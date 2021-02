Recapătă-ți silueta cu dieta de primavară

În sfârșit, vine primăvara! După o iarnă care părea că nu se va mai termina, specialiștii ne asigură că de data aceasta primăvara nu mai pleacă nicăieri.



Ne vom putea bucura de zile insorite si de plimbari in aer liber si vom renunta la hainele groase in care ne-am ascuns timp de cateva luni.



In cazul in care ai acumulat cateva kilograme in plus pe timpul iernii si vrei sa-ti recapeti silueta pana la vara, acesta este momentul ideal pentru a incepe o dieta! Tine cont de faptul ca nu mai e mult pana atunci, cateva saptamani doar, asa ca stabileste-ti un obiectiv care sa poata fi atins. Odata ce ai facut-o, nu renunta! S-ar putea sa fie greu la inceput, mai ales dupa o perioada de inactivitate fizica, dar peste cateva saptamani te vei convinge ca efortul tau a meritat.



Ce inseamna de fapt dieta de primavara?



Dieta de primavara nu este o dieta clasica pentru ca nu exista un plan alimentar strict pe care sa il urmezi.



Dar asta nu inseamna ca nu este eficienta. Din contra, poti slabi destul de mult in aceasta perioada daca reusesti sa iti schimbi putin obiceiurile alimentare. Gandeste-te doar ca, dupa o iarna lunga in care aproape toti am facut excese, organismul tau se va purifica si revigora, la timp pentru sezonul costumelor de baie! Asa ca renunta la comfort si apuca-te de dieta. Acum este momentul! Dieta de primavara inseamna schimbare!



Stabilirea obiectivelor



Stabileste-ti un obiectiv realist. Sa spui ca vei slabi 15-20 de kilograme pana la vara este ca si cand te-ai imbata cu apa rece ... Dar 5, poate chiar 10 kilograme nu sunt imposibil de dat jos. In functie de organismul fiecaruia dintre noi, slabim diferit - mai repede sau mai incet, mai mult sau mai putin. Un lucru este cert - oricine poate sa o faca!



Schimbarea vine din interior in cazul dietelor. Iar cand spun interior, ma gandesc aici atat la partea psihica, cat si la alimentatie. Fii perseverenta! Mananca sanatos si renunta la obiceiurile alimentare nesanatoase - alege painea neagra in locul celei albe, incepe-ti ziua cu un suc natural de fructe, mananca multe salate ... Fructele si legumele sunt delicioase si pot fi gatite in nenumarate feluri. Opteaza pentru carnea slaba - peste, pui, curcan si prepar-o pe gratar. Bea multa apa pentru ca apa este cu adevarat o sursa de frumusete si sanatate. Mananca branzeturi slabe pentru ca oasele tale au nevoie de calciu. Gandeste-te ca investesti in sanatatea ta pe termen lung si asta este ceea ce conteaza. Fara fast-food, fara mese copioase!



Miscarea



Nu vei slabi atat cat iti doresti sau asa cum iti doresti daca nu faci miscare. O dieta echilibrata te poate ajuta sa scazi in greutate, dar pielea ta va avea de suferit daca nu faci sport. Cine nu iti doreste un tonus de invidiat? E aproape imposibil sa nu iti placa sa faci miscare. Gaseste ceva care te atrage cu adevarat pentru ca numai asa vei reusi sa continui si pe viitor - Daca iti place sa alergi, alearga! Daca dansul este pasiunea ta, inscrie-te la niste cursuri de dans ... Sau mergi si inoata, joaca volei, baschet, mergi la fitness ... sunt atatea variante din care poti alege!



Somnul



Somnul arde calorii si te mentine frumoasa. Este atat de important sa dormi 8 ore pe zi! In plus, pentru o stare de sanatate buna, somul face minuni. Cel mai bine este sa incerci sa te culci in fiecare seara la aceeasi ora, cel tarziu la 11, 12 noaptea, pentru ca dupa miezul noptii ficatul isi incepe procesul de detoxifiere si ideal este ca acest proces sa aiba loc in somn. Dupa 2 noaptea are loc si detoxifierea plamanilor, iar spre dimineata, in jurul orei 5 detoxifierea colonului.



Micul dejul



Micul dejun este esential pentru persoanele care vor sa slabeasca. Intre 7 si 9 dimineata are loc absorbtia substantelor nutritive in intestinul subtire. Aceasta este perioada ideala in care ar trebui sa luam micul dejun. Cei care sar peste aceasta masa ar trebui sa iti schimbe obiceiul pentru ca, pe termen lung, efectele negative se vor vedea asupra starii de sanatate.