A rămas puțin până acele ceasornicelor se vor muta cu o oră înainte. Când trecem la ora de vară în anul 2021

În anul 2021, vom trece la ora de vară în ultimul weekend din luna martie, adică în noaptea de 27 spre 28 martie vom da, din nou, ceasurile înainte.



În noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile se dau înainte cu o oră, astfel că ziua de duminică, 28 martie, va fi cea mai scurtă din acest an.



Ora 3.0 va deveni ora 4.0, ceea ce înseamnă că vom dormi cu o oră mai puțin în acea noapte. În ultima vreme, tot mai multe țări pledează pentru renunțarea la trecerea la ora de vară, ca apoi să treacă din nou la cea de iarnă. În acest context, Parlamentul European susține propunerea privind renunțarea la schimbarea orei de vară din anul 2021. Așadar, 2021 poate fi ultimul an cu o schimbare sezonieră a orei la nivelul Uniunii Europene.



Cu toate acestea, chiar dacă s-a vorbit mult că se renunță la schimbarea orei, decizia definitivă nu a fost încă luată, așa încât cel puțin anul acesta și la anul se va continua această practică.



Ora de vară este ora legală adoptată de unele țări sau teritorii pe timpul unei părți a anului, cu începere la o dată din timpul primăverii și până la o dată din timpul toamnei. Ora de vară este de obicei cu o oră înaintea orei oficiale standard, care este de multe ori greșit numită în contrast cu ora de vară și oră de iarnă.



Acest sistem are ca scop folosirea din plin, cât mai mult timp, a luminii Soarelui. În lunile de vară, ora este dată înainte pentru ca principalele activități umane să se desfășoare cât mai mult posibil pe lumină naturală; în acest fel se economisește energia electrică necesară iluminatului.



Ideea trecerii la ora exactă de vară îi aparține celebrului om de știință Benjamin Franklin și provine din secolul al XVIII-lea. Acesta a studiat modul în care lămpile cu ulei produceau lumină și cât de eficiente erau acestea.