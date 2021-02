Ce se întâmplă atunci când „lucrăm din pat”? Efectele adverse pot apărea mai târziu

Pentru mulți oameni, lucrul de acasă înseamnă „lucrul din pat”. Aranjarea și deplasarea spre birou au fost înlocuite cu stropirea cu apă pe față și conectarea unui calculator, stând sub plapumă. De fapt, această transformare poate declanșa o serie de probleme de sănătate, atât psihologice, cât și fizice, scrie BBC într-un articol.



Potrivit unui studiu din noiembrie 2020, circa 72% din 1.000 de americani chestionați au declarat că au lucrat de la distanță din pat în timpul pandemiei. Unul din 10 a raportat că și-a petrecut „cea mai mare parte sau toată săptămâna de lucru” în pat. Acest lucru este valabil mai ales pentru tinerii muncitori.



Transformarea patului în birou poate declanșa o serie de probleme de sănătate, atât psihologice, cât și fizice. Și chiar dacă nu le observați acum, efecte adverse - posibil permanente - ar putea apărea mai târziu în viață.



Dacă trebuie să continuați să lucrați din pat, încercați să improvizați cât mai mult posibil experiența de a sta vertical pe un scaun.



Rulați o pernă și lipiți-o sub partea inferioară a spatelui pentru sprijin lombar, puneți perne sub genunchi, încercați să separați ecranul de tastatură (dacă puteți) și puneți ecranul la nivelul ochilor sau mai sus. Orice ați face, evitați să vă întindeți pe burtă pentru a tasta!



Lucrul din pat timp de un an, nu doar că îți poate distruge corpul, poate fi și mai rău. Vorbim despre productivitate și obiceiurile de somn.



Muncind în pat, creierul și corpul, la un moment dat nu mai fac diferența dintre muncă și odihnă. Acesta este motivul din care pandemia a dus la „coronasomnie”, care presupune creșterea globală a insomniei și a tulburărilor de somn.



Cu toate acestea, cel mai periculos fapt este că toate problemele enumerate pot apăra la unii „lucrători din pat”, iar la alții -nu.



Genetica, factorii de mediu, cât de proaste sunt obiceiurile, vârsta: toate acestea determină impactul lucrului din pat asupra sănătății tale.



Este important să rețineți că este posibil ca corpul și creierul dvs. să nu simtă schimbări în acest moment. Dar pot să o facă, într-o zi.