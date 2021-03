Bea apă caldă cu lămîie. Iată la ce te ajută

Toată lumea știe că limonada este foarte sănătoasă. Însă, modul acesta de preparare nu este cel optim. Pentru a te bucura de toate beneficiile lămîii, cea mai bună variantă este să bei timp de o lună de zile, în fiecare dimineață, o ceașcă de apă plată încălzită (neîndulcită) cu suc de lămîie/lime. Încearcă și vei simți diferențele!



Iată la ce te va ajuta această cură:



Te ajută să slăbești

Lămîile au un conținut mare de fibre pectine, care combat foamea. În plus, conform studiilor, cei care au o dietă alcalină pierd în greutate mai repede.



Ajută la digestie

Apă caldă stimulează digestia. Lămîile și limele sînt bogate în minerale și vitamine care ajută la eliminarea toxinelor din tractul digestiv.



Acționează precum diureticele

Lămîia crește frecvența urinării, astfel ajutînd la eliminarea rapidă a toxinelor din organism și la menținerea tractului urinar sănătos.



Echilibrează nivelul pH-ului lichidelor din organism

Deși este greu de crezut, lămîia este un aliment foarte alcalin. Da, ea este acidă, dar în interiorul corpului devine alcalină (acidul citric nu creează aciditate în organism odată metabolizat). După cum știi, un organism cu pH-ul echilibrat este cheia spre o stare de sănătate optimă.



Curăță pielea Vitamina

C ajută la diminuarea ridurilor de suprafață și a petelor de pe piele. Apa cu lămîie elimină toxinele din sînge și ajută la menținerea tenului curat și sănătos.



Stimulează sistemul imunitar

Lămîile sînt bogate în potasiu, calciu, fosfor și vitamina C. Vitamina C este foarte bună pentru combaterea răcelilor, potasiul stimulează creierul și sistemul nervos și ajută la controlul tensiunii arteriale, iar fosforul metabolizează macronutrienții, ajută la buna funcționare a creierului și întărește, alături de calciu, oasele și dinții.



Hidratează sistemul limfatic

Atunci cînd corpul este deshidratat, nu își poate îndeplini corect funcțiile, ceea ce duce la acumularea de toxine, apariția stresului și a constipației etc. O ceașcă de apă caldă cu lămîie te hidratează foarte bine și ajută glandele suprarenale să funcționeze corect.