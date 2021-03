Cele mai bune cinci alimente împotriva anxietății

Tulburarile de anxietate impun, de obicei, tratament sau psihoterapie sau amandoua, in cazurile mai grave.



Insa exista si alimente cu efecte miraculoase in cazurile de anxietate. Nu inseamna ca ele trateaza afectiunea, dar imbunatatesc starea bolnavilor. Asa cum anumite mancaruri si bauturi reduc stresul, dupa cum s-a demonstrat stiintific, altele pot ajuta la anxietate.



Potrivit medicilor consultati pentru The Huffington Post, cinci alimente pot contribui la tratarea anxietatii, daca sunt introduse in dieta zilnica.



1. Peștele gras

In cadrul unui experiment facut la Universitatea de Stat din Ohio, studentii care au luat suplimente cu Omega 3, provenite de la pesti grasi, au prezentat o reducere a starii de anxietate cu 20 la suta, spre deosebire de cei care au luat pastile cu efect placebo. Medicii, insa, nu incurajeaza consumul de suplimente alimentare, "insa ar trebui sa creasca aportul de Omega 3 in diete lor prin consumul de peste", spune Martha Belury, care a participat la studiu.



2. Ceaiul de mușețel

Musetelul a fost folosit pentru proprietatile lui terapeutice inca din timpuri vechi, dar stiinta moderna i-a descoperit mai multe proprietati. S-a demonstrat, in urma unui studiu facut in 2009, ca ceaiul de musetel amelioreaza starile de anxietate.



3. Ouăle

Creierul are nevoie de un spectru larg de vitamine B pentru a functiona optim. Cand lipseste una din vitaminele din grupul B, poate sa apara confuzia, iritabilitatea si anxietatea, pe langa alte efecte, potrivit Psychology Today. Vitaminele sunt aduse in organism de carnea de vita, carnea de porc, citrice si oua, care sunt una din cele mai bogate surse naturale de colina, o vitamina din grupul B, cruciala pentru sanatatea creierului.



4. Probioticele

Creierul comunica cu burta, pentru ca asa se explica senzatia de foame, iar cercetarile sugereaza ca bacteriile din intestinele noastre sunt implicat in "conversatie". Bacteriile bune - probioticele - traiesc in intestine si favorizeaza functionarea gastrica sanatoasa. Un studiu facut in 2011 de cercetatori irlandezi a stabilit ca anumite bacterii probiotice care se gasesc in iaurturi reduce "comportamentele asociate stresului, anxietatii, depresiei".



5. Ceaiul verde

Ceaiul verde este bogat intr-un aminoacid numit L-teanina, care are efecte calmante. Intr-un anumit studiu s-a dovedit ca 200 de miligrame de L-teanina i-a ajutat pe studentii aflati inaintea unui test sa-si pastreze calmul. Insa o asemenea cantitate de L-teanina se gaseste in 5 pana la 20 de cani de ceai verde.