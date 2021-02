Reacția companiei URBANCONSTRUCT, care urmează să construiască complexul de lângă Circ: „Facem apel la CORECTITUDINE”

Compania „Urbanconstruct” SRL, care urmează să construiască complexul locativ și comercial de la adresa strada Circului, își exprimă indignarea față de atacurile fără precedent lansate în adresa sa, inclusiv de oameni politici, se arată într-un comunicta al companiei expediat instituțiilor mass-media din Moldova.



„Urbanconstruct” SRL informează că, deține în proprietate privată 88 de ari de pământ, unde urmează să fie ridicat patru blocuri locative și un centru de afaceri cu 20 de nivele. În total e vorba de 55 000 metri pătrați. Locuri de parcare vor fi asigurate 1:1, iar pentru a evita aglomerație aici va funcționa magazin, școală, grădiniță. Mai mult, la ultimul nivel al business centrului va fi un Observatoriu unic în Republica Moldova, iar mai jos, restaurante și cafenele la ultimele etaje.



În total, urmează a fi investite 28 milioane de euro, bani propriii, impozitați și create peste 1500 de locuri de muncă.



Tudor Talpă, director general, fondator al „Urbanconstruct” SRL, spune că, a fost efectuat studiile geologic, care demonstrează clar că nu există risc de alunecări de teren sau afecțiune a construcțiilor adiacente, pe motiv că scoarța terestră este din rocă.



„Biserica se află la o distanță de 78 metri față de clădirile pe care le vom construi. Studiul geodezic efectuat demonstrează clar că sub sol e rocă și, respectiv, nu are cum să prezinte pericol pentru construcțiile vecine. Cât privește vizibilitatea Bisericii din partea bulevardului Grigore Vieru, nici acum, iarna, nu este vizibilă, în schimb vizibilitatea de pe pod cum este acum, așa și va fi menținută”, spune Tudor Talpă.



Referitor la Biserica Constantin și Ileana, care e din secolul XVII, compania dă asigurări că aceasta nu va fi cumva afectată. Mai mult, vor fi făcute renovări și amenajări din contul companiei.



De asemenea, compania își propune să amenajeze teritoriile adiacente, inclusiv cimitirul deshumat în anii 70, care actualmente se află în paragină.



„Atacurile care vin în adresa companiei sunt total nejustificate fiind lansate de persoane care de departe au studii în domeniu. Regretăm că, agitația de pe rețele sociale lansate de persoane rău intenționate, au atras politicieni și demnitari, care nici măcar nu s-au interesat de realitate. Noi ne dorim să lucrăm acasă, să facem aici investiții, să creăm locuri de muncă, să achităm taxe și să oferim oamenilor case luminoase, de calitate. Totodată, în toată Europa, modernismul armonios a încadrat locațiile istorice, arheologice, la fel vrem să facem și noi”, spune Tudor Talpă.



Compania „Urbanconstruct” SRL face apel către societatea civilă, oamenii politici să nu se grăbească în aprecieri, iar în goana după dividende politice să distrugă companii care vor creeze proiecte unice pentru țară.



„Îi invităm într-o vizită la fața locului, ca să vadă în ce stare este locul acum, în ce stare sunt monumentele despre care atât se vorbește”, a precizat directorul general.



„Urbanconstruct” SRL a fost fondată în anul 2004, iar timp de 17 ani a dat în exploatarea peste o mie de apartamente înaintea termenului stabilit, dar și 350 de stații PECO, atât în țară, cât și peste hotare. Compania are un număr stabil de circa 600 de angajați și anual achită în bugetul țării aproape 20 milioane de lei.