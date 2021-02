Filarmonica Națională va marca printr-un concert cea de-a 90-a aniversare a Capelei Corale ”Doina”

Un concert cu genericul ”Legenda artei corale”, dedicat Capelei Corale Academice „Doina”, unul dintre cele mai reprezentative și remarcabile colective corale din R. Moldova, la 90 de ani de la fondare, va avea loc vineri, 5 februarie, la ora 18.00, la Sala cu Orgă din Chișinău, informează MOLDPRES.



Evenimentul este organizat de Filarmonica Națională ”Serghei Lunchevici” în parteneriat cu instituția gazdă. Potrivit organizatorilor, bogata istorie concertistică realizată într-un spațiu imens teritorial, ce cuprinde mai multe țări ale lumii, i-a permis acestui colectiv să fie profund venerat și apreciat atât din partea specialiștilor cât și a publicului. La pupitrul dirijoral al Capelei Corale Academice „Doina”, celui mai longeviv colectiv coral din Republica Moldova, s-au perindat de-a lungul timpului personalități notorii precum: C. Pigrov, D. Gerșfeld, M. Kononenko, Vl. Minin, V. Garștea. Repertoriul colectivului a devenit imens, cuprinzând un amalgam de creații laice și sacre, de la preclasicism la contemporaneitate și incluzând muzica corală națională și cea universală. La 15 ianuarie 2021, activitatea pregnantă a acestui colectiv a fost remarcată prin decernarea premiului „Gavriil Musicescu” în domeniul muzicii al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.



Fiindcă anul 2020 a marcat mai multe evenimente importante, printre care cei 180 de ani de la nașterea marelui compozitor rus P. I. Ceaikovski, partea I-a a programului concertistic va fi dedicată creației acestui proeminent reprezentant al muzicii. În partea a II-a a concertului vor răsuna creații semnate de compozitori autohtoni: Ștefan Neaga, Zlata Tcaci, Vasile Zagorschi, Marian Stârcea, Constantin Rusnac, Teo Chiriac, Gheorghe Mustea și Ghenadie Ciobanu. Alături de protagoniștii concertului – Capela Corală Academică „Doina”, director artistic și prim-dirijor Ilona Stepan, va evolua Duetul de pianiști Anatolie Lapicus și Iurie Mahovici.



Capela Corală Academică (CCA) „Doina” a fost fondată în anul 1930 de către C. Pigrov. În anul 1962, la conducerea CCA „Doina” vine dirijorul Veronica Garştea. Sub conducerea ei, în repertoriul Capelei au intrat creații din clasica occidentală, rusă și națională, semnate de F. Haydn, V. Mozart, L. Beethoven, G. Bizet, C. Debussy, Z.Tcaci, T. Zgureanu, A. Brukner, S. Rahmaninov, S. Lungul, E. Doga, A. Grecianinov, D.Șostakovici, Gh. Sviridov, R. Şcedrin, G. Musicescu, A. Stârcea, V. Zagorschi, T. Chiriac etc.