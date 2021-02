Moldovenii, în căutarea darurilor de Ziua îndrăgostiţilor

Accesorii, cosmetică, parfumuri, dar şi călătorii în ţări exotice. Sunt cadourile preferate de moldoveni, care au pornit deja în goana celor mai originale daruri pentru Ziua îndrăgostiţilor. Chiar dacă pandemia le-a afectat veniturile, oamenii spun că sunt gata să scoată din buzunare sume impunătoare pentru a-şi impresiona persoana iubită. Pe de altă parte, vânzătorii susţin că au pregătit oferte tentante pentru îndrăgostiţi, relatează Moldova 1.



Pe Natalia am întâlnit-o în timp ce alegea un cadou pentru persoana iubită. Şi-a cunoscut alesul acum trei ani şi spune că vrea să îl surprindă cu un cadou special.



„Cred că ceva din vestimentaţie, dar încă nu ştiu. Iată umblu acum şi caut ceva potrivit, dar încă nu am găsit”, spune Natalia Piţel, locuitoare a municipiului Chişinău.



Alegerea este cea mai dificilă, spun oamenii, care stau mult pe gânduri înainte de a găsi cadoul perfect.



„M-am gândit că poate ar fi mai bine o cutie cu surprize, ciocolate”. „Încă nu am planificat ce să cumpăr. În ceilalţi ani, de obicei, multe, multe inimioare”, spun oamenii.



Magazinele de cosmetică, parfumerie şi accesorii spun că au pregătit reduceri în această perioadă şi sunt în aşteptarea cumpărătorilor.



„Avem într-adevăr multe promoţii pentru bărbaţi şi pentru femei, dar şi pentru copii înainte de 14 februarie, ca să răsfăţăm clienţii noştri. De exemplu, o mare varietate de produse cosmetice pentru îngrijirea corpului pentru bărbaţi şi femeii”, spune Nadejda Râjalov, consultant.



„Avem vânzări de fapt foarte bune. Avem şi cadouri pentru el şi pentru ea, avem mult asortiment şi colecţie nouă. Se vinde foarte bine”, spune Tatiana Bumbu, consultantă.



Cei care doresc să îşi surprindă persoanele dragi cu daruri originale pot alege gravuri cu laser, pe care pot imprima fotografii sau mesaje inedite.



Şi agenţiile de turism au pregătit oferte speciale pentru îndrăgostiţi. Ucraina, Egipt, dar şi Dubai sunt câteva dintre destinaţiile propuse clienţilor.



„Sunt destul de mulţi doritori care nu au mers vara la odihnă, nu au mers toamna, deoarece erau aceste restricţii de pandemie. Omenii erau un pic derutaţi, nu înţelegeau ce se întâmplă, iar în acest moment cei care nu au călătorit doresc să meargă undeva”, spune Ion Curmei, directorul unei agenţii de turism.



Ziua îndrăgostiţilor sau sărbătoarea Sfântului Valentin este sărbătorită anual pe 14 februarie. Acesta este considerat patronul iubirii, al tinerilor şi al căsătoriei.



În ultimii ani, unii moldoveni devin adepţi ai Dragobetelui, o altă sărbătoare a iubirii, celebrată pe 24 februarie. Aceasta este de provenienţă autohtonă, şi nu occidentală, precum Sfântul Valentin.