BNS: Sectorul producţiei agricole a fost cel mai afectat în anul 2020

Producţia agricolă în Republica Moldova s-a redus cu 27 la sută în 2020 comparativ cu perioada analogică a anului 2019, arată ultimul raport al Biroului Naţional de Statistică (BNS), iar cel mai afectat a fost sectorul producţiei agricole vegetale. Datele BNS mai arată că cel mai mult au avut de suferit cerealele şi leguminoasele boabe, recolta cărora a scăzut cu peste 50%. În acelaşi timp, experţii susţin că anul 2020 a fost practic un an ratat pentru agricultură, cu intemperii din primăvară până în toamnă. Totuşi, ei opinează că preţurile la produse nu vor creşte, însă cei care vor avea de suferit în continuare sunt agricultorii, relatează Mesager.



Potrivit experţilor, anul 2020 a fost influenţat de trei factori de risc: îngheţurile, grindina şi seceta. Astfel, imactul negativ a fost unul mai mare decât cel provocat de pandemie, consideră experţii.



„Sunt agricultori care nu au recoltat nimic. O lovitură foarte mare a fost cauzată şi gospodăriilor casnice, care produc mai multe culturi agricole pentru consum propriu. Probleme au existat în 2020 în primul rând cu creditorii. A doua problemă a apărut pentru unele întreprinderi care arendează terenuri agricole de la proprietari. Agenţii economici nu aveau posibilitate să achite costul arendei. Preţurile la produsele agricole nu au cum să crească, deoarece noi suntem într-o perioadă în care produsele locale pot fi substituite foarte uşor de produse importate”, susţine Viorel Chivriga, expert IDIS Viitorul.



Pe cât de complicat a fost anul 2020 mulţi agricultori spun că au simţit pe propria piele. Printre păgubiţi se numără şi fermierul Vladimir Cibuc, din satul Coşnita, raionul Dubăsari, care deţine aproape nouăzeci de hectare de pământ.



„Anul trecut am semănat 27 de ha de porumb, 20 de ha de floarea soarelui, 26 de ha de grâu şi patru de orz. Profitul a fost pe zero, în minus chiar. Am luat credit şi am luat tehnică agricolă şi e o problemă foarte mare. Am avut două hectare de cartofi, am scos cartoful frumos, dar nu am cui îl vinde. Am fost chiar şi ieri la piaţă şi am vândut de 200 de lei. În supermarketuri nu îl iau, aduc din Belarus, pun două preturi şi îl vând”, spune agricultorul.



Singura speranţă pe care o mai are agricultorul, după precipitaţiile din toamnă şi din această iarnă, e că va avea o recolta bogată cu care va acoperi o parte din pierderi.



„Anul acesta, din toamna după cum a început a ploua, iată ne-a dat Domnul şi un pic de zăpadă, grâul e frumos, în stare bună. Sperăm măcar trei-cinci tone să scoatem la hectar, o să ne compenseze 20-30% din ceea ce am pierdut”, mai spune Vladimir Cibuc.



Statisticile mai arată că producţia animalieră a avut mai puţin de suferit, fiind înregistrată o scădere cu doar 3,8%, însă efectele recoltei slabe din anul trecut se vor răsfrânge asupra sectorului zootehnic mai ales în acest an, consideră experţii.