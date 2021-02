Pâinea de secară și beneficiile ei asupra organismului

Pâinea de secară tinde să aibă o culoare mai închisă și un gust mai puternic, mai brut decât pâinea obișnuită albă și de grâu, motiv pentru care mulți oameni se bucură de ea.



În plus, aceasta are mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv un control mai bun al zahărului din sânge și o îmbunătățire a sănătății inimii și a sistemului digestiv.



Pâinea de secară se face de obicei cu o combinație de făină de secară și boabe de secară. Vine în mai multe forme, în funcție de combinația utilizată, inclusiv:



Pâine ușoară de secară. Acest soi este fabricat numai din făină de secară albă, care provine din endospermul de secară măcinat – miezul bobului de secară.



Pâine de secară neagră. Acest tip este fabricat din boabe de secară întregi măcinate. Uneori, făina de secară închisă este creată din făină de secară albă, colorată cu pudră de cacao, cafea instant sau melasă.



Pâine de secară marmorată. Această versiune este realizată din aluat de secară deschis și închis, rulat împreună.



În comparație cu pâinea albă și integrală obișnuită, pâinea de secară tinde să fie mai densă și are un gust mai puternic.



Făina de secară conține mai puțin gluten decât făina de grâu, motiv pentru care pâinea este mai densă și nu crește la fel de mare ca pâinea obișnuită pe bază de grâu. Cu toate acestea, având în vedere că are gluten, nu este potrivită pentru persoanele cu boală celiacă sau sensibilitate la gluten.

Valorile nutriționale ale pâinii de secară



Pâinea de secară este bogată în fibre și are un profil nutritiv impresionant. Acestea fiind spuse, compoziția exactă depinde de cantitatea de făină de secară utilizată, pâinea de secară mai închisă conținând mai multă făină de secară decât soiurile mai deschise.



În medie, o felie (32 grame) de pâine de secară furnizează următorii nutrienți:



Calorii: 83

Proteine: 2,7 grame

Carbohidrati: 15,5 grame

Grăsime: 1,1 grame

Fibră: 1,9 grame

Riboflavină: 8,2% din DZR

Vitamina B6: 7,5% din DZR

Fier: 5% din DZR



Pâinea de secară conține, de asemenea, cantități mici de zinc, acid pantotenic, fosfor, magneziu, calciu și alți micronutrienți.



În comparație cu pâinea obișnuită, cum ar fi grâul alb și integral, pâinea de secară este de obicei mai bogată în fibre și oferă mai mulți micronutrienți, în special vitaminele B.



Mai mult, studiile au arătat că pâinea pură de secară tinde să fie mai plină și afectează nivelul zahărului din sânge într-o măsură mai mică decât pâinea albă și cea din grâu.

Beneficii pentru sănătate



Consumul de pâine de secară poate ajuta sănătatea în mai multe moduri. Adăugarea pâinii de secară în dieta zilnică poate îmbunătăți mai multe aspecte ale sănătății inimii, deoarece cercetările și-au asociat aportul cu niveluri mai mici de factori de risc pentru bolile de inimă.



Acest efect se datorează probabil conținutului ridicat de fibre solubile al pâinii de secară, un tip de fibre nedigerabile care formează o substanță asemănătoare gelului în tractul digestiv.



Controlul glicemiei este important pentru toată lumea, în special pentru persoanele cu diabet zaharat de tip 2 și pentru cei care nu pot produce suficientă insulină, un hormon care reglează nivelul zahărului din sânge.



Pâinea de secară are mai multe calități care pot ajuta la controlul glicemiei. Pentru început, este bogat în fibre solubile, ceea ce ajută la încetinirea digestiei și absorbției de carbohidrați și zahăr prin tractul digestiv, ducând la o creștere mai gradată a nivelului de zahăr din sânge.



Pâinea de secară conține, de asemenea, compuși fenolici, cum ar fi acidul ferulic și acidul cafeic, care pot încetini eliberarea zahărului și insulinei în fluxul sanguin, ajutând în continuare la controlul glicemiei.



Pâinea de secară poate ajuta la îmbunătățirea sănătății digestive în mai multe moduri. În primul rând, este o sursă bună de fibre. Fibrele solubile absoarb apa, ajutând scaunele să rămână mari și moi, făcându-le mai ușor de eliminat.



Fibrele de pâine de secară pot crește nivelurile de acizi grași cu lanț scurt, cum ar fi butiratul, în fluxul sanguin. Acești acizi grași cu lanț scurt au fost legați de diverse beneficii, inclusiv pierderea în greutate, niveluri mai mici de zahăr din sânge și protecție împotriva cancerului de colon.