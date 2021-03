Ce spun astrele azi, 11 martie

Berbec

Veti avea o dispozitie schimbatoare pe tot parcursul zilei, iar cei din jur vor fi foarte derutati de aceasta atitudine. Veti fi greu de multumit, iar acest mod de comportament ar putea sa va aduca multiple neplaceri, nu doar in relatiile cu partenerii si colegii de serviciu, care nici nu-si vor bate capul cu voi daca vor vedea ca nu au cu cine se intelege, dar, mai important, in relatiile personale, unde lucrurile s-ar putea complica foarte mult, mai ales spre finalul zilei. Este important sa nu rabufniti fara motiv, sa nu implicati pe ceilalti in labilitatea voastra emotinala si sa va controlati iesirile, mai ales fata de acele persoane care realmente conteaza.



Taur

Veti avea nevoie de ceva mai multa atentie din partea celor din jur, pentru a obtine ceva mai mult echilibru intern si extern. Mai ales femeile native ale acestei zodii vor fi foarte capricioase astazi, cu greu li se va putea intra in voie. Totusi, prea multe mofturi nu va vor face bine, iar amploarea consecintelor negative va depinde de contextul general al zilei, de evolutiile din aceasta perioada. Cel mai bine ar trebui sa va concentrati, macar un timp, pe activitati de creatie, care sa va solicite imaginatia si sa va ocupe gandurile cu lucruri placute si relaxante. Concentrati-va mai mult pe caminul vostru, pe care-l indragiti atat de mult si pe care, in mod nefiresc, astazi il cam neglijati.



Gemeni

Atentia voastra va fi captata, in mod masiv, de ceea ce tine de domeniul financiar. Fie va faceti planuri sa plecati intr-o calatorie, fie pentru intrarea in vreun parteneriat, fie vreti sa renovati; totul trebuie gandit foarte bine, astfel incat sa va incadrati in bugetele de care dispuneti. Nu este indicat sa va ganditi la surse suplimentare de bani de cheltuiala, decat doar in cazul in care apar si alte surse de venit. Imprumuturile nu sunt recomandate, cel putin astazi. Este esential sa va concentrati pe una sau doua chestiuni deodata. Mai multe inseamna sa va puneti prea mult la incercare obiectivitatea si puterea de discernamant.



Rac

Nu este nevoie sa fiti foarte energici astazi, daca nu vi se cere acest lucru; puteti sa mai incetitniti ritmul, mai ales daca aveti obiceiul de a va impune limite cam prea inalte pentru putinta voastra. Daca nu aveti lucruri persante, care sa solicite prezenta voastra directa, puteti delega, fara doar si poate. In familie, insa, ar fi bine sa interveniti personal, fiindca neimplicarea nu ar fi deloc apreciata de catre niciunul dintre apropiati; fiti alaturi de copii, mai ales, in special daca vi se solicita implicarea. Spre seara, ar fi bine sa organzati ceva interactiuni sociale, o iesire cu prietenii, de exemplu. Va va face bine sa interactionati intr-un cadru mai putin formal.



Leu

Veti fi foarte concentrati, fie pe problemele proprii, fie pe cele ale apropiatilor, iar acest lucru isi va pune amprenta pe mentalul vostru din aceasta zi. S-ar putea ca, in functie de amploarea problemelor personale cu care va veti confrunta, atitudinea voastra sa mearga de la usor distrata la o evitare a implicarii in probleme in care este neaparat nevoie de aportul vostru. Din aceasta cauza, s-ar putea sa aveti parte de criticism din partea celor din jur, care v-ar conferi o stare de spirit destul de incomoda. Faceti ca de obicei si lasati-va condusi de flerul dvs. indubitabil; increderea in sine va poate salva in situatiile mai dificile, va poate ajuta sa luati deciziile care se impun in astfel de situatii.



Fecioara

Nu este recomandabil sa faceti munci care presupun prea mult efort fizic, mai ales daca ati avut anterior o perioada ceva mai solicitanta ca de obicei. Sunteti predispusi la surmenaj si, implicit, la aparitia unor afectiuni fizice ce pot sa derive din aceasta stare. Este insa, o perioada foarte propice pentru acumulari intelectuale, pentru schimburi de impresii si informatii pe diverse teme de interes, pentru finalizarea unor proiecte care implica efort metal sporit. S-ar putea ca familia sa va solicite o atentie sporita in aceasta zi, ba chiar si o implicare mai viguroasa intr-o serie de probleme care tind sa devina stringente.



Balanta

A incerca sa va depasiti limitele pare sa fie o idee proasta pentru ziua de astazi. Veti avea multe alte ocazii sa va consumati energia, astfel incat aceasta nu este una dintre acele modalitati pe care sa le luati in considerare; stabilirea unor obiective pertinente, tangibile, va poate scuti de multe dezamagiri. Potentati efortul pentru a nu ramane fara resurse atunci cand veti avea mai mare nevoie. Astrele va recomanda sa fiti ponderati si in cheltuieli. Nu va aruncati la cumparaturi fara utilitate, nu exagerati, nu va pretati la satisfacerea unor mofturi. Nu este intelept si puteti sa va dezechilibrati foarte serios din punct de vedere financiar.



Scorpion

Beneficiile unor modificari in modul de actiune, in vizualizarea imprejurarilor, in analiza diverselor situatii nu vor intarzia sa apara. Este important sa va implicati cu toata forta, pentru ca eforturile voastre sa fie incununate de cat mai mult succes. Originalitatea va fi foarte apreciata, nu doar in viata profesionala, unde unii dintre voi vor reusi sa se faca remarcati, ci si in viata de familie, unde veti reusi sa aduceti solutii deosebite unor probleme mai vechi, care nu si-au gasit rezolvare in mod traditional. Pe plan profesional, va trebui sa fiti foarte atenti la modul in care va raportati la ceilalti; unele persoane pot sa nu fie la fel de bine intentionate ca voi.



Sagetator

Sunteti animate de spirit de initiativa, dar si de o serie de emotii, dar nu toate constructive. Faptul ca veti trece de la o stare psihica la alta va va stirbi din credibilitate in intreprinderile in care va veti implica. Acest lucru va raneste, dar trebuie sa intelegeti ca si ceilalti au dreptate. Ar fi bine daca ati incerca sa mai ponderati putin din spontaneitatea iesirilor si sa ganditi inainte de a va exterioriza in public. Inainte de a-i ajuta pe cei din jur, cel mai bine ar fi sa va ajutati pe voi insiva sa ajungeti la un echilibru al sentimentelor. Daca sunteti bulversati din punct de vedere psihic, nu veti fi eficienti in a oferi suport altora.



Capricorn

Veti trece prin stari emotionale foarte puternice, care va vor solicita la maximum din punct de vedere psihic. In astfel de momente, este bine sa nu va implicati in situatii care nu va privesc, mai ales daca au tendinta sa degenereze in evenimente cu tenta negativa. Putina prudenta in momente de labilitate, de orice fel, este perfect recomandabila; nu are nici un rost sa va asumati riscuri inutile, care sa va expuna situatiilor delicate. Ziua va trece mult mai usor, daca veti sti sa va atrageti de partea voastra sprijin, fie din partea familiei (preferabil), fie din partea colaboratorilor, daca este vorba despre chestiuni legate de activitatea profesionala.



Varsator

Este o zi perfecta pentru noi inceputuri, pentru voi, nativii acestei zodii. Si de ce sa nu profitati de ea? Puteti sa incepeti o noua relatie sentimentala, daca simtiti ca ati intalnit partenerul potrivit, puteti sa actionati pentru a va consolida relatia in care sunteti implicati in prezent, daca va simtiti confortabil in ea. A va lasa in baza ideii ca ar putea sa apara cineva si mai bun, poate sa prelungeasca aceasta cautare la infinit. Deci, analizati cu obiectivitate! Este un moment propice si pentru a intra intr-o noua afacere, pentru aceia dintre voi care sunteti businessmani. Implicarea in noi proiecte caritabile, care implica



Pesti

Astazi va fi o zi plina de voie buna, chiar daca nu va parea astfel de la primele ore ale diminetii; uneori semnele bune intarzie sa apara, de aceea nu trebuie sa va pierdeti nadejdea. Bucurati-va din plin de o atmosfera destinsa si nu cautati probleme acolo unde nu exista. Permiteti-va chiar si unele momente de rasfat, daca simtiti nevoia. Increderea in propriile forte este la cote inalte, asa ca puteti trece la treaba cu entuziasm. Comunicarea este esentiala azi in relatiile cu familia. Cu cat mai clar va veti exprima, cu atat mai bine vor merge lucrurile in plan personal. Tineti cont de acest fapt, mai ales spre seara, cand veti fi in mijlocul familiei.