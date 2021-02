Asta chiar e veste bună: baricada umană în faţa ... coronavirusului

Scăderea ratelor de contaminare cu noul coronavirus în India şi studiile care arată că aproape 300 de milioane de indieni au deja anticorpi îi încurajează pe unii experţi să creadă că partea cea mai grea a pandemiei a trecut în această ţară, deşi numărul de infectări a început din nou să crească în două state, relatează joi agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

„Există o baricadă umană în faţa virusului”, în opinia epidemiologului Bhramar Mukherjee de la Universitatea din Michigan, care lucrează împreună cu o echipă de cercetători la un grafic al evoluţiei pandemiei în India. „Până la sfârşitul lui martie, ar trebui să vedem un declin foarte lent şi constant” al numărului de cazuri, a anticipat ea.

Numărul zilnic de contaminări raportat de autorităţile indiene a scăzut de la aproape 100.000 în septembrie la 10.000 în prezent, iar numărul total de infectări de la debutul pandemiei de COVID-19 acum aproape un an a ajuns la 11 milioane – cu mult sub cel înregistrat în SUA, circa 28 de milioane, deşi iniţial se credea că îl va depăşi. Numărul total de decese raportate în India ca urmare a pandemiei este de puţin sub 156.000, al patrulea cel mai ridicat pe plan global.

„India a suferit mult şi, pentru că a trecut prin multe, acum a ajuns pe ţărmul celălalt”, a spus Ramanan Laxminarayan, epidemiolog la Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, o companie de cercetări cu sedii în Washington şi New Delhi. „Nu văd perspectiva unui al doilea val în India. Dacă se întâmplă, va fi probabil ceva modest”, a apreciat Laxminarayan.

O recentă cercetare serologică guvernamentală a indicat că 21,5% din indieni au fost probabil infectaţi cu noul coronavirus, ceea ce le-a asigurat o oarecare imunitate, în timp ce testele de anticorpi realizate pe mai mult de 700.000 de persoane de o companie de diagnosticare au arătat că este posibil ca 55% dintre indieni să fi trecut deja prin infecţie.