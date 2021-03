Scuarul destinat meşterilor artizanali ar putea fi gata în două săptămâni

După mai bine de jumătate de an de când ramurile copacilor, băncile din parc sau chiar solul le servesc drept spaţiu pentru expunerea tablourilor, pictorii şi meşterii artizanali în sfârşit vor dispune de un loc unde să-şi comercializeze cu demnitate operele de artă. În maxim două săptămâni, scuarul din adiacentul Parcului Catedralei Mitropolitane se va transforma într-o adevărată galerie, cu standuri pentru picturi şi bănci pentru admiratori. Astfel, pe Aleea Artelor de pe strada Columna, au fost instalate 20 de suporturi de beton, cu o lăţime de trei metri, ce vor servi drept locuri de comerţ şi care vor fi încălzite în perioada rece a anului. Mai mult, întreaga suprafaţă a aleii va fi pavată, relatează Mesager.



Pictorul Valeriu Ţurcanu vinde tablouri şi icoane lucrate în ulei. Bărbatul speră că odată cu finalizarea lucrărilor de construcţie cei pasionaţi de artă vor avea şi condiţii mai bune de vânzare.



„Noi suntem în ascultare, cum zice părintele în ascultare. A spus acolo, hai acolo, dar nu trebuia aşa. Trebuia întâi de făcut şi apoi de transferat din parcul Eminescu încoace. Dar aşa ne-o transferat încoace şi aicia deja nu ştiu ce să facem”, a spus pictorul.



Soţia sa însă se îndoieşte că va fi spaţiu suficient pentru toţi doritorii.



„Închipuiţi-vă pe standurile celea trei persoane o să stea, dar uitaţi-vă noi câte tablouri avem. Nu am idee cum o să le amplasăm amplasa pe stand”, afirmă Maria Ţurcan.



Iulia Burdujan comercializează lucrările făcute de fiica sa. Femeia spune că nu prea înţelege conceptul arhitectural al acestei alei.



„Eu nu înţeleg ce o să fie aici, fiindcă nu ai unde pune tablourile, nu ai de ce să le atârni. Nu am încredere mare, nu ştiu”, susţine femeia.



Serghei Ţugulea pictează portrete la comandă. Bărbatul îşi doreşte ca acest spaţiu să fie unul aglomerat ca să nu ducă lipsă de clienţi.



„Aşteptăm şi sperăm că odată finalizate lucrările, o să fie şi mai mult spaţiu. Am vrea să fie ca şi în celălalt loc. Acolo era mai mult de lucru şi câştigam mai mulţi bani. Aici, deocamdată, vânzările sunt slabe şi asta tot din cauza că puţini cunosc că aici îşi expun lucrările artiştii”, constată Serghei Ţugulea.



Iar dacă unii trecătorii sunt nerăbdători să vadă cum va arăta piaţa de tablouri din Parcul Catedralei, alţii îşi doresc doar ca să fie reparat mai repede pavajul.



„Ar fi bine să fie un loc anume să-şi expună expoziţia, lucrările lor şi oamenii să ştie că acolo este, acolo poţi găsi, în primul rând pentru a se promova cultura în Moldova”; „E faţa oraşului nostru, unde oamenii pot să se plimbe, să vadă ceva frumos, e centrul oraşului, totuşi asta e important”; „E foarte complicat de traversat, mai ales dacă eşti cu copil. -Cum vi se par aceste standuri? Ceva interesant, ceva deosebit, dar până când încă nu este clar ce va fi”, au spus vizitatorii.



Potrivit Preturii sectorului Buiucani, în următoarele zece zile urmează să fie amenajate mai multe elemente de mobilier urban ce vor servi drept suport pentru expoziţia şi comercializarea lucrărilor de artă.



„Reparăm colţurile, vrem să le dăm mai repede în primire”, spune Vitalie porubin, muncitor.



„Sunt nişte tehnologii, constructorul nicicum nu a vrut să-şi asume la temperaturi mai joase de 5 grade ziua şi noaptea ca să le poată finaliza şi asta vroiam să fim înţeleşi, ori garanţia pe care noi am înaintat-o este de 10 ani”, precizează Vadim Brânzaniuc, pretorul sectorului Buiucani.



Acest proiect în valoare de 80 de mii de euro este implementat cu suportul oferit de către Agenţia turcă pentru cooperare şi coordonare. Contribuţia Preturii Buiucani se ridică la 400 de mii de lei. Amintim că decizia de strămutare a pictorilor, care îşi comercializau tablourile în Scuarul „Mihai Eminescu” a fost luată după ce această zonă verde s-a transformat în decursul anilor într-o piaţă de anticariat.