Opt filme se vor turna în 2021 cu susținerea Centrului Național al Cinematografiei

În acest an, Centrul Național al Cinematografiei (CNC) va susține financiar opt proiecte cinematografice. Dintre acestea, patru sunt filme de ficțiune de lung metraj, două documentare de lung metraj, o dezvoltare de proiect de ficțiune și o dezvoltare de proiect documentar, informează MOLDPRES.



Potrivit unui comunicat de presă al CNC, proiectul cinematografic care se află în topul ierarhiei dosarelor admise va reflecta fenomenul COVID 19. Filmul de ficțiune “pandemia.md”, semnat de regizorul și scenaristul Valeriu Jereghi, a acumulat 79,80 de puncte. Scenariul filmului a fost schițat la începutul anului trecut la solicitarea unor jurnaliști, unde autorul povestește mai multe întâmplări surprinse în perioada de carantină. Un alt proiect de ficțiune – “Mario, Maria, Marinel” este despre drama femeii migrante din R. Moldova. Scenariul și regia este semnat de Violeta Gorgos. Filmul va fi turnat atât în R. Moldova, cât și în Italia, țara care în prezent “găzduiește” cei mai mulți moldoveni.



Majoritatea proiectelor care au trecut în etapa de finanțare vor aduce publicului larg filme cu mesaje sociale. Astfel, „Familia Anghel” este un proiect cinematografic în coproducție (R. Moldova, România, Franța), care urmează să fie turnat în 2021. Potrivit sinopsisului prezentat de scenaristul și regizorul Mihai Mihăescu, originar din R. Moldova, filmul de lungmetraj povestește drama a doi frați, disidenți ai regimului comunist sovietic, pe care soarta i-a despărțit într-un mod tragic. Un alt film care a trecut în etapa finală, “Daria”, în regia lui Ian Onică, prezintă o metamorfoză a comediei într-o dramă psihologică. Are un mesaj pentru generația mai tânără și anume: să prindă la curaj, să fie mai implicați, mai înțelegători cu cei mai în vârstă și să nu le fie frică de bătrânețe, care are și ea farmecele ei.



Echipa formată din Mircea Surdu, în calitate de scenarist, și Eugeniu Popovici, regizor, își propune în acest an să filmeze un documentar de lung metraj “Zbor”, despre viața lui Vladimir Beșleagă, care în 2021 împlinește 90 de ani. Premieră pentru concursul din acest an este și proiectul “Un secol de teatru la Chișinău”, un documentar despre Teatrul Național ”Mihai Eminescu”, semnat de actualul director al instituției, Petru Hadârcă. În baza unei lucrări științifice, realizată de autorul scenariului și regizorul documentarului de lung metraj, cu dovezi din Arhiva Națională, Petru Hadârcă dorește să aducă un omagiu instituției teatrale, care în 2021 va împlini 100 de ani de la fondare. OWH TV Studio este casa de producție care propune un concept inedit pentru acest proiect.



În acest an, CNC va susține financiar două dezvoltări de proiect. Casa de producție Racketa Production, urmează să dezvolte pe parcursul acestui an, scenariul unui film de ficțiune cu titlul provizoriu “Blestemul Mariei Drăgan”, în regia lui Călin Laur, producător Ștefan Nahaba, care va reflecta viața interpretei Maria Drăgan. Al doilea proiect – “Landing”, semnat de conaționala noastră Xenia Ciuvașeva, stabilită în Germania, reprezentat în concurs de Asociația Obștească MOLDOX, în calitate de producător, urmează pe parcursul acestui an să continue dezvoltarea scenariului propriei autobiografii, fixată pe fenomenul migrării părinților din viața copiilor. R. Moldova, Germania și Serbia se numără printre coproducătorii proiectului aflat în stadiu de dezvoltare.



La concursul de finanțare a proiectelor cinematografice, sesiunea 2021, au participat 28 de proiecte. Dintre acestea, în etapa de evaluare a scenariilor au fost admise 24.