Se pare că și 2021 va fi o gaură neagră pentru turismul european

Singurul lucru pe care destinaţiile turistice din sudul Europei îl pot face este să fie pregătite şi să spere că lucrurile se vor îmbunătăţi, se arată într-o analiză Bloomberg.



Campaniile de vaccinare au început, dar vor mai trece câteva luni până când vor fi vaccinate suficiente persoane astfel încât oamenii vor putea să umple avioanele, să meargă în croazieră sau să stea la barurile de pe plaje.



Firmele din turism nu au încă indicii clare cu privire la sezonul estival din acest an și au temeri că 2021 nu va fi un an ușor din punct de vedere al rezervărilor și, implicit al câștigurilor.



Pentru cei care lucrează în industria turismului, acest lucru a devenit evident la două luni de la începutul anului. Paolo Manca, care conduce lanţul Felix Hotels din Sardinia, spune că în mod normal în această perioadă rezervările pentru vară ar fi fost la 30% din capacitate. Însă în prezent registrul său este aproape gol.



Temeri are și Grecia, având în vedere că, anul trecut au acostat acolo doar trei nave de croazieră, față de aproape 600 în 2019.



Proprietarii de hoteluri spun că trebuie să fie pregătiți în orice moment pentru redeschidere, așa că trebuie să achite costuri cu mentenanţa şi angajările, fără nicio garanţie că îşi vor recupera banii.



Turismul reprezintă 21% din economia Greciei şi 17% din cea a Portugaliei. Deseori, turismul este principalul angajator în regiunile unde alte industrii sunt absente, oferind venituri care sunt cruciale pentru familii şi sprijin pentru economiile locale.



Cifrele publicate joi de Comisia Europeană arată că înnoptările non-rezidenţilor în Italia, Spania şi Grecia au scăzut cu cel puţin 70%, scrie Agerpres.



Perspectivele se vor îmbunătăţi pe măsură ce campaniile de vaccinare vor continua, şi astfel va creşte cererea pentru rezervări de ultim moment, însă apariţia unor noi tulpini mai rezistente la vaccin ar putea submina rezervările de vacanţe. În plus, chiar dacă va exista o explozie a rezervărilor de tip last-minute, beneficiile nu vor fi resimţite la fel. Comisia Europeană estimează că acest tip de rezervări vor fi orientate spre destinaţii aflate la o distanţă apropiată de casă, în dauna unor locuri precum Grecia şi Portugalia.



Între timp, deoarece campaniile de imunizare din Uniunea Europeană progresează lent, guvernele caută orice oportunitate pentru a ajuta turismul. De exemplu, Grecia vrea ca Uniunea Europeană să pună la punct un certificat astfel încât cei care sunt vaccinaţi să poată călători liber. Autorităţile de la Atena au încheiat deja un acord cu Israelul, ţară care este lider mondial la capitolul vaccinări.