Ultimul weekend din această iarnă va fi rece cu precipitații

Iarna nu se dă dusă chiar atât de ușor, iar ultimul weekend de februarie va fi caracterizat de temperaturi mai reci şi ploi, după ultimele zile însorite şi calde, transmite MOLFDPRES.



Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), pentru următoarele zile teritoriul țării va fi traversat de o serie de fronturi atmosferice și din această cauză zilnic, izolat, vor cădea precipitații slabe.



„Cerul va fi variabil până la noros. Vântul va sufla din nord-vest, slab spre moderat, în 27 și 28 februarie, pe alocuri, cu unele intensificări”, indică SHS.



Totodată, odată cu traversarea fronturilor atmosferice vor scădea și temperaturile.



Temperatura minimă a aerului noaptea, la începutul perioadei, va oscila între zero şi plus 5 grade Celsius, cu tendință de descreștere pentru următoarele nopți – de la 0 până la minus 5 grade Celsius.



Temperatura maximă a aerului, ziua, pe 27 februarie, va oscila între 5-9 grade de căldură, iar în următoarele zile - între 0 – 6 grade Celsius cu plus.