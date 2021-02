Ciocolata neagră face bine la inimă

Intensă, amăruie şi catifelată, cei mai mulţi dintre noi îi rezistă cu greu. Este vorba, desigur de ciocolata neagră. Nu doar că aceasta este cel mai iubit desert de pe planetă, dar vine la pachet şi cu multe beneficii pentru sănătate, inclusiv pentru inimă. Asta, dacă o consumăm cu moderaţie.



În primul rând, ciocolata neagră conţine foarte puţin zahăr în comparaţie cu cea albă sau cu lapte. Şi mai important, însă, are un conţinut mare de cacao, produs care abundă în antioxidanţi şi flavonoizi, substanţe care ajută la menţinerea unei inimi sănătoase.



De ce este bună ciocolata neagră



Flavonoizii sunt o moleculă ce se găseşte în seminţele de cacao, dar şi în alte plante precum mere, citrice, afine sau ceai verde sau negru. Diverse cercetări din ultimii ani au scos la iveală că aceştia pot scădea tensiunea în cazul persoanelor care suferă de hipertensiune. La rândul lor, antioxidanţii au proprietăţi similare. Şi aceştia sunt un tip de molecule care repară celule deteriorate din organism şi reduc riscul bolilor cardiovasculare.



În plus, ciocolata neagră îmbunătăţeşte fluxul de sânge şi ajută la prevenirea formării de cheaguri de sânge. Consumul de ciocolată neagră poate împiedica rigidizarea arterelor sau arterioscleroza.



Pentru a beneficia de proprietăţile ciocolatei, aceasta trebuie să aibă un procentaj mare de cacao şi unul cât mai mic de lapte şi unt de cacao. Altfel spus, alege ciocolată cu peste 70% cacao. Pe de altă parte, ciocolata face mai mult rău decât bine dacă nu este consumată cu moderaţie. Dacă este de calitate, 100 de grame de ciocolată neagră cu 70-85% cacao conţine: 11 grame fibre, 67% din necesarul zilnic de fier, 58% din necesarul zilnic de magneziu, 89% din necesarul zilnic de cupru şi 98% din necesarul zilnic de mangan. De asemenea, are mult potasiu, fosfor, zinc şi seleniu.



Nu mânca fără măsură



Desigur, 100 de grame reprezintă o cantitate destul de mare şi nu ar trebui consumată zilnic. Toate aceste substanţe nutritive vin cu un aport de 600 de calorii şi o cantitate moderată de zahăr. Oricât ai încerca, nu poţi să mănânci atâta ciocolată neagră încât să-ţi reduci hipertensiunea, fără, însă, să-ţi creşti glicemia, greutatea corporală şi să-ţi cauzezi alte boli, precum diabetul. Pe de altă parte, poţi suplimenta cantitatea de flavonoizi şi antioxidanţi din alte surse, cum ar fi: migdale, fructe de pădure, citrice, spanac sau ceai verde sau negru.