va descatusati de aceste lanturi care va trag inapoi, atunci finalul zilei va va gasi intr-o dispozitie deosebit de buna, cu un moral ridicat si o dorinta de a merge inainte.



Scorpion

Astazi va simtiti mai indrazneti ca de obicei, desi nu va lipseste, de regula, curajul. Suntei insa, mai tentati sa actionati din umbra, de unde urmariti evenimentele si de unde va directionati deciziile si practicile. Totusi, astazi sunteti mai tentati sa va aratati lumii, sa iesiti din penumbra si sa va afirmati in fata celorlalti. Dorinta de a face lucruri neobisnuite pentru voi, este foarte puternica; poate fi si o exacerbare a dorintei de a iesi din cotidian, din rutina de zi cu zi. Asumarea unor riscuri mari, pe care altfel le-ati fi evitat cu orice pret, poate deveni un pericol destul de concret; trebuie sa respectati unele limite, astfel incat sa nu regretati, ulterior, un astfel de episod. Studiati cu multa atentie optiunile pe care le aveti si alegeti cu cat mai mult discernamant.



Sagetator

Interesele voastre, astazi, sunt orientate mai mult catre spiritual, catre introspectie; va plac subiectele de acest gen si incercati sa atrageti sip e altii in conversatii pe aceste teme. Din pacate, nu prea veti avea prize la public, unele persoane aratandu-se chiar plicitisite; desi va place sa va puneti in evidenta, de aceasta data persoane din anturajul vostru chiar va vor evita. Radicalizarea voastra, din acest punct de vedere, va duce la o accentuare a izolarii; de aceea este bine sa fiti mai ponderati si sa nu fortati pe ceilalti sa-I intereseze aceleasi lucruri ca pe voi. Va trebui sa faceti eforturi pentru ca si celelalte domenii ale vietii voastre sa se bucure de acelasi tip de atentie; nu va negliati indatoririle, mai ales pe cele majore. Raporturile cu juniorii vor trebui reevaluate neaparat; se poate pune problema sa va resetati voi sistemele, pentru a face pasi inainte.



Capricorn

Va simtiti intr-o dispozitie aventuroasa, ati dori sa lasati totul in urma si sa va urmati fanteziile. Ideile nu va lipsesc, insa masura pastrarii legaturii cu realitatile poate fi alterata. Obiectivele fanteziste pot sa aduca prejudicii, atat in imagine, cat si in plan fizic. Trebuie sa tineti cont de faptul ca nu este un moment potrivit pentru a face schimbari decisive in plan profesional. Este, mai degraba, un moment in care sa mentineti o anumita constanta in aceasta directie. Daca aveti un hobby pe care, in viitor, ati putea miza pentru aface bani, ar fi bine sa va ganditi foarte bine care ar putea fi cea mai putin riscanta metoda de a-l pune in valoare, astfel incat sa va aduca beneficiile asteptate.



Varsator

Anumite chestiuni legate de cariera ar putea sa va puna in situatii delicate, care va vor face sa va simtiti incomod; unele colaborari ar putea fi afectate de acest context. nU este un moment potrivit sa va lasati influentati de cei din jur; mergeti pe mana voastra pentru ca, in acest context astral, propria intuitie va poate servi mult mai mult. Sunteti disponibili pentru orice provocare, insa v-ar fi mult mai bine sa fiti lipsiti de ele. Puteti sa va canalizati energiile intr-o alta directie, mult mai constructive. Nu duceti lipsa de idei, iar acest lucru va poate fi de mare ajutor, mai ales daca urmariti sa va afirmati in domeniul profesional in care activati. Discutiile cu apropiatii ar putea sa cunoasca unele perturbari incomode, care sa altereze climatul normal al relatiilor cu acestia; cu putina rabdare si tact, lucrurile pot sa se normalizeze usor.



Pesti

Un anumit eveniment social progrmat pentru aceasta zi, ar putea sa va puna in contact cu persoane deosebit de interesante, care sa aiba un rol important in schimbarea anumitor puncte de vedere pe care le sustineti. Discutiile se vor concentra, in mod clar, in anumite directii de colaborare care ar putea sa se concretizeze, intr-un viitor apropiat. Ati putea sa primiti invitatia de a vizita un loc pe care doriti sa-l vizitati de mai multa vreme; aveti mare grija ca, in spatele acestei invitatii sa nu existe interese ascunse. Din punct de vedere sentimental, este foarte posibil ca aceasta sa fie, pentru unii dintre voi, ziua marii intalniri; sansele de a va gasi perechea sent destul de ridicate. Aveti toate sansele de a fauri o poveste de neuitat, pe parcusul zilei de astazi, cu toate inconvenientele pe care va trebui sa le depasiti.