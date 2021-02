Un pinguin rar de culoare galbenă observat în Georgia de Sud nu poate fi explicat de cercetători

Un fotograf a surprins imagini cu un pinguin rar pe o insulă izolată din Georgia de Sud în decembrie 2019, însă a publicat abia recent fotografiile.



Un pinguin regal „a mers direct spre noi în mulțimea haotică de foci și mii de alți pinguini regali”, a scris Yves Adams, un fotograf din Belgia, pe pagina sa de Instagram.



La acel moment, Adams se afla într-o expediție de fotografie prin Atlanticul de Sud și se oprise pe o plajă din Georgia de Sud. În timp ce își despacheta echipamentul, Adams a observat un grup de pinguini care înota spre mal, iar unul i-a atras atenția în mod deosebit.



„Nu am mai auzit de pinguini galbeni până acum”



„Nu am mai văzut și nici nu am mai auzit de pinguini galbeni până acum. Erau în jur de 120.000 de păsări pe plajă, iar asta era singura de culoare galbenă. Am înnebunit cu toții atunci când ne-am dat seama. Am lăsat tot echipamentul și am pus mâna rapid pe aparatele de fotografiat”, a explicat Adams pentru Kennedy News and Media.



Pinguinii regali (Aptenodytes patagonicus), la fel ca rudele apropiate pinguinii imperiali (Aptenodytes forsteri), au de obicei penaj alb-negru cu un strop de galben în jurul gâtului. Pigmentul galben este „unic pentru pinguini”, deși nu toate speciile au așa ceva.



Cauza cea mai probabilă a culorilor ciudate ale pinguinilor



Pinguinul din cazul de față pare să-și fi păstrat penele galbene, însă nu și pe cele negre, care sunt de obicei colorate cu un pigment negricios cunoscut drept melanină. Pinguinii cu penaj neobișnuit sunt destul de rari, iar uneori poate fi dificil de identificat cauza din spatele culorilor rare. Unele culori ciudate pot fi cauzate de răni, dietă sau boli, însă de cele mai multe ori acestea sunt produse de mutații genetice ale păsărilor.



Adams a declarat pentru Kennedy News că pinguinul galben are o afecțiune genetică numită leucism, prin care doar o parte din melanină este pierdută.



Dee Boersma, biolog și profesor la Universitatea din Washington, este de acord. „Acest pinguin duce lipsă de o parte din pigment așa că este vorba de leucism. Albinoșii adevărați își pierd în totalitate pigmentul”, a explicat biologul, adăugând că pasărea are un cap de culoare maronie așa că și-a păstrat o parte din pigment.



Totuși, alți specialiști nu sunt de acord, scrie Live Science.



„Fotografiile sunt cu adevărat fascinante”



„Nu aș spune că pasărea are leucism, pentru că pinguinul pare să ducă lipsă în totalitate de melanină. Pare albinos din perspectiva faptului că lipsește în întregime melanina din penaj și ochi. Totuși, am avea nevoie de mostre de pene pentru teste biochimice dacă am dori să documentăm fără echivoc existența melaninei”, a explicat Kevin McGraw, de la Universitate de Stat din Arizona.



Pinguinul și-a pierdut pigmentul carotenoid din plisc și melanina din penaj, însă a păstrat pigmentul galben în cazul penelor. Așadar, mecanismele genetice și celulare pentru unii pigmenți au fost eliminate, în timp ce altele au fost păstrate. „Nu cunosc alte imagini sau păsări de acest fel. Fotografiile sunt cu adevărat fascinante”, a mai subliniat McGraw.