Ce spun astrele azi, 9 martie

Berbec

Incercati sa evitati escaladari ale unor situatii mai tensionate, escaladari pe care sa nu le puteti controla mai tarziu. Ar fi o atitudine potrivita sa va retrageti in zone mai linistite, unde sa nu puteti fi atrasi in conflicte, unde sa va puteti calma si gandi mai bine fiacre pas pe care-l aveti de facut. Nu sunteti o fire prea calma si, daca sunteti prea calcati pe staif reactionati si nu intotdeauna foarte fericit. Asa ca, cel mai bine este sa va vedeti de treaba si sa nu raspundeti deloc provocarilor. Incercati sa va si pliati dupa evenimente, fiti maleabili si versatili, chiar daca nu va sta in fire. Va veti asigura o situatie mai relaxata, in acest fel.



Taur

Trebuie sa fiti foarte atenti la finante, mai cu seama in prima partea a zilei. Exista riscul de pierderi, daca va implicati in anumite intreprinderi financiare, dar si riscul de a cheltui prea mult, daca decideti sa iesiti la cumparaturi si sa nu tineti seama de bugetul pe care-l aveti la dispozitie. De obicei, sunteti destul de chibzuiti cand vine vorba de bani, insa astrele par sa va intunece judecata astazi, mai ales din acest punct de vedere. Spre seara, s-ar putea sa va treziti cu o stare de iritabilitate, destul de previzibila, mai ales daca se intampla sa pierdeti bani in prima partea zilei. Putin calm ar fi foarte oportun, totusi!



Gemeni

Daca va simtiti rau in legatura cu anumite actiuni pe care doriti sa le intreprindeti sau sunteti suparati de anumite chestiuni, este bine sa va pregatiti o doza ceva mai mare de autocontrol. In momentele in care va simtiti astfel, tindeti sa deveniti extrem de critici la adresa celor care intra in raza voastra de actiune, va descarcati pe cine are ghinionul sa va fie in preajma, ceea ce nu este nici corect, nici avantajos pentru voi. Relatiile cu apropiatii ar putea fi serios afectate de o atitudine mult prea exigenta; trebuie sa aveti mai mare grija de modul in care va comportati fata de partenerul de cuplu, de modul in care va raportati nu doar la nevoie personale, ci si la doleantele partenerilor.



Rac

Leadership-ul care va este o a doua natura trebuie adaptat contextului in care actionati, trebuie plasmuit astfel incat sa nu fie deranjant pentru subordonati si colaboratori. Daca veti tine seama de acest aspect, perspectivele pentru ziua de astazi se arata destul de prospere. Veti fi apreciati pentru diplomatie si pentru implicare, mai ales daca, pentru roadele reusitei, aprecierea va fi impartita in functie de implicarea justa a fiecaruia. In familie, incercati sa fiti ceva mai deschisi, pentru ca mesaele pe care doriti sa le trimiteti sa fie corect intelese; discutati cu partenerul despre preocuparile voastre si aveti rabdare cu juniorii, chiar daca va vorbesc despre lucruri marunte.



Leu

Nu devenit obsedati de propriile probleme, nu dezvoltati obsesii referitoare la acestea, pentru ca pot sa se iveasca incurcaturi serioase din acest punct de vedere. Mai ales in momentul in care cineva din anturajul apropiat va atrage atentia asupra acestui fapt, este bine sa va ganditi ceva mai profund la modul in care actionati. Daca veti continua pe aceasta linie, va veti trezi izolati de catre ceilalti, care au o anumita limita de toleranta fata de vorbaria voastra pe subiecte care va intereseaza doar pe voi si care se vor reorienta spre companii ceva mai deschise la minte si preocupate de probleme universale. Pe langa acestea si chestiunile punctuale sunt importante, detaliile ar putea face diferenta.



Fecioara

Faceti in asa fel incat sa parasiti pentru ceva timp rutina de zi cu zi si sa va implicati in ceva deosebit, memorabil, ceva care sa merite efortul si care sa aiba durabilitate. Este important sa faceti asta, pentru a mai destrama putin din monotonia care incepe sa va deprime. Daca starea de spirit nu se va imbunatati pana la finele zilei, ziua urmatoare va fi foarte greu de trecut in aceeasi maniera. Este bine sa va concentrati sa rezolvati cat mai repede ceea ce aveti de rezolvat, iar apoi sa va indreptati atentia spre propria persoana si spre propriile emotii si sentimente; de asemenea, trebuie sa fiti si alaturi de cei dragi, mai ales in momentele in care atentia va este solicitata.



Balanta

Se pare ca cei din jur trebuie sa va dea dreptate astazi, pentru ca veti avea, realmente, dreptate; nu e nevoie sa vi se faca favoruri gratuite in acest sens. Intuitia va ajuta in multe imprejurari si va doriti ca apropiatii sa va acorde neconditionat increderea si sa mearga pe mana voastra. Acest lucru nu pare acestora la fel de firesc ca si voua si ar fi bine daca ati tine cont si de punctele lor de vedere. Si pentru ca familia este importanta pentru voi, la fel ca si sprijinul membrilor acesteia pentru momentele mai dificile, ar fi bine sa va consultati cu ei inainte de a lua decizii care sa-i afecteze la fel de mult ca si pe voi. Altfel, ziua se va finaliza cu multe situatii conflictuale si mult stres.



Scorpion

Se pare ca intrati intr-o perioada cu mai mult optimism, curaj si incredere in sine. In aceste conditii, creativitatea este stimulata, iar rezultatele muncii pe care o desfasurati ar putea fi mult mai bune si, in consecinta, mult mai apreciate de superiori. Este o zi foarte propice pentru a incepe noi proiecte, pentru a dezvolta noi concepte, pentru a va implica in activitati in care nu ati mai fost implicati vreodata. Oamenii de afaceri vor fi foarte productivi, insa e nevoie de munca si implicare pentru ca rezultatele sa fie, cu adevarat, notabile. Evolutiile astrale stimuleaza comunicarea, ceea ce, pentru persoane retrase, asa cum sunteti voi, poate fi un lucru extrem de benefic.



Sagetator

Astazi puteti sa va mai luati si cateva pauze, atunci cand va permiteti, si nu va reprimati impulsul de a visa. Totusi, distractiile prea dese de la munca sau de la activitatea pe care o desfasurati, ar putea sa fie destul de nocive, pentru ca, fie va impiedica sa va rezolvati problemele pe care le aveti de rezolvat, fie va vor forta sa ramaneti peste program sa terminati ce trebuie sa terminati. Pentru a va pastra o stare de spirit cat mai buna, astrele va indica faptul ca trebuie sa va implicati in diverse activitati recreative – faceti jogging, participati la diverse ateliere, intalniti-va cu prietenii, etc. Este important sa va inconjurati de persoane bine dispuse, care sa emane vibratii pozitive, avand in vedere ca astazi sunteti ceva mai influentabili din acest punct de vedere.



Capricorn

Poate ar fi momentul sa mai lasati deoparte rigiditatea, masca impenetrabila si intimidanta si sa va apropiati mai mult de cei din jur, mai ales de cei dragi. Nu e bine sa fiti perceputi ca cineva la sufletul caruia se ajunge greu, in nici un caz de catre membrii propriei familii. Mai ales ca nu este asa. Sunteti o persoana foarte sensibila, care poate fi usor ranita. Trebuie insa, ca acest lucru sa se vada, macar putin, si la exterior. Aura de inaccesibilitate poate sa fie profitabila in anumite situatii, insa in relatiile de suflet, poate cauza neintelegeri. Interrelationarea va fi ceva mai dificila, mai ales cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea; unele proiecte la care lucrati ar putea, realmente, sa fie in impas.



Varsator

Nu va implicati in situatiile conflictuale, mai ales daca acestea nu va solicita direct; mentinerea distantei fata de lucrurile care nu va privesc direct va poate scuti de multe batai de cap. Atunci cand sunteti atrasi fara putinta de a evita, este nevoie, totusi, sa ripostati, dar ar fi bine sa o faceti intr-o maniera diplomatica, mai ales daca vorbim de cei care va sunt mereu aproape, inclusiv colegi de munca mai apropiati. Nu riscati sa pierdeti suport important pentru un moment de ratacire, de iesire necontrolata. Daca persoanele implicate chiar conteaza pentru voi, este bine sa mizati pe o atitudine echilibrata, moderata, care sa detensioneze si sa duca lucrurile cat mai mult spre normalitate.



Pesti

Va fi o zi potrivita pentru noutati, dar astrele spun ca veti fi in forma si pentru activitati mai dificile; provocarile pot sa va dea emotii uneori, insa nu trebuie sa va lasati cuprinsi de teama. Trebuie insa sa va mobilizati exemplar pentru a o scoate cu bine la capat si pentru a indeplini obiectivele stabilite in cele mai bune conditii. Asta va va cam secatui de puteri, astfel ca, spre dupa-amiaza, veti fi destul de obositi si fara energie. De aceea, este bine sa ascultati ceea ce va dicteaza propiul corp si sa va permiteti odihna suficienta si chiar o cura de relaxare asa cum va place voua. Astfel va veti incarca bateriile pentru provocari viitoare.