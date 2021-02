Iată ce vrea Mariana Durleşteanu de la Maia Sandu

Candidatul înaintat de PSRM-Şor la funcţia de premier al Republicii Moldova, Mariana Durleşteanu, declată că nu reprezintă pe nimeni din acest Parlament şi nu face parte din vreun partid politic, fiind un cetăţean simplu, care nu este indiferentă de votul cetăţenilor. De asemenea, Mariana Durleşteanu sugerează preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, „să asigure un dialog cu toate fracțiunile întru a depăși aceasta situație fără precedent”.

Mariana Durleşteanu declară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că este nevoie de asumarea si angajarea Politicului întru asigurarea gestionarii acestei crize prin menținerea Vectorului Europene al Moldovei, Program de Emergenta cu FMI si partenerii externi pentru asigurarea reformelor si suportului financiar, gestionarea crizei pandemice si economice.

„Am luat decizia de a accepta invitația la funcția de Prim-ministru, pentru ca nu pot fi indiferenta si nu pot tolera că votul, oferit de cetățeni, este trădat din cauza intereselor partinice. Țin sa menționez ca NU reprezint NICIO formațiune politica si nu am solicitat aceasta poziție. Am acceptat propunerea în contextul situației fără precedent: criza politica, pandemica si economica.

Atenționez ca bugetul statului este sustenabil până în iunie 2021 si deficitul bugetar nu va fi de 14 mlrd de lei, ci dublu - respectiv tara poate intra in colaps financiar. Consider ca Politicul existent trebuie sa vina cu o Harta de Parcurs (road map) privind alegerile parlamentare anticipate, cu un proces clar cum vor fi declanșate, când vor fi si cum se gestionează tara in aceasta perioada.

Vreau sa vad clar ce cheltuieli se vor tăia sau de unde se vor găsi acele surse financiare ca sa se asigure desfășurarea anticipatelor. Ce facem cu programul de vaccinare care nu este bugetat, cum se vor aloca cheltuieli pentru teste COVID-19 si pentru asigurarea cheltuielilor păturilor vulnerabile intru a supraviețui in aceasta perioada. Cum susținem mediul de afaceri?”, scrie candidatul înaintat la funcţia de premier.