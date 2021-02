Germania, Suedia şi Polonia vor expulza câte un diplomat rus, în replică la expulzările de vineri din Rusia

Germania, Suedia şi Polonia au anunţat luni că vor expulza câte un diplomat rus în replică la deciziile anunţate vineri de Rusia, în timp ce şeful diplomaţiei Uniunii Europene, Josep Borrell, se afla într-o vizită oficială la Moscova, relatează Reuters şi AFP.



Ministerul de Externe german a anunţat că a declarat ''persona non grata'' un angajat al ambasadei ruse la Berlin. "Rusia a expulzat mai mulţi diplomaţi UE, inclusiv unul de la ambasada germană. Această decizie nu a fost în niciun fel justificată", a precizat instituţia într-un comunicat.



"Diplomatul german doar îşi îndeplinea obligaţia de a relata despre evoluţiile de la faţa locului într-un mod legal", se mai menţionează în comunicat.



Simultan, Suedia a anunţat şi ea că un membru al personalului ambasadei Rusiei la Stockholm va fi nevoit să părăsească ţara, după decizia anunţată vineri de Moscova.



"Acesta este un răspuns clar la decizia inacceptabilă de a expulza un diplomat suedez care doar îşi îndeplinea îndatoririle", a postat pe Twitter luni ministrul de externe suedez Ann Linde.



La rândul ei, Polonia i-a cerut unui lucrător de la consulatul rus din Poznan să părăsească ţara, a anunţat MAE de la Varşovia într-o postare pe Twitter, relatează Reuters.



"Ministrul de Externe a luat decizia de astăzi în conformitate cu principiul reciprocităţii şi, în coordonare cu Germania şi Suedia, a declarat un angajat al Consulatului general al Rusiei de la Poznan drept 'persona non grata' ", a precizat ministerul.



Rusia a expulzat vineri trei diplomaţi din Germania, Suedia şi Polonia pentru că aceştia ar fi participat la demonstraţiile de susţinere a opozantului Aleksei Navalnîi.



Executivul comunitar a apărat deplasarea la Moscova a lui Josep Borrell, unde acesta susţine că a aflat de pe social media despre expulzările de vineri ale diplomaţilor europeni, în timp ce discuta cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că expulzarea diplomaţilor german, polonez şi suedez acuzaţi de Moscova că au luat parte la protestele pro-Navalnîi a avut loc cu o zi înainte de vizita lui Borrell.



Într-o postare de pe un blog de duminică, Josep Borrell a afirmat că pledoariile sale către Rusia pentru renunţarea la aceste expulzări au fost ignorate. Fostul ministru al apărării estonian Riho Terras, acum eurodeputat, a declanşat o campanie de sprijin pentru demiterea lui Josep Borrell.



Executivul european a anunţat însă că nu are regrete pentru vizita efectuată la Moscova de Borrell în calitate de coordonator al politicii externe a UE pentru că Rusia era angrenată pe un curs de confruntare, pe care şeful diplomaţiei europene a încercat să-l evite.



"Călătoria a fost necesară. Nu poţi să renunţi la o călătorie doar pentru că pare dificilă", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene Eric Mamer, la Bruxelles. "O călătorie nu este un succes sau un eşec în baza a ceea ce s-a întâmplat într-un anumit moment", a adăugat el.



Belgia a emis un comunicat de susţinere a lui Josep Borrell. De cealaltă parte, Dmitri Peskov le-a declarat ziariştilor la Moscova că oficialii ruşi "nu sunt inţiatorii colapsului în relaţiile" dintre cele două părţi.