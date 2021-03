Ce spun astrele azi, 3 martie

Berbec

Calmul nu este o caracteristica specifica voua, de aceea este putin probabil ca va veti conforma cu o perioada de calm si liniste. Contextul astral va pune in fata a numeroase alegeri, a numeroase proiecte faurite, dintre care va este greu sa alegeti unul sau mai multe, in functie de timpul pe care-l aveti la dipozitie; nu este bine sa pendulati dintr-o parte in alta, fara o organizare temeinica, desi aveti, de multe ori, tendinta de a lasa lucrurile la voia intamplarii. In familie, evolutiile se anunta cam dificile, deoarece veti avea o disponibilitate limitata de a-i asculta pe cei din jur, iar rabdarea nu va fi una dintre virtutile voastre pe parcursul acestei zile.



Taur

O metamorfozare spectaculoasa a unei persoane foarte apropiate va surprinde, in mod deosebit, dar va si da multe de gandit. Este foarte posibil sa va confruntati cu o atitudine usor ciudata a vreunuia dintre membrii familiei, ceea ce va deruteaza si va dezamageste, intr-o oarecare masura. Este un moment potrivit sa va ganditi ca poate a venit momentul sa faceti unele schimbari in anumite aspecte a le vietii voastre. Rutina zilnica incepe sa va macine si contextul astral chiar cere sa actionati in sensul modificarii unor elemente din viata de zi cu zi, astfel incat sa mai inviorati putin atmosfera. Inclusiv in relatia de cuplu se simte nevoia de inovatie, de rivigorare, iar acest lucru nu trebuie deloc ignorat.



Gemeni

Veti avea multe idei astazi, venite din toate partile, unele dintre ele foarte viabile si usor de realizat. Logistica insa va va da mari batai de cap. Putine din cele ce ati gandit, veti si reusi sa puneti in practica, iar acest lucru va fi, la finalul zilei, o mare dezamagire pentru voi. Poate ca, la inceputul zilei, veti putea trece mai usor peste astfel de momente, insa mai tarziu, catre seara, va fi din ce in ce mai dificil, ceea ce va va face irascibili si greu de multumit, exact in momentul in care va reintoarceti in familie, dupa orele de munca. Daca va veti exterioriza fara control, veti fi destul de greu de suportat de catre apropiati.



Rac

Fiecare relatie trebuie sa aiba la baza respectul reciproc intre parteneri si libertatea de miscare a acestora. Trebuie sa aveti in vedere aceste lucruri, pentru ca sunt foarte importante pe parcursul zilei de astazi. Daca veti alege sa va manifestati gelozia si sa incercati sa ingraditi independenta partenerului, lucrurile vor merge din rau in mai rau; relatia voastra va fi pusa in pericol, iar remedierea lucrurilor nu va putea fi facuta prea usor, in cazul in care acest lucru va mai fi posibil. De asemenea, ideea voastra de dreptate pare cumva diferita de a celorlalti, ceea ce va va aduce in conflict cu unele persoane. Daca veti reveni la echilibru, lucrurile vor reveni la normal. Este nevoie sa va mobilizati, insa, in acest sens.



Leu

Sunteti plini de bune intentii si va doriti ca toata lumea sa fie multumita de rezultatul actiunilor pe care le desfasurati. Totusi, veti invata pe propria piele ca orice miscare veti face, intotdeauna se soldeaza cu efecte secundare; oricat de mult v-ati dori, conlcuzia la care ajungeti mereu este aceea ca nu puteti sa multumiti mereu pe toata lumea. Si, mai mult decat atat, uneori, conflictele chiar nu pot fi evitate. Ce ati putea face? Doar sa limitati pagubele, sa incercati sa reduceti efectele secundare nocive. Fiti atenti caci, in contextul astral al acestei zile, s-ar putea sa inregistrati pierderi financiare care sa va afecteze bugetul nu doar pentru azi, ci si pentru zilele urmatoare.



Fecioara

Veti fi inconjurati de persoane foarte interesante, care va vor trezi atentia si care, in timp, ar putea deveni modele pentru voi, in unele privinte; admiratia fata de acestia ar putea, insa, sa va impiedice sa vedeti si partile mai putin bune, acelea care arata clar ca nimeni nu este perfect in aceasta lume. Atmosfera generala este destinsa si va puteti bucura de momente pline de culoare. Totusi, nu scapati din vedere faptul ca totul se poate schimba radical intr-o fractiune de secunda, asa ca nu faceti nimic pentru a afecta echilibrul atat de fragil. Evitati, pe cat posibil, certurile, mai ales daca acestea implica membri ai familiei, parintii, rude apropiate. Consecintele, in aceste cazuri, sunt imprevizibile!



Balanta

Trebuie sa va regasiti echilibrul interior, sa va refaceti balanta fortelor intrinseci, asa ca, in cazul in care nu reusiti, ar fi bine sa va retrageti undeva unde sa va puteti reculege si relaxa; ar fi bine sa nu va implicati decat in intreprinderi neutre, care isi gasesc rezolvare fara a afecta in mod decisiv pe cineva din anturajul vostru apropiat, fapt care ar putea sa va dea noi subiecte de gandit si disecat. Aveti mare grija la faptul ca exista un mare potential de conflict astazi, pentru voi, iar combaterea acestei tendinte ar trebui sa fie avuta in vedere cu prioritate. Totusi, nu este cazul sa va concentrati atentia numai si numai pentru acest scop; mai sunt numerose lucruri de facut pe parcursul zilei, multe dintre ele meritand la fel de multa atentie.



Scorpion

Nu va fi o zi in care sa va manifestati cu obiectivitate si diplomatie. Este una din rarele ocazii cand, din varii motive, ati putea rabufni, v-ati putea exterioriza in forme care nu v-ar face deloc onoare. Este bine sa aveti grija ce faceti si ce spuneti in astfel de momente, pentru ca aveti tendinte spre criticism destul de exagerate si nu este exclus ca, sub impulsul momentului, sa jigniti pe cineva, sa traumatizati verbal una sau mai multe persoane care nu va sunt total indiferente. In plan profesional, se va solicita mai multa implicare in chestiuni care voua vi se pare neimportante; este foarte posibil sa va inselati din acest punct de vedere, de aceea nu se recomanda reactiile impulsive.



Sagetator

Veti avea o zi destul de tensionata. Nu reusiti sa va exprimati suficient de coerent pentru a fi intelesi corect si, din aceasta cauza, cei din jur nu va prea agreaza; comunicativitatea care va caracterizeaza de obicei, pare total pierduta, pentru voi, astazi. Acest lucru va poate aduce neajunsuri importante, in materie de imagine; inamicii vostri ar putea sa spuna ca nu va pricepeti la anumite chestiuni si sa va puna la indoiala competentele. In plan personal, din fericire, veti beneficia de sprijin din partea partenerului, iar acest lucru va insemna foarte mult pentru voi; in familie va veti regasi linistea si climatul potrivit pentru a va reface dupa o zi destul de negativa pentru voi.



Capricorn

Va fi o zi imprevizibila, mai ales inspre seara, cand s-ar putea produce escaladari ale unor situatii care nu pareau a se indrepta spre finalitati tensionate. Consecintele nu vor putea fi cuantificate, mai ales daca veti alege sa contribuiti la intretinerea tensiunilor si nu la aplanarea lor. Ar trebui sa mizati, in special, pe diplomatie si pe o serie de concesii care sa ajute la relaxarea atmosferei. Contextul astral nu va sustine astazi in demersurile voastre profesionale si este foarte posibil sa inregistrati unele esecuri pe care sa nu le suportati usor; frustrarile nu vor putea fi evitate, iar stresul va fi crescut. Este cazul sa cautati modalitati de a va descarca, de a va relaxa, altfel va fi greu pentru voi, din punct de vedere fizic si psihic, sa faceti fata provocarilor.



Varsator

Relatiile la distanta nu vor merge, in nici un caz, pentru voi. Sunteti persoane cu o doza destul de mare de gelozie, sunteti posesivi si va place sa aveti control asupra a ceea ce traiti. Totusi, astazi nu veti avea prea mare noroc, ispitele fiind dintre cele mai puternice; tentatia de a actiona din impuls, aici si acum, ar trebui controlata cat ai bine. Daca nu veti face asta, veti avea numai de pierdut; cu siguranta se va lasa cu sentimente ranite, cu inimi frante. Cel mai bine este sa va pastrati de partea a ceea ce stiti si cunoasteti foarte bine. Mai ales daca este vorba despre domeniul profesional, incercati sa nu va implicati dincolo de competentele voastre, pentru ca ati putea face greseli care sa va coste.



Pesti

Nu incercati sa fortati lucrurile in aceasta zi in care totul pare sa vina de la sine. Nemultumirea fata de cursul normal al evenimentelor v-ar putea impinge spre greseli care sa va coste destul de scump. Stiti ca se spune ca « nemultumitului ii ia Dumnezeu darul. » Poate ca ar trebui sa va ganditi cu mai multa atentie la acest aspect si sa acceptati ceea ce primiti din toata inima. In plan profesional, cel putin o problema are potentialul de a va cauza dificultati majore; este posibil sa suferiti chiar pierderi materiale in acest context. In orice caz, consecintele s-ar putea resimti si in urmatoarele zile. Fiti ceva mai prietenosi cu cei care va contacteaza, chiar daca nu prea aveti chef de socializare; s-ar putea ca, atunci cand veti avea voi chef, altii sa nu mai"fie disponibili", prin reciprocitate.