O machieuză din Chişinău, care a pierdut mulţi clienţi, a decis să croşeteze genţi

Pandemia continuă să pună la încercare imaginaţia şi creativitatea oamenilor. O demonstează şi o machieuză din Chişinău, care a pierdut mulţi clienţi şi a decis să croşeteze genţi. Produsele sale sunt deosebite şi devin tot mai populare în rândul femeilor care vor să fie remarcate.



ALIONA BATISTA, machieuză: „Asta aş zice că e o bijuterie, e o acadea. E mai mult o poşetă de seară. O putem combina la o ţinută mai office sau chiar şi vara când mergem la o terasă. O gentuţă pe care putem să o purtăm şi la muncă, la o ţinută mai elegantă sau casual. Am testat-o, încape şi un carneţel, pix, portmoneul, telefonul”.



Aliona Batista este machieuză şi a îndrăgit arta încă din adolescenţă. Din cauza restricţiilor pandemice, a pierdut mulţi clienţi. Aşa că a decis să-şi folosească abilităţile de artist altfel. A început să croşeteze genţi pentru femei.



ALIONA BATISTA, machieuză: „Câteva luni am început să croşetez fără ca să zic la nimeni nimic. Tehnica o cunoşteam, dar nu ştiam cum să unesc pisele între ele ca să-mi iasă o asemenea gentuţă. Am căutat ore, am căutat perfecţionări în afara ţării, on line. Şi încet, încet, mi-am dat seama că mie îmi reuşeşte să fac gentuţele”.



Fiecare poşetă e diferită de celelalte şi e făcută într-un stil aparte.



ALIONA BATISTA, machieuză: „Mai sunt specialişti, nimeni nu a inventat bicicleta. Dar fiecare am creat ceva al nostru. Cât de mult nu te inspiri de undeva, fiecare suntem o personalitate aparte şi iese ceva diferit. Eu am încercat ca la gentuţele mele să nu se repete ceea ce este acum”.



Pentru a realiza un produs de calitate e nevoie de perseverenţă, linişte şi concentrare, iar procesul poate dura chiar şi o săptămână.



ALIONA BATISTA, machieuză: „Aici avem baza şi printr-un pas de picior croşetăm în rotund, iată aşa”.



Aliona face accesorii şi pentru copii.



ALIONA BATISTA, machieuză: „Acest rucsac a cucerit inima picilor. Nici nu m-am aşteptat”.



Gentuţele croşetate devin tot mai populare, iar tânăra are acum comenzi chiar şi din străinătate. Ea spune că i-ar plăcea ca lucrul făcut manual să fie mult mai apreciat în Republica Moldova.