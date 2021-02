Recipiente și alimente interzise în cuptorul cu microunde

În mod constant, majoritatea oamenilor este mereu pe fugă și este important să facă lucrurile rapid, mai ales când vine vorba de mâncare. Mai mult de atât, cu cât facem mai multe treburi, cu atât mai puțin ne vom dori să petrecem timp pentru a găti.



Cuptorul cu microunde ar putea fi unul dintre cele mai convenabile moduri pentru încălzirea alimentelor (și unul dintre preferatele noastre uneori), dar asta nu înseamnă că este menit să reziste la toate. Acesta a fost inventat cu scopul de a ne ușura viața de zi cu zi și reprezintă o soluție pe cât de rapidă, pe atât de eficientă în bucătărie. Asta, însă, doar dacă este folosit cu respectarea recomandărilor producătorului.



Această minune a tehnologiei moderne face ca alimentele scoase de la congelator să se dezghețe în doar câteva zeci de secunde, iar pe de altă parte diminuează considerabil timpul de gătire sau de încălzire a mâncării.



Din nefericire, nu puțini sunt aceia care confundă cuptorul cu microunde cu aragazul. Utilizarea în mod greșit a cuptoruli cu microunde poate duce uneori la producerea unor accidente dintre cele mai grave.



Ce să nu băgăm în cuptorul cu microunde



Nu tot ceea ce avem în frigider sau în cămară putem băga la microunde, deoarece unele alimente, băuturi sau recipiente pot elibera substanțe nocive, pot să ardă, să se topească sau, chiar, pot provoca explozii.



Folosirea cuptorului cu microunde pentru încălzirea unor alimente poate deteriora valoarea nutrițională a acestora, dar poate provoca un dezastru in bucătărie.



Astfel, niciodată nu trebuie încălzite ouă care au fost fierte deoarece acestea pot exploda. Încălzit la microunde, oul fiert, cu sau fără coajă, eliberează abur și, cum aburul nu are unde să fie eliberat, se crează presiune în interior.



De asemenea, nu este recomandat să băgați la microunde fructe, broccoli, orez, ardei iute, ficat de pui, alimente ce conțin sos de roșii, popcorn, rulouri din foietaj, untură, biberoane cu lapte matern, recipiente cu iaurt, căni termos din inox, etc.



În același timp, nu este recomandat ca mâncarea să fie încălzită la microunde în orice caserole din plastic, polistiren sau metalice sau acoperite cu folie din aluminiu. De regulă, producătorii semnalează pe ambalaj cu o etichetă pe care scrie „microwave safe' (n.n. – recipient ce poate fi folosit în cuptorul cu microunde) care recipiente sunt recomandate.



De asemenea, nu este bine să lăsați cuptorul să meargă în gol deoarece undele nu sunt absorbite de nimic, iar aparatul se poate defecta.