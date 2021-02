Cultivarea legumelor în sere ia amploare în mediul rural

În Republica Moldova legumele sunt cultivate preponderent în teren deschis, dar există deja şi sectoare mari de producere a legumelor pe teren protejat. Serele au rolul de a ocroti culturile de efectele nefavorabile ale vremii, oferind un climat potrivit dezvoltării lor. Totuşi, pentru a putea asigura condiţii prielnice de creştere, este necesar să fie luate anumite măsuri de precauţie, relatează Mesager.



În zilele noastre, tot mai mulţi oameni decid să îşi construiască spaţii protejate pentru cultivarea legumelor. Serele devin din ce în ce mai populare, mai ales în zonele rurale.



Modul în care este ataşată pelicula de bară este extrem de important pentru buna funcţionare a sistemului.



„Aici are loc structura, pereţii laterali, verticali, este o structură uşoară. În schimb la structura cu pereţii rotunzi trebuie să fugi la un metru jumate, pierzi din spaţiu, dar în funcţie de cultura cultivată în solar”, a menţionat Petru Zestrea, antreprenor.



Alegerea celei mai potrivite sere depinde de condiţiile de amplasare, de spaţiul disponibil şi de bugetul pe care îl poţi aloca construcţiei. Chiar dacă diferă sub anumite aspecte, construcţiile sunt în mare parte realizate din câteva componente de bază.



„Dacă eu mă ţin, având 100 de kg, deci în locul ăsta sigur că poate să ţină o greutate destul de mare. De aceea şi constructivul este calculcat pentru a rezista, omul îl face pe viaţă”, a mai spus antreprenorul.



Pentru a construi sere de dimensiuni foarte mari, pot fi folosite sisteme de ventilare instalate pe acoperiş, însă aceasta presupune costuri suplimentare şi o structură mai complicată a construcţiei.



„De obicei se instalează un reductor de 0,75 - 0,50 pentru a ridica partea superioară a construcţiei în funcţie de lungime şi noi am pus-o ca să o ridice manual, ca să se vadă cum are loc funcţionarea elementelor”, a spus Petru Zestrea.



În prezent, serele au devenit o parte integrantă a vieţii, îndeosebi în spaţiul rural. Construcţia unei sere este soluţia ideală pentru cei pasionaţi de grădinărit şi care vor să facă din aceasta o afacere.