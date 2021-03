Reacţiile politicienilor cu privire la instituirea unei eventuale stări de urgenţă

Decizia de a cere instituirea unui nou „lockdown” aparţine Maiei Sandu şi nicidecum majorăţii membrilor CSS. Declaraţia aparţine liderului fracţiunii PSRM în Parlament, Corneliu Furculiţă. Totodată, deputatul declară că PSRM este împotriva instituirii stării de urgenţă.



„Am spus la şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, repet şi acum: PSRM crede în continuare că nu trebuie să distrugem economia şi suntem împotriva “lockdownd-ului” pe care insistă Maia Sandu”, a scris Furculiţă pe pagina sa de facebook.



În acelaşi timp, socialistul a îndemnat-o pe Maia Sandu să desemneze candidatul la funcţia de prim-ministru.



„Noi credem că preşedintele ţării trebuie să-şi execute obligaţiunile constituţionale şi să desemneze candidatul la funcţia de prim-ministru. Iar indicaţiile la adresa Parlamentului şi Guvernului nu ţin nicidecum de competenţa şefului statului”, se mai arată în postare.



Deputatul Platformei DA, Alexandr Slusari, afirmă că un lockdown total de minim două săptămâni plus revenirea din acesta ar costa bugetul circa 6 miliarde de lei.



„Economiile cetăţenilor şi ale businessului după primul an de pandemie sunt epuizate. Evident, e nevoie de atragere a asitenţei financiare externe şi de rectificări semnificative ale bugetului. Acest lucru îl poate face doar un guvern plenipotenţiar” susţine Slusari.



Parlamentarul a precizat că în perioada stării de urgenţă Parlamentul nu poate fi dizolvat, iar alegerile anticipate oricum se amână în contextul situaţiei pandemice.



„În câteva zile doamna preşedinte poate să încerce să rezolve problema investirii rapide a unui guvern proeuropean de coaliţie, propus de Platforma DA. Nu pierde nimic. Nu este votat - a eşuat a doua tentativa. Dar dacă trece, ţara are de câştigat”, consideră deputatul.



Aminitim că astăzi Consiliul Suprem de Securitate s-a întrunit într-o şedinţă extraordinară. Drept urmare, preşedinta Maia Sandu a venit cu mai multe recomandări pentru instituţiile responsabile de situaţia pandemică şi a propus instituirea stării de urgenţă pentru două săptămâni.