Ai o problemă digestivă? Tratamentul îl găseşti în trusa apicolă!

De când industria alimentară ne bombardează organismul cu produse procesate, pline de aditivi, zahăr, hormoni şi chimicale, dezechilibrate nutriţional, din ce în ce mai mulţi oameni se plâng de afecţiuni digestive. Multe dintre acestea, însă, pot fi tratate cu miere, propolis sau polen. Tot produsele stupului ajută şi la prevenirea recidivelor.



Conform medicilor nutriţionişti, mierea are efecte benefice asupra întregului sistem digestiv. Este şi un potenţial inhibitor al acţiunii bacteriei care provoacă gastrita si ulcerul peptic, Helicobacter Pylori. De asemenea, are efect laxativ datorită aportului mare de fructoză din compoziţia ei. Consumul de miere conduce la dezvoltarea florei intestinale benefice, fapt ce îi atribuie proprietăţi probiotice.



Iar mierea nu este singurul produs apicol care ajută sistemul digestiv. În cazul balonărilor sau în caz de colite şi diaree cronică, poate fi utilizat polenul. În parazitozele intestinale este recomandat propolisul. Lăptişorul de matcă ajută la scăderea nivelului acidităţii gastrice şi are un important efect regenerator al tractului digestiv.



Beneficiile propolisului

Datorită proprietăţilor sale antiinflamatoare, propolisul dă rezultate bune în tratarea infecţiilor căilor biliare, dar şi în tratamentul gastritelor, ulcerelor şi colitelor. Un tratament recomandat celor care suferă de gastrită sau de ulcer constă în combinarea unei linguri de miere cu 20 de picături de tinctură de propolis glicolic (fără alcool). Tot cu tinctură de propolis se tratează şi paraziţii intestinali. Doza constă în 30 de picături de tinctură dizolvate într-o lingură de miere, luată de trei ori pe zi.



Mierea de salcâm, calmant gastric

Limpede şi parfumată, mierea de salcâm are un conţinut scăzut de glucoză, deci poate fi consumată inclusiv de persoanele cu diabet. Are multe proprietăţi terapeutice, fiind recomandată în special mierea din fagure, deoarece păstrează şi o anumită cantitate de ceară, polen şi propolis. Această combinaţie este ideală pentru tratarea colitelor şi enterocolitelor. S-a dovedit că mierea de salcâm, diluată în puţină apă caldă, are efecte deosebite în vindecarea ulcerelor – gastric şi duodenal.



Mierea de mentă favorizează digestia

Produsă în special în Delta Dunării, unde sunt culturi mari de izmă, mierea de mentă este bogată în vitamina C şi conţine uleiuri volatile. De aceea, favorizează digestia şi combate balonarea. În plus, este un bun calmant gastric şi are efect şi asupra colicilor intestinale.



Mierea de coriandru, pansament gastric

În comparaţie cu alte tipuri de miere, cea de coriandru este mai puţin cunoscută, dar cu proprietăţi curative deosebite. Datorită pH-ului uşor alcalin, mierea de coriandru este recomandată ca pansament gastric, având proprietăţi terapeutice valoroase în caz de gastrită hiperacidă sau de ulcer. De asemenea, tratează meteorismul abdominal, balonările şi indigestiile.



Mierea de mană, bogată în minerale

Obţinută de pe frunze de fag, de frasin şi de stejar, mierea de mană conţine până la 20 de ori mai multe minerale decât alte sortimente de miere. Are şi proprietăţi laxative puternice, având efect antiinflamator asupra tubului digestiv. În plus, favorizează eliminarea toxinelor din corp.



Tratamente cu polen

Polenul şi, mai ales, păstura au conţinut bogat în fibre vegetale, acizi esenţiali şi neesenţiali şi săruri minerale. Aceste proprietăţi recomandă cele două produse în tratamentul enterocolitelor, diverticulitelor, diferitelor forme de colite şi tulburărilor de tranzit intestinal, precum şi pentru regenerarea ficatului.