Ce spun astrele azi, 19 februarie

Berbec

Lucrurile reale, palpabile sunt, fara indoiala, mult mai bune decat promisiunile desarte; este motto-ul dupa care ar trebui sa va ghidati astazi. Aveti mare grija la ispita de a cheltui mai mult decat aveti nevoie; nu va lunecati cu firea! Limitati-va la strictul necesar si nu optati pentru extravagante! In plan profesional, este bine sa luati fiecare actiune pe care o aveti de realizat pas cu pas; "graba strica treaba" este un proverb care se potriveste foarte bine zilei acesteia. Calculati cat mai corect fiecare miscare, pentru a va scuti, mai tarziu, de eventuale batai de cap. In plan sentimental, emotiile vor prima, insa trebuie sa mizati, pe de alta parte, si pe bun simt.



Taur

Mandria si incapatanarea va pot face multe probleme, mai ales in plan profesional; trebuie sa invatati sa colaborati cu cei din jur, sa acceptati si ideile altor participanti, sa impartiti victoriile cu acestia. Din pacate, astazi nu veti fi intr-o dispozitie care sa va indemne sa impartasiti, ceea ce nu prea va caracterizeaza pe voi, firi altruiste, de obicei. Stabilirea strategiilor dupa care sa va ghidati ar trebui sa se bazeze pe criterii obiective, nu pe subiectivisme; riscati sa faceti greseli si va trebui sa suportati consecintele. Relatiile sentimentale trebuie "lucrate" mai bine; prea multa visare va pooate desparti de realitatea, care s-ar putea sa nu va mai convina, la un moment dat.



Gemeni

Contextul astral al acestei zile va face visatori, idealisti; visati la locuri indepartate sau iubiri pasionale, care se poate sa aiba foarte putine in comun cu realitatea. Putina visare nu este contraindicata, insa nu trebuie sa va rupeti de ceea ce este real. Trebuie sa acordati atentie obligatiilor evidente si urgente, chiar daca va place sau nu; altfel, s-ar putea sa fiti trasi la raspundere pentru sarcini care nu au fost finalizate sau pentru munca facuta la repezeala. In plan personal, nu lasati resentimentele sa va ocupe timp pretios. Incercati sa rezolvati problemele de la inceput, pentru ca, mai apoi, sa nu se acutizeze.



Rac

Dragostea si banii vor fi favorizate astazi, asa incat veti fi fericiti din acest punct de vedere; veti avea ocazii de a castiga pe ambele parti, mai ales daca veti fi atenti la momentul potrivit. Planuri ambitioase se pun la cale, iar voi va doriti sa participati la ele; totusi, trebuie sa analizati cu atentie avantajele pe care vi le-ar putea aduce, in termeni de finante si prestigiu. Relatiile cu familia vor fi bazate pe o comunicare eficienta; ca urmare, este putin probabil sa apara tensiuni sau situatii delicate. Pentru mentinerea acestei situatii de fapt, este nevoie sa puneti si voi umarul, binenteles, pentru ca nimic nu vine de la sine.



Leu

Energia nu va lipseste, inca de dimineata, asa ca veti dori sa incepeti lucrul cat mai repede. Totusi, ar fi intelept sa va dozati eforturile cu mai multa chbzuinta, astfel incat sa reusiti sa actionati constant pe parcursul intregii zile; nu ati vrea ca, pana dupa-amiaza, sa va epuizati inclusiv rezervele, iar proiectele pe care vi le-ati propus pentru aceasta perioada din zi sa nu mai poata fi realizate. Pentru ca si familia va solicita din plin prezenta si implicarea, iar aici nu prea aveti cum sa va eschivati. Este nevoie sa petreceti timp de calitate cu cei apropiati, pentru a mentine un climat familial linistit si fara incidente neplacute.



Fecioara

Astazi aveti chef de vorba, dar nu va convine sa pierdeti timpul pe discutii fara esenta, ci pentru a obtine informatii folositoare; preocuparile voastre sunt variate, insa trebuie sa alegeti subiecte care sa va incite cat mai mult interesul. Nu va plac superficialitatile, de aceea este foarte posibil sa nu gasiti prea multi interlocutori care sa fie interesati sa patrunda mai in esenta lucrurilor. Asta poate fi frustrant pana la un punct; trebuie doar sa aveti rabdare, pana ce va apare in peisaj persoana potrivita pentru voi. Membrii familiei asteapta de la voi aceeasi deschidere; nu ignorati semnalele care vi se trimit, mai ales daca sunt evidente.



Balanta

Astazi, majoritatea actiunilor pe care le veti desfasura se vor desfasura in spatele usilor inchise, ferit de ochii majoritatii, nicidecum in lumina reflectoarelor. Situatia va fi de asa natura, incat vi se va cere o astfel de atitudine. Invatati sa fiti discreti si nu discutati chestiunile respective decat cu persoanele de foarte mare incredere. Nu trebuie sa va intereseze ceea ce cred ceilalti; chiar daca nu sunteti vazuti facand efectiv ceva de catre cei din jur, asta nu insemna ca nu veti fi productivi. Uneori este bine sa tineti actiunile si interesele voastre mai departe de ochii lumii, pana la momentul in care este oportun sa le faceti publice.



Scorpion

Prima parte a zilei va fi dominata de o intalnire importanta - fie de afaceri, fie personala. Liniile de comunicare sunt deschise, pentru clarificarea si solutionarea tuturor aspectelor care s-ar putea ivi. Chiar si subiectele mai delicate pot fi abordate cu indrazneala, pentru ca sansele de a gasi o concluzie pozitiva sunt mari. Evitati sa ganditi negativ astazi, mai ales in domeniul profesional, unde veti fi pe cont propriu. Daca pesimismul va incearca, mizati pe sprijinul familiei, care astazi va va fi 100% alaturi; si-apoi, la cat de sociabili ati fost in ultima perioada, este foarte posibil sa aveti si multi prieteni care sa se arate dispusi sa va stea pe-aproape in perioade mai dificile.



Sagetator

Unele chestiuni emotionale legate de familie risca sa va tulbure echilibrul interior si sa va dea oarecum peste cap in ceea ce priveste starea voastra de spirit. Veti fi extrem de sensibili la critici si predispusi la reactii impulsive care se vor rasfrange, in mod negativ, asupra relatiei cu celelalte persoane din jurul vostru. La aceasta stare de lucruri s-ar putea sa contribuie si unele chestiuni ramase nerezolvate in trecut si care vin tocmai acum sa va strice si mai rau ziua. Norocul va surade, insa, in plan sentimental, unde faptul ca veti avea parte de intelegere si sprijin, reprezinta colacul de salvare si modalitatea prin care sa reveniti pe linia de plutire.



Capricorn

Contextul astral al zilei de astazi va incurajeaza sa impartasiti si altora din darurile pe care viata vi le-a oferit. Poate fi vorba si de lucruri materiale, sub foarma de donatii in bani, alimente sau imbracamine, dar si de cunostinte, experienta, etc. Profesional, provocarile zilei nu vor fi putine si vi se va cere o mobilizare exemplara pentru a raspunde tuturor solicitarilor din acest domeniul al vietii voastre. Daca nu veti sti cum sa va manageriati cum trebuie timpul, va trebui sa raspundeti pentru intarzierile create. In plan personal, este posibil sa fiti prinsi in discutii controversate cu juniorii, in fata carora s-ar putea sa cam ramaneti fara replica. Nu va pierdeti cumpatul si incercati un raspuns cat mai diplomatic!



Varsator

Daca v-ati cam neglijat din responsabilitati, in ultima perioada, mai ales in domeniul profesional, ziua de astazi s-ar putea s-o petreceti muncind pentru a ajunge la zi cu rezolvarea acestor sarcini. Din fericire, energia nu va va lipsi si nici entuziasmul, astfel incat va veti implica activ in tot ceea ce veti avea de facut. Astfel, este posibil sa reusiti ca faceti cat mai mult din restante si chiar sa va mai si ramana timp disponibil. Fiti insa constienti ca aveti si voi limitele voastre; mai ales, feriti-va sa promoteti mai mult decat puteti face. Aveti grija la detalii, pentru ca acestea sunt cele mai susceptibile a fi gresite, incurcaturile pornind tocmai de a astfel de elemente.



Pesti

Planurile pe care vi le-ati stabilit pentru aceasta zi ar trebui sa curga destul de normal si cu rezultate chiar mai bune decat v-ati fi inchipuit. Se poate ca, in conditiile in care chestiunile financiare nu v-au mers foarte bine in ultima perioada, astazi sa fie ziua revenirii spectaculoase din acest punct de vedere. Totusi, este bine sa invatati sa fiti cat mai economi posibil si sa rezistati tentatiei de a cheltui pe lucruri de care nu aveti neaparata trebuinta. Implicati-va cat mai constiincios in ceea ce aveti de facut; eforturile voastre de astazi vor avea impact pe termen mai lung. Seara ar fi bine sa v-o petrecti in compania prietenilor, mai ales daca sunteti datori sa-i rasplatiti pentru ca v-au fost alaturi in momente dificile.