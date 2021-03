Medicii avertizează: Căștile sînt dăunătoare și periculoase

Foarte multi tineri si adolescenti, dar nu numai, asculta pe strada muzica in casti, la MP3 player sau la telefoanele mobile.



De asemenea, inclusiv in transportul public se asculta in acest mod muzica de catre majoritatea oamenilor. Volumul este setat de regula, la maximum, depasindu-se pragul admis de 89 de decibeli.



Cercetatorii avertizeaza ca o expunere prelungita la un volum fonic ridicat poate avea efecte negative asupra auzului, scrie sfatulmedicului.ro.



Este recomandat ca, in cazul castilor, nivelul muzicii sa nu depaseasca 60-70% din capacitatea maxima a aparatului.



De asemenea, studiile efectuate atrag atentia si asupra faptului ca folosirea excesiva a telefonului mobil la un volum marit poate avea repercusiuni asemanatoare.



La fel de daunatoare sînt si zgomotele din mediul inconjurator, care pot afecta auzul.



Astfel, zgomotele produse de pickhammer, masini de gaurit sau alte sisteme automatizate din intreprinderi, dar si zgomotele produse de motociclete, ATV–uri si scutere pot dauna auzului.



Important de retinut este faptul ca intensitatea sunetului la un concert rock este de 110-120 decibeli, in cazul castilor de la mp3 playere, sunetele pot ajunge si la 100 decibeli.



Cele mai multe sisteme audio portabile pot produce sunete de pana la 115 decibeli.