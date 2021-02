Ce spun astrele azi, 25 februarie

Berbec

Un anumit blocaj sentimental ar putea sa va dea de furca astazi, tinandu-va intr-o stare de confuzie, cu multe neclaritati. Relatia de cuplu ar putea fi perturbata de aceste neintelegeri, iar celibatarii ar avea dificultati in a intelege mesaje subtile transmise de eventuali parteneri. Situatia se mentine confuza si in a doua parte a zilei, fapt pentru care nu veti fi in forma daca s-ar pune problema unei iesiri cu prietenii sau unor activitati in familie. Tendinta de a va retrage in sine si de a nu discuta cu persoanele importante din viata voastra este extrem de nociva; incercati sa-i rezistati si gasiti modalitatile prin care sa va explicati trairile si sa clarificati eventuale neintelegeri ce ar putea surveni din astfel de situatii.



Taur

Anumite relatii importante pentru voi, care se prezinta oarecum destabilizate in prezent, ar trebui sa fie normalizate, se cere chiar sa depuneti eforturi in acest sens; astazi este o zi perfecta pentru a face acest lucru. Chiar daca cealalta parte nu are initiativa unui astfel de demers, fiti voi cei care sa faca primul pas. In privinta unora dintre prieteni, ar trebui sa fiti ceva mai atenti la modul in care acestia se comporta in preajma voastra; unele persoane au o atitudine dualista si stau in preajma voastra doar din interes personal. A venit vremea sa faceti o oarecare "curatenie" printre relatiile voastre si sa renuntati la cele care nu se bazeaza pe reciprocitate.



Gemeni

Logica voastra nu va da gres astazi, atata timp cat nu veti pleca de la presupuneri gresite, de la bun inceput. De altfel, ar fi foarte bine sa nu plecati deloc de la presupuneri, ci de la informatii cat mai exacte. Tendinta de a lasa dorintele prezente sa influenteze gandirea pe termen lung este gresita din start; ganditi-va, cu mai mare atentie, la ceea ce va poate oferi viitorul, in termeni de stabilitate si prosperitate. Excesele va pot face probleme mari astazi; disconforturile digestive si durerile de cap sunt foarte posibile, daca nu veti avea grija sa manacati ce si cum trebuie si sa va odihniti la orele potrivite. De asemenea, prea mult optimism poate sa va duca spre exagerari ale planurilor si actiunilor, care nu va pot aduce absolut nimic bun.



Rac

Recunoasterea pentru munca voastra de astazi s-ar putea sa intarzie sau sa lipseasca cu desavarsire; trebuie sa fiti constienti ca acesta este doar unul dintre multele considerente pentru care va desfasurati aceasta forma de activitate. Daca sunteti de parere ca ceea ce faceti nu corespunde cu dorintele voastre si afinitatile, poate ar fi bine sa va ganditi la o reorientare. Recomandabil este ca, orice pas pe care ati dori sa-l faceti in aceasta directie, sa fie bine calculat inainte; chiar daca anumite lucruri va plac mai mult, iar altele mai putin, trebuie sa tineti seama ca aveti obligatii, facturi de platit, si nu va permiteti sa faceti nimic pripit in acest sens.



Leu

Astazi sunteti ambivalenti, dorindu-va doua lucruri care sunt in perfecta opozitie; pe de o parte v-ar face placere sa va aflati in compania prietenilor, a persoanelor alaturi de care va simtiti bine, iar pe de alta parte v-ati dori sa petreceti si ceva timp singuri, doar cu voi insiva, timp pe care sa-l dedicati reflectiei si introspectiei. De altfel, intrega zi va fi plina de contradictii, in ceea ce va priveste, fapt care ii va deruta pe cei din anturaj, care nici macar nu mai stiu ce sa ceara si la ce sa se astepte din partea voastra. Ambitiile personale raman aceleasi, insa trebuie manifestate cu mult echilibru si prudenta; subtilitatile sunt obligatorii, din motive de auto-conservare.



Fecioara

Ganduri triviale pot sa va ocupe mintea pe parcursul zilei, astfel incat sa pierdeti persepctiva reala a lucrurilor; totul ar putea fi perceput distorsionat, fapt care faciliteaza aparitia de erori de actiune sau de judecata. Contextul astral al acestei zile, din pacate, nu serveste intereselor voastre; trebuie sa va adaptati actiunile, astfel incat proiectele voastre de astazi sa nu fie prejudiciate, iar acest lucru implica mult mai mult efort. Este clar ca nu va fi o zi foarte reusita pentru voi, dar va trebui sa va multumiti si cu realizari mai modeste, mai sub standardele stabilite. Cautati tehnici de detensionare, care sa va ajute sa evitati stresul; priviti cat mai des partea plina a paharului si mai putin pe cea goala.



Balanta

Realitatea si fictiunea se amesteca undeva, in mintea voastra; uneori se poate ca balanta sa incline, ceva mai puternic, in favoarea fictiunii, ceea ce nu este deloc benefic pentru voi. Predilectia pentru visare, pentru formarea de imagini mentale mai degraba decat pentru trecerea efectiva la actiune va poate cauza numeroase prejudicii, atat in plan profesional, unde eventuale intarzieri sau nerealizari de planuri va pot afecta prestigiul, dar si veniturile - prin solicitarea de despagubiri - cat si in plan personal, daca unele chestiuni domestice urgente raman nerezolvate si, mai rau decat atat, fara persepctiva de a fi rezolvate in viitorul apropiat. Atentie! Oportunitatile nu apar la fiecare pas!



Scorpion

Incertitudinea va plana, in ceea ce va priveste, deasupra intregii zile, iar acest lucru va crea o stare de frustrare care va deveni de nesuportat, la un moment dat. Ca urmare, si nervii vostri vor fi intinsi la maximum. Ar fi bine sa incercati sa va abtineti de la rabufniri impulsive, care pot sa distruga, intr-o clipa, rezultatele eforturilor de mai multa vreme incoace. Castigurile financiare nu vor fi multumitoare, insa faptul ca nu veti iesi pe minus ar trebui sa va bucure. Juniorii vor fi extrem de capriciosi astazi, facand aproape imposibila o comunicare amiabila; dati dovada de intelepciunea care vine cu anii si nu cedati santajului emotional la care va supun.



Sagetator

Manevrele incununate cu succes, in ape mai tulburi, in ultima perioada, va vor creste increderea in sine si va vor conferi mai multa libertate de miscare, inclusiv rasplata financiara, in unele cazuri. Unele chestiuni legate de finante si de influenta lor asupra relatiilor personale s-ar putea dovedi coplesitoare; zicala referitoare la bani si fericire, tinde sa se adevereasca, in cazul vostru. Schmbarile rapide, punctuale, pe termen scurt, nu vor avea deloc efectul scontat; trebuie sa va ganditi la modificari profunde in rutina zilnica, cu impact semnificativ atat in prezent, cat si in viitor. Daca vreti ceva nou in viata voastra, trebuie sa fie ceva ce nu ati mai facut inainte.



Capricorn

Stima de sine este in crestere, in conditiile in care alegeti sa luptati pentru ceea ce credeti, pentru ceea ce va doriti, pentru ceea ce considerati ca va apartine. Contextul astral va ajuta sa deschideti mai bine ochii, iar astfel este posibil sa se schimbe total perspectivele voastre asupra vietii; se prea poate chiar ca directia evolutiei vostre generale sa se schimbe semnificativ. In plan profesional, posibilitatea de a intra in conflict cu unii dintre superiori sau cu subordonati ai vostri este crescuta; in orice caz, din aceste conflicte nu poate iesi nimic productiv, asa ca ar trebui sa faceti tot posibilul sa le aplanati. Fiti cat mai flexibili in negocieri, pentru ca astfel veti castiga mai mult.



Varsator

Schimbarile din viata domestica creaza tensiune, solicitandu-va mai multa energie pentru a mentine o stare de normalitate; ar fi bine ca, chiar si in cazul in care vedeti ca nu ajungeti la rezultatul dorit, sa va pastrati detasarea, care sa va ajute sa vedeti obiectiv situatia. Trebuie sa explicati celor din jur ca nu puteti face abracadabra, nu scoateti iepurasii din palarie, deci nu puteti, prin acte de magie, sa rezolvati lucrurile problematice. Cei care cer prea mult de la voi, ar trebui sa se implice, sa puna si ei umarul, astfel incat sa faciliteze ajungerea mai rapida la solutia dorita. Inclusiv in plan profesional, se pot aplica aceste lucruri; daca nu exista un efort de echipa consistent, este foarte posibil ca multe din actiunile propuse pentru aceasta zi sa nu aiba efectul scontat.



Pesti

Veti oscila, de multe ori, intre a avea un control strict asupra evenimentelor si a lasa lucrurile la voia intamplarii. Contextul astral al zilei va poate face sa va simtiti destul de nesiguri pe voi. Va fi foarte greu sa aveti incredere in cei din jur; retinerile vor fi destul de puternice, din acest punct de vedere. Asumarea riscurilor si gasirea unor noi modalitati de a va exprima poate avea mai multe sanse de izbanda decat incercarile de a schimba modul de comportament a celorlalti. Eliminarea barierelor in loc de actiuni pentru consolidarea zidurilor va ajuta sa va regasiti echilibrul si sa gasiti terenuri stabile, care sa va confere siguranta actiunilor.