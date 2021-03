7 lucruri simple pe care le poti face pentru a te proteja de noile tulpini COVID-19

Probabil ai auzit stirile: cateva noi tulpini ale virusului Covid-19 au fost descoperite in diferite orase ale lumii.



Este normal ca un virus sa sufere mutatii si, in multe cazuri, acestea nu vor afecta neaparat modul in care ne infecteaza sau severitatea simptomelor, explica expertii Self.com. Insa ceea ce stim e ca mutatiile ii ingrijoreaza pe oamenii de stiinta, care ne roaga sa fim foarte precauti in aceasta perioada.



Cel mai bun lucru pe care il putem face acum este sa nu ne relaxam (stiu cat de tentant este, pe toti ne-a obosit mental noua noastra realitate), ci sa ne luam in continuare masurile de preventie necesare pentru a ne proteja atat pe noi, cat si pe cei din jur.



Iata cateva lucruri simple pe care le poti face pentru a evita infectarea:



1. Poarta o masca potrivita.

O masca prea larga nu te va proteja eficient de virus, iar una prea incomoda te va face sa o dai la o parte din cauza ca nu poti sa respiri cum trebuie sau te doare podul nasului. Incearca sa cumperi o marime potrivita pentru tine si sa o porti corespunzator, adica inclusiv peste nas, nu doar peste gura.

Cele mai bune masti recomandate de Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor sunt cele de tipul N95 si KN95, dar specialistii recomanda ca acestea sa fie economisite si pastrate pentru persoanele care lucreaza in spitale (medici si asistente), care au un risc crescut de infectare.

Foarte eficiente sunt si mastile chirurgicale cu trei straturi, apoi cele din material textil, cu doua sau trei straturi. Inca o data, e foarte important sa le fixezi bine pe fata.



2. Vaccineaza-te cand ai ocazia.

Avem acum dovezi ca vaccinul e eficient chiar si impotriva noilor tulpini de Covid-19. In Romania, peste 500.000 de oameni s-au vaccinat deja si, desi pare un numar mare, reprezinta sub 1% din populatia eligibila pentru vaccinare. Documenteaza-te, informeaza-te despre efectele vaccinului si programeaza-te in perioada corespunzatoare categoriei tale de varsta. Daca ai indoieli, nu ezita sa vorbesti cu medicul tau despre asta.



3. Prioritizeaza ventilatia corespunzatoare.

In unele cazuri, COVID-19 se poate raspandi si prin transmisia aeriana, ceea ce inseamna ca particulele mai mici care contin virusul pot ramane in aer sau pot calatori mai departe de 2 metri. Transmiterea aeriana este cel mai probabil sa se intample atunci cand oamenii interactioneaza in interior, fara masti, timp de cel putin 15 minute.

Dar o ventilatie adecvata reduce sansele infectarii, pentru ca fluxul de aer duce particulele departe de nasul, gura sau ochii celor implicati. Pe cat posibil, deschide usile sau ferestrele atunci cand te afli in interior sau incearca sa interactionezi mai degraba in aer liber. Si nu uita de masca!



4. Spala-te pe maini frecvent.

Picaturile respiratorii si particulele aerosolizate care raspandesc COVID-19 pot ateriza, de asemenea, pe sol, pe produsele alimentare din magazine, clantele usilor sau butoanele liftului, de exemplu. Daca le atingi si apoi duci mana la gura, la nas sau la ochi, te poti infecta foarte usor.

Expertii spun ca acest mod de transmisie nu este principala modalitate de raspandire a COVID-19, dar este totusi o masura importanta de luat. Spala-te pe maini des, mai ales inainte de masa si dupa ce ai fost afara. Daca te afli intr-o situatie in care nu te poti spala pe maini, foloseste un gel dezinfectant cu cel putin 60% alcool.



5. Evita aglomeratiile si iesi cat mai putin.

Una dintre cele mai importante modalitati de prevenire a raspandirii COVID-19 este reducerea timpului petrecut cu persoane care nu se afla deja in gospodaria ta. Asta include adunarile neesentiale cu un numar mic de oameni, precum si petrecerea timpului in multimi de oameni (la mall, de exemplu).

Multimile prezinta riscuri enorme, deoarece este foarte posibil ca printre acei oameni sa existe cineva infectat, iar virusul sa se raspandeasca, infectand nu unul, ci mai multi oameni.

Daca decizi sa petreci timp cu persoane din afara casei tale, e foarte important sa iei masuri precum purtarea mastii, asigurarea unei ventilatii bune in spatiul respectiv, precum si reducerea numarului de participanti. De exemplu, e mai recomandat sa va vedeti in parc decat la unul dintre voi acasa sau in masina.



6. Pastreaza distanta sociala.

Expertii sunt de acord acum ca virusul se raspandeste cel mai adesea prin transmiterea picaturilor de fluide ce il contin, relateaza Self.com. Acest lucru se intampla atunci cand cineva care are COVID-19 tuseste, stranuta, vorbeste sau tipa, ceea ce face ca picaturile sa expulzeze si sa ajunga la cineva din apropiere.

A ramane la distanta sociala – adica la cel putin 2 metri distanta de oamenii cu care nu locuiesti – reduce sansele ca picaturile respiratorii ale altcuiva sa ajunga la tine.



7. Testeaza-te cand ai simptome.

Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor recomanda sa te testezi daca ai simptome de COVID-19, daca ai avut contact direct cu o persoana infectata si daca ai luat parte la activitati riscante, precum adunari mari de oameni sau calatorii in strainatate.

Cu toate astea, este important sa-ti amintesti ca un rezultat negativ al testului de COVID-19 nu inseamna ca poti sari peste masurile de precautie – poti contracta virusul oricand, de aceea e bine sa ramai vigilenta.