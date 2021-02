De ziua poetului Grigore Vieru va fi organizat Festivalul „Floarea omeniei”

Tinerii din domeniul învaţământului profesional-tehnic sunt pasionaţi de creaţia şi personalitatea verticală a regretatului poet Grigore Vieru. Pentru a zecea oară, de ziua poetului, 14 februarie, Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică (CEEE), în parteneriat cu Biblioteca „Onisifor Ghibu”, organizează Gala festivalului-concurs republican „Floarea omeniei”, transmite Mesager.



Ideea festivalului-concurs cu un generic atât de asemănător cu fiinţa regretatului Grigore Vieru „Floarea omeniei” a fost a Aureliei Berdiev. Era o copilă în 1988, când Grigore Vieru i-a lăsat pe o carte cel mai frumos autograf şi a ramas pe viaţă împătimită de opera poetului. A organizat prima ediţie în 2011 şi, de la câţiva parteneri la începuturi, s-a ajuns astăzi la reprezentanţi a 32 de instituţii din domeniul învăţământului profesional tehnic care descoperă şi valorifică opera viereană.



„Pentru că sunt elevi de la mai multe specialităţi - din domeniul agriculturii, medicinii veterinare, a tehnicii, construcţiilor - ne-am gândit ca în regulamentul festivalului să fie diverse probe de creaţie. Avem recital de poezie, interpretare de cântec pe versurile poetului, creaţie plastică, creaţie proprie literară şi, în acest an, având în vedere condiţiile de pandemie, am lansat o nouă probă de poster-poem”, spune Aurelia Berdiev, coordonator al Festivalului „Floarea omeniei”.



Elevii care au participat la ediţiile precedente spun că a fost o experienţă interesantă.



„Pentru elevii Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică este un eveniment foarte important, pentru că Grigore Vieru este unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi ai literaturii române”; „Concursul „Floarea omeniei” a fost pentru noi ca o tendinţa spre crearea frumosului”, spun participanţii.



„Chiar dacă avem elevi din domeniul real, tehnic, versul vierean este frate şi soră a lor. Atunci, în 2011, am văzut acest festival ca un copil de la „firul ierbii”. Dacă în 2011 am avut un partener, o singură instituţie de învăţamânt profesional tehnic, astăzi avem 32 de instituţii”, susţine Mariana Bîrlădean, director interimar CEEE.



„Este important să aducem un omagiu marelui poet al neamului nostru. În al doilea rând, avem scopul de a educa tânăra generaţie pe acele valori, acele principii pe care le-a promovat acest redutabil poet al neamului nostru”, spune Vasile Vrânceanu, fost director al CEEE.



La evenimentul de final, organizatorii festivalului au pregătit pentru participanţi mai multe surprize.



„Trofeele sunt create de maestrul Vasile Goncear, iar diplomele le facem noi de fiecare dată cu un design aparte. Fiecare participant, ca să simtă sărbătoarea, primeşte câte un ecuson cu chipul lui Vieru”, declară Aurelia Berdiev, coordonator al festivalului „Floarea omeniei”.



La Gala festivalului va fi lansată şi revista electronică „Ave Grigore Vieru”, iar învingătorii se vor alege cu seturi de carte oferite de Biblioteca „Onisifor Ghibu”, partenerul festivalului-concurs „Floarea omeniei”.