Nicolas Sarkozy, fost președinte al Franței, va fi condamnat la trei ani de închisoare pentru corupție și trafic de influență

Un tribunal francez a decis luni condamnarea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy la 3 ani de închisoare, dintre care doi ani cu suspendare pentru corupție și trafic de influență. Curtea a stabilit că Sarkozy poate să ceară ispășirea pedepsei de un an la domiciliu, potrivit France24, relatează Digi24.



Decizia judecătorilor poate fi atacată însă cu apel.



În acest caz zis al „interceptărilor”, Sarkozy este acuzat că, împreună cu avocatul său, a încercat să-l corupă pe magistratul Gilbert Azibert, pe atunci în funcție la Curtea de Casație. Acesta i-ar fi oferit judecătorului un post în Monaco, în schimbul unor informații cu privire la o anchetă financiară. Fostul președinte a declarat instanței că „nu a comis niciodată nici cel mai mic act de corupție”.



Un singur alt fost președinte francez, Jacques Chirac, a fost judecat – şi condamnat în anul 2011 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri publice -, însă Nicolas Sarkozy, în vârstă de 65 de ani, este primul şef de stat acuzat de corupţie, potrivit Digi24.



Cazul îşi are originea într-un alt dosar judiciar care-l ameninţă pe Sarkozy, acela legat de suspiciunile privind finanţarea campaniei sale prezidenţiale din anul 2007 cu bani primiţi de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi.



În luna martie 2012, site-ul de investigaţii Mediapart a publicat un document din care reiese că, în anul 2007, Franţa a vândut Libiei echipamente de control pe internet, contract ce ar fi fost folosit pentru finanţarea respectivei campanii electorale printr-un comision de 50 de milioane de euro. Un an mai târziu, când Sarkozy nu se mai afla la Palatul Elysee, justiţia franceză a decis să înceapă investigarea acestui caz.



În cadrul investigațiilor privind ancheta libiană, procurorii au stabilit în septembrie 2013 să intercepteze convorbirile lui Sarkozy, descoperind astfel la începutul anului următor că el folosea o linie telefonică secretă, cu o cartelă prepay achiziționată pentru a comunica cu avocatul său Thierry Herzog.