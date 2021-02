Ce spun astrele azi, 15 februarie

Berbec

Incercati sa evitati turbulentele in mediul domestic, pentru ca este posibil sa iesiti foarte raniti dintr-o astfel de confruntare; se pot spune vorbe care nu se vor putea uita prea usor, iar potentialul nociv este foarte crescut. Mare atentie, caci, intr-un astfel de context, tentatia de a calca pe-alaturi este foarte mare, iar un astfel de pas, in directia gresita, poate fi catastrofal pentru relatia de cuplu. Nu mai spunem ce scandal poate sa iasa! In plan profesional, nu este cazul sa stati si sa va plangeti in legatura cu ceea ce nu ati reusit sa faceti pana in acest moment; cel mai bine este sa va concentrati pe ceea ce ati putea face de acum inainte. Cultivati speranta si gandirea pozitiva, daca vreti sa va apropiati cat mai mult de obiectivele propuse.



Taur

Initiativele pe care le veti avea pe parcursul acestei zile, ar putea sa-si arate efectele pe termen mai lung decat v-ati fi asteptat; de aceea este nevoie sa manifestati prudentie si multa atentie. Fiti realisti si moderati, iniferent cat de favorabile vi se par conditiile in care actionati sau ofertele pe care le primiti. Vor exista numeroase oportunitati de a va face relatii astazi, relatii asezate pe baze noi si foarte promotatoare pentru viitor. Din punct de vedere fizic, ati putea resimti o stare de nervozitate destul de accentuata si, mai ales spre finalul zilei, oboseala; faceti-va timp sa va odihniti mai mult. Conflictele relationale vor putea fi rezolvate mai usor, daca mai faceti, din cand in cand, si unele compromisuri.



Gemeni

Veti sti sa apreciati o atmosfera linistita in caminul vostru si, mai ales, eforturile partenerului de a asigura un astfel de ambient; este un moment prielnic pentru a actiona in sensul consolidarii relatiei de cuplu. Dragostea, tandretea celor din jur va vor fi destul astazi, pentru a va simti fericiti. In acest context, starea de sanatate tinde catre cat mai bine si va veti simti foarte energici, antrenati in ceea ce trebuie sa faceti pe parcursul zilei. Daca vreti sa incepeti un proiecte pe termen lung, ca o dieta pentru slabire, de exemplu, acum este un moment extrem de prielnic pentru a face asta. Este si un moment potrivit pentru a pune la punct strategii financiare, afaceri cu potential de castig semnificativ. Aveti grija sa nu garbiti nimic din evolutiile acestei zile; cu cat succesiunile sent mai naturale, cu atat lucrurile se vor aranja mai bine si pentru prezent si pentru viitor.



Rac

Viata voastra personala va evolua calm, fara provocari majore sau tensiuni. Profitati din plin de aceste influxuri benefice, pentru a va consolida legaturile affective si stabilitatea cuplului. Celibatarii vor avea sanse reale de a-si gasi perechea potrivita, daca sunt in cautarea acesteia. Reusitele pe care le-ati putea obtine azi va dau aripi, va cresc entuziasmul la cote inalte; totusi, trebuie sa va pastrati realismul, sa fiti ponderati si sa nu va lasati cuprinsi de euforie. Puteti face greseli majore, pe care sa nu reusiti sa le remediati foarte usor. Sistemul imunitar ar putea sa nu va apere de raceli, insa episoadele de acest gen nu vor fi acute; totul se poate usor rezolva si readuce a normal cu multe ceaiuri si vitamin C. Nu va grabiti sa apelati la medicamente care, stim foarte bine, au si numeroase efecte secundare; in caz ca va ganditi la aceasta varianta, consultati, mai intai, un medic.



Leu

Nu va izolati; iesiti, cunoasteti oameni! Este foarte posibil sa intalniti persoane foarte interesante, care sa va deschida perspective noi, sa va ofere puncte de vedere surprinzatoare, care sa va ajute sa va upgradati, sa va puneti la punct cu noutatile. Nu va feriti de momentele de introspectie, asa incat sa stiti exact in ce directie doriti sa mearga viata voastra, alaturi de cine si ce influente sa lasati a-si pune amprenta asupra gandirii si modului vostru de actiune. In viata personala, eforturile vor fi indreptate, in principal, spre gasirea sau stabilizarea unei atmosfere linistite, armonioase, care sa fie un refugiu pentru voi, dupa o zi incarcata de munca sau dupa rezolvarea unor chestiuni problematice, fie la serviciu, fie in alte sectoare ale vietii voastre; nu se poate vorbim despre pasiune la cote inalte, insa nu ar trebui sa ignorati semnalele partenerului, daca acesta se straduieste in acest sens.



Fecioara

Ziua de astazi va fi dominata, pentru voi, de stres, iritatie si oboseala; chiar si cele mai putin semnificative situatii neconforme dorintelor voastre va pot starni nervii; incercati totusi sa dati castig de cauza dialogului, in locul disputelor, pentru a gasi solutii cat mai rezonabile, mai ales porblemelor importante. Nu lasati sa aiba ascendant asupra voastra ganduri de genul “nu sent bun de nimic” sau “nimeni nu are nevoie de mine”; daca simtiti ca alunecarea pe o astfel de panta este inevitabila, cautati ajutor, nu lasati problema sa se acutizeze. Fiti rabdatori si tenace in urmarirea si realizarea scopurilor pe care vi le-ati propus; faceti eforturile necesare pentru a ajunge la rezultatul stabilit, chiar daca drumul nu este intotdeauna unul fara obstacole; nu asteptati ca lucrurile sa se rezolve de la sine, fara ca voi sa faceti ceva in privinta asta.



Balanta

Ar trebuie sa va ganditi sa paracticati un sport, atat pentru sanatatea voastra fizica, cat si pentru cea psihica; va veti simti mult mai revigorati, avand in vedere ca efortul creste nivelul de endorfine, care dau un “boost” benefic organismului. In nici un caz, sederea in fata televizorului, nu va poate ajuta sa va simtiti mai bine. In plan sentimental, exista indicia ca lucrurile ar trebui sa mearga de la foarte bine in sus; daca dragistea triumfa, daca evoluati intr-o atmosfera linistita si senina, este clar ca lucrurile nu au cum sa mearga rau. Mersul la cumparaturi poate fi o activitate relaxanta astazi si chiar va veti putea permite si unele mici “extravagante”, pentru ca finantele se anunta a fi un sector favorizat; daca nu veti exagera, nu ar trebui sa aveti probleme cu bugetul, dupa o astfel de incursiune.



Scorpion

Eficienta, realismul si energia cu care actionati astazi va pot aduce rezultate excelente in munca voastra. Si situatia voastra materiala pare sa fi pe o cale ascendenta; este posibil sa obtineti castiguri material neasteptate, din imvestitii care pareau, la un anume moment, a nu aduce prea mare randament. In relatia de cuplu, lucrurile insa nu merg pe-atat de bine pe cat doriti; iar acest lucru se datoreaza, in parte, si lipsei de tandrete pe care o manifestati uneori, fara chiar sa va dati seama. Ca urmare, partenerul are ce sa va reproseze, mai ales daca alegeti sa ignorati semnalele subtile si sa lasati situatia sa evolueze in sens negativ, fara a constientiza potentialul de eroziune pe care il poate avea o astfel de atitudine, fata de relatia de cuplu.



Sagetator

Poverile care apasa asupra sufletului vostru pot sa va afecteze capacitatea de gandire, de actiune si reactie; va trebui sa va descarcati cumva, astfel incat sa va redobanditi potentialul de actiune si energie. Nu va inchideti in sine, cautati o persoana in care aveti incredere si spuneti-va pasurile, vorbiti despre ceea ce va farmanta; este important si sa vorbiti, insa poate ca astfel puteti gasi mai usor si unele rezolvari pentru problemele pe care le aveti. Pe de alta parte, trebuie sa aveti grija la cei care incearca sa va vanda iluzii; nu este un moment potrivit pentru a lasa departe obiectivismul, realismul; dimpotriva, ar trebui sa fiti mult mai concentrati in aceste directii.



Capricorn

Daca inca nu v-ati intalnit sufletul pereche, este posibil ca acest lucru sa se intample pe parcursul zilei de astazi; contextul astral va este favorabil din acest punct de vedere. Este doar nevoie sa va implicati si voi, prin actiuni concrete, daca sunteti de parere ca ati gasit persoana potrivita. Frecventati medii in care va simtiti bine, intalniti-va cu persoane vesele, care va pot anima starea de spirit. Obiectivele pe care vi le propuneti pentru astazi, trebuie atinse, oricat de greu s-ar dovedi acest lucru; este bine sa aveti grija, din start, in legatura cu scopurile stabilite. Este necesar sa fiti prudenti si moderati in ceea ce priveste chestiunile financiare; investitiile trebuie bine gandite, iar cheltuielile limitate la strictul necesar.



Varsator

Astazi va veti pune numeroase intrebari, inclusive asupra unor certitudini; va fi destul de frustrant, mai ales ca veti fi pusi in situatia de a regandi anumite probleme pe care le credeati deja rezolvate. Dragostea la prima vedere poate fi o binecuvantare sau nu; depinde in ce situatie matrimoniala va aflati la acest moment; aventurile amoroase efemere va pot conferi o stare de fericire initiala, insa consecintele ulterioare s-ar putea sa nu mai fie la fel de placute. Astazi ar trebui sa va concentrati mai mult asupra chestiunilor profesionale, sa va implicati mai mult in atingerea obiectivelor propuse; este posibil ca eforturile voastre sa fie supravegheate si ….apreciate, daca e cazul.



Pesti

Relatia cu cercurile apropiate nu va fi la fel de armonioasa pe cat va asteptati sa fie; reactiile voastre de pe parcursul zilei ar putea fi impulsive, in anumite contexte, si nu intotdeauna justificat. De aceea, riscul de a afecta anumite legaturi cu ersoane din anturaj este destul de crescut. Nu aruncati cu banii, fiti chibzuiti in privinta cheltuirii acestora; ganditi-va la perioadele dificle pe care le-ati trecut si faceti economii pentru astfel de momente din viitor. Sistemul vostru imunitar nu este foarte puternic astazi, asa ca trebuie sa va feriti de frig si sa mancati cat mai sanatos, multe fructe si legume. Nu ar fi rau sa luati si niste vitamin C, care nu strica niciodata.