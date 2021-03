Meteorologii prognozează pentru următoarele zile vreme rece şi închisă

Vreme rece şi închisă promit meteorologii în următoarele zile, inclusiv pentru luni, 8 martie, când este sărbătorită Ziua Internaţională a Femeii, transmite MOLDPRES.



Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), mâine ziua se așteaptă temperaturi ce nu vor depăși 6 grade de căldură. Noaptea va fi ger, iar mercurul termometrelor va ajunge până la minus 3 grade Celsius.



Puţin mai cald va fi duminică şi luni, când maxima diurnă va indica 9 grade cu plus, în schimb noaptea se așteaptă până la 5 grade Celsius sub zero.



În perioada de referință, izolat, preponderent în nordul țării, sunt posibile precipitații sub formă de ploi şi lapoviță.



Aceleași tendințe termice se vor menține şi în prima jumătate a următoarei săptămâni, iar soarele periodic va fi înlocuit de cer închis şi posomorât. Meteorologii afirmă că aceste decalaje termice corespund normelor şi încă este prematur să ne deprindem cu temperaturi avansate.



"Martie este o lună destul de capricioasă, cu posibile treceri de la arșiță la înghețuri. Trebuie de ținut cont că în luna martie sunt posibile următoarele fenomene: ceață (în medie 2-6 zile), depuneri de chiciură şi polei (1-3 zile), ghețuș (circa cinci zile) şi viscole (o zi). Se pot semnala descărcări electrice, însă probabilitatea lor este mică (nu mai mult de 2-4 cazuri în 10 ani). Dintre fenomenele meteorologice primejdioase, cel mai mare pericol în luna martie îl prezintă vânturile puternice şi ninsorile abundente. Ele se semnalează în medie o dată în şase ani. Sunt posibile, de asemenea, depuneri intensive de polei (în medie o dată în 20 ani) şi viscole puternice (în medie o dată în 40 ani)”, au precizat pentru MOLDPRES surse de la Serviciul Hidrometeorologic.