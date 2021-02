Pandemia a redus numărul vizitatorilor, însă bibliotecile au găsit alternative

Pandemia COVID-19 a redus numărul vizitatorilor bibliotecilor, însă profesioniștii din domeniu au găsit alternative. Multe dintre serviciile prestate de biblioteci, dar și activitățile pe care le organizează acestea au trecut pe online. Bibliotecarii constată și un avantaj – s-a lărgit numărul participanților, aceștia fiind inclusiv moldoveni stabiliți peste hotare.



Contactată de IPN, directorul general al Bibliotecii Naționale, Elena Pintilei, a menționat că, începând cu a doua jumătate a lunii martie 2020, BNRM s-a conformat tuturor restricțiilor impuse în legătură cu pandemia. Activitatea, atât a colaboratorilor, cât și a bibliotecii a fost reorganizată. Temporar, biblioteca și-a sistat activitatea. Dar imediat ce a fost posibil, și-a redeschis ușile. Pe lângă respectarea condițiilor sanitare, a fost restricționat accesul la calculatoare, au fost impuse marcaje limitatoare. De asemenea, colaboratorii au fost echipați corespunzător cu cele necesare pentru a putea interacționa cu vizitatorii.



„În general, biblioteca a reușit să respecte programul de activitate, doar că unele activități au trecut în mediul online. Desigur, faptul că temporar accesul fizic al utilizatorilor a fost restricționat, acest lucru a influențat numărul de utilizatori aflați fizic în bibliotecă. Unii vin doar și preiau informația pe stick, scanează, xeroxează sau solicită online. Astfel, bibliotecarii se străduiesc să fie accesibili permanent în cadrul serviciului „Întreabă bibliotecarul”, pentru ca să răspundă nevoilor de informații”, explică Elena Pintilei.



Directoarea mai spune că împrumutul de cărți a crescut în perioada pandemiei. Per general, numărul utilizatorilor în bibliotecă a scăzut cu o treime, însă situația se ameliorează. Au loc expoziții, au loc vizite, evenimente. „În pandemie ne-am convins că biblioteca este necesară comunității, doar că urmează a fi implementate forme mixte de a lucra cu utilizatorul, inclusiv la distanță. Să îmbogățim biblioteca digitală „Moldavica”, catalogul electronic să fie pus la dispoziție mereu, bibliografii să fie disponibili în cadrul serviciului „Răspunde bibliotecarul”. Bibliotecile au rezistat în perioada pandemiei și au reușit la timp să se adapteze noilor condiții”, a notat Elena Pintilei.



Directorul general al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, Eugenia Bejan, a declarat pentru IPN că situația pandemică a afectat și biblioteca, și bibliotecarii. Totuși, au luat aceste schimbări ca pe o provocare și ca pe o oportunitate. Bibliotecile moderne și până la pandemie își acomodau activitatea la mediul online. Bibliotecarii au fost instruiți cum să utilizeze tehnologiile informaționale. Astfel, acest transfer nu a fost atât de dureros.



A existat o perioadă în care biblioteca a fost închisă pentru utilizatori. Acest fapt a afectat și numărul de cărți împrumutate pentru anul trecut. În schimb, au fost extinse și dezvoltate noi programe și servicii. O parte din activitățile tradiționale au trecut pe online. Au fost organizate ateliere de instruire, proiecte de promovare a lecturii pentru diferite categorii de vârste.



Eugenia Bejan a menționat că, din considerente de protecție, au venit părinții după cărți. Or, este altceva când vine anume copilul la bibliotecă, când are acces la raft. Bibliotecarii au făcut tot posibilul ca și lectura, și cunoștințele să fie accesibile. În continuare au loc campanii, concursuri, întâlniri cu scriitorii – doar că în mediul online. Acest fapt permite ca un public cât mai larg să aibă acces la aceste activități, inclusiv se conectează și participanți de peste hotare.