Ce spun astrele azi, 16 februarie

Berbec

Nu va displace deloc sa aveti bani destui pentru a cheltui dupa pofta inimii, fara a va uita mereu in portofel si a face tot felul de calcule. Trebuie insa sa fiti constienti ca, acest lucru, se obtine cu munca sustinuta, nu doar 8 ore pe zi. A visa la tot felul de planuri nu reprezinta un substitut pentru un actiunile concrete. Daca doriti ca visele voastre sa se transforme in realitate, trebuie sa fiti pregatiti sa faceti sacrificii majore. Deciziile in acest sens nu trebuie luate de unii singuri. Discutati cu toti cei care vor fi afectati, intr-un fel sau altul, expuneti-va motivatiile si alegeti varianta care serveste cel mai bine nevoilor tuturor.



Taur

Trairile voastre interioare sunt mult prea complexe, prea intortocheate; nu le puteti explica in intregime nici pentru voi insiva, iar altor persoane le este destul de greu sa va inteleaga. In aceste conditii, aceasta zi nu va fi deloc usoara pentru voi. Dificultatile in comunicare vor constitui marele minus, cel care va va da cele mai mari batai de cap; si fara comunicare, fara interactiune cu cei din jur, nu veti reusi sa va exprimati asa cum trebuie. Atractivitatea voastra va fi scazuta, pentru ca cele mai multe persoane ar putea fi descurajate de complexitatea personalitatii voastre. Trebuie sa aveti putina rabdare, astfel incat acest climat nefavorabil sa se estompeze pas cu pas.



Gemeni

Puterea conferita de climatul astral al zilei de astazi nu trebuie irosita in zadar. Nu trebuie sa va credeti atotputernici, sa ignorati cele mai elementare precautii si sa va aventurati in intreprinderi cu potential periculos. Pagubele risca sa fie mai mari decat v-ati fi imaginat. De asemenea, reactiile fata de cei din jur trebuie sa fie bine dozate, astfel incat sa nu jigneasca. In plan profesional, va trebui sa mizati mult pe diplomatie si auto-control. Organizati-va timpul riguros, pentru a nu va trezi ca ramaneti cu obligatii nerezolvate. La fel si cheletuielile trebuie bine manageriate, pentru ca, in zilele urmatoare sa nu fie nevoie sa strangeti prea mult cureaua.



Rac

S-ar putea sa suferiti o dezamagire crunta cu privire la atitudinea unui prieten sau unui apropiat cu privire la o chestiune importanta pentru voi. Partea buna a situatiei este ca acum aveti posibilitatea de a vedea lucrurile exact asa cum sunt ele in realitate, de a vedea perfect cine va este prieten si cine va este dusman. Nu va mai fi cazul sa va faceti iluzii desarte, pentru ca realitatea va va izbi direct in fata. Familia va va oferi adapostul necesar pentru a va linge ranile, dupa o astfel de dezamagire. Va trebui sa lucrati, cu ceva mai multa atentie, asupra moralului vostru, care se va gasi intr-o stare destul de sensibila.



Leu

Astazi s-ar putea ca aparentele, in ceea ce va priveste, sa fie inselatoare; nu va prezentati in fata celorlalti exact, cu claritate in intentii. Chiar daca celorlalti li s-ar putea parea ca, uneori, ati pierdut total controlul, este foarte posibil ca, in realitate, sa fiti mai siguri pe pozitie decat si-ar putea cineva inchipui. Abordarile diplomatice par firesti, insa voi lucrati subtil si astfel veti reusi sa obtineti mult mai multe lucruri folositoare pentru voi. Actiunile nehotarate pot fi folosite ca momeala doar pentru cei creduli. Planurile astfel executate, prin diversiune, daca vor reusi, vor da rezultate mult mai bune decat v-ati fi asteptat.



Fecioara

Astazi va fi o zi destul de tulbure, in care nimic nu este ce pare a fi. Perceptiile va sunt usor alterate, pare ca orizontul este innegurat in orice parte ati privi. Directiile de mers nu sunt deloc clare. In plan profesional, unele explicatii vor trebui date de doua ori, de parca ati vorbi o limba straina de ceilalti. Ori voi sunteti prea seriosi, iar celalti ceva mai dezinteresati, ori invers. Cert este ca veti reusi cu greu sa va faceti intelesi. Relatia cu partenerul trebuie "lucrata" mult mai mult ca de obicei, pentru ca functionalitatea sa sa se pastreze la cote multumitoare. Daca apar discutii in contradictoriu, tonul moderat este imperativ.



Balanta

Mingea este in terenul vostru astazi, asa ca trebuie sa jucati la victorie. Incercati miscari usoare, fara impulsivitati, bine calculate, mai ales la inceputul demersurilor pe care le initiati; s-ar putea sa fiti uimiti de rezultat! Fauriti-va propriile planuri, insa incercati sa le tineti pentru voi, fara a furniza prea multe indicii celorlalti; existe unele persoane care ar putea profita pentru a va pune piedici. In plan personal, ar trebui sa actionati total diferit; deschis si comunicativ, amabil si amiabil cu partenerul si copiii. Este posibil sa apara unele dipute legate de chestiuni domestice ce implica finantele, insa cu putina disponibilitate, totul se poate rapid clarifica.



Scorpion

In plan profesional, este foarte posibil sa va confruntati cu lupte pentru putere, pentru ocuparea unor pozitii superioare. Vor exista divergente de opinie semnificative, care nu vor putea fi usor conciliate. Va trebui sa va manifestati prudenti si sa fiti foarte diplomati, daca urmariti sa promovati. Veti impresiona prin aceste calitati si prin competenta, nu prin insistenta. De asemenea, puneti accent pe experienta si capacitatile voastre, pentru a va remarca prin competenta. In familie, nu vor lipsi polemicile; nu conteaza, insa, cine are dreptate si cine greseste. Va trebui sa gasiti o cale de mijloc, daca vreti sa pastrati o atmosfera de echilibru.



Sagetator

Nu strica niciodata sa reevaluati lucrurile importante din viata voastra, astfel incat sa le aduceti la nivelul la care doriti sa se prezinte mereu. In plna profesional, veti fi provocati sa puneti pe hartie planurile prezentate verbal, astfel incat sa fie pe intelesult tuturor celor interesati. Este nevoie, in primul rand, ca aceste planuri sa fie sustenabile, nu fanteziste. Nu va faceti planuri de viata pas cu pas. Socotelile nu vi se vor potrivi niciodata la perfectie, asa cum va doriti, si veti ajunge sa fiti dezamagiti. Relatiile cu familia trebuie sa fie cat mai deschise; daca exista secrete, acestea ar putea fi nocive relatiei de cuplu, in contextul acestei zile.



Capricorn

Pasiunea cu care se manifesta dragostea anumitor persoane pentru voi vi se va parea, la un anume moment, sufocanta. Ar trebui sa explicati ca aveti nevoie de spatiu de manevra, de momente de respiro, ca acest mod de manifestare este nociv si nu poate aduce nimic bun. O discutie calma si deschisa, aspura acestui subiect, ar trebui sa aiba efectul scontat; nu trebuie sa folositi cuvinte dure sau ton agresiv, pentru a va face intelesi. In plan profesional, suportul din partea celorlalti este conditionat de reciprocitate; ati ajutat, veti beneficia de sprijin. Daca nu ati pus si voi umarul, la randul vostru, cand a fost nevoie, nu asteptati prea mult din partea anturajului azi!



Varsator

Apropierea de prieteni, de persoanele intime, va va face bine astazi. Unele legaturi cu trecutul ar putea fi reinviate, facandu-va sa retraiti momente mai mult sau mai putin placute. Profitati de aceasta ocazie pentru a reinnoi relatii dragi de demult sau pentru a clarifica anumite chestiuni ramase nerezolvate si care nu va lasa sa mergeti, cu inima deschisa, mai departe. Veti fi inclinati mai mult catre spiritual, veti fi visatori si creativi, este posibil sa va descoperiti talente, in aceasta directie, pe care nu le-ati fi banuit. Traiti din plin ziua aceasta plina de fantezie, insa reveniti cu picioarele pe pamant, pentru zilele urmatoare.



Pesti

Nu prea va vine sa deschideti conversatii delicate, mai ales ca stiti cam ce efecte ar putea sa provoace; nu vreti sa va asumati riscuri inutile. Dar nici nu va puteti conforma sa urmati caile dinainte trasate, fara a intelege rostul acestei actiuni. Lamuriti neclaritatile, pentru a scapa de preocupari care ar putea sa va impiedice in realizarea obiectivelor acestei zile. Incercand sa va tineti sentimentele pentru voi insiva, in timp ce va urmati indeaproape obiectivele sentimentale, nu veti face decat sa intensificati emotiile tuturor celor implicati, pe termen mediu si lung. Ar fi bine sa nu amanati prea multa vreme ceea ce poate fi spus sau facut astazi.