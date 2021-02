Surprize, surprize și iar surprize: Analiză numerologică a anului 2021

Din perspectiva Numerologiei, anul 2021 este un an de vibrație 5. Este o virbație care ne aduce schimbări inedite, spectaculoase, iar ceea ce gândim, ce ne dorim, ce plănuim, ce promitem la începtul său, va fi total răsturnat la final.

Despre schimbare și transformare, tot auzim de mulți ani. Despre zorii unei noi etape sociale și universale, iarăși vorbim de mulți ani. Însă, energia de fundal pentru toate acestea o avem în anumite perioade timp, bine calculate de către Creatorul Universului în care trăim.

Așadar, vibrația anului 2021 este potrivită pentru schimbări spectaculoase, pe care nu ni le putem imagina ușor. Au mai fost ani de virbație 5 și anume 2012 (când toată lumea vorbea despre trecerea într-o altă densitate, într-o altă dimensiune, despre finalul Timpului sau finalul vieții terestre), 2003, 1994. Din perspectiva personală este bine să ne amintim ce am trăit și experimentat în acei ani, deoarece, sub diverse forme se vor relua acele trăiri, emoții și situații pe parcursul anului 2021, însă la o scară mult mai mare, o variantă unică în viața noastră.

Este un an special, puternic transformator și la nivel personal, și la nivel social, deoarece virabrația numerologică a anului este suținută și de configurații astrale puternice, configurații rare, care s-au petrecut în anumite perioade istorice și care au schimbat definitiv evoluția Umanității.

În șirul numerelor de la 1 la 9, șir de numere pe bază căruia este alcătuită și funcționează Lumea terestră în care trăim, numărul 5 se află la mijloc. La o analiză de specialitate vom constata că numerele 1, 2, 3, 4 au conotații directe cu planul material, cu planul fizic, cu lumea obiectelor înconjurătoare, cu Lumea văzută și cu relațiile interumane directe.

Referitor la numerele 6, 7, 8 și 9 constatăm că ele ne duc spre Lumi superioare, iar corespondentul lor la nivelul planului fizic înconjurător este dificil de înțeles și de găsit ușor în viața cotidiană. Numărul 5 este așadar o graniță între fizic, material și nonfizic sau nonmaterial.

Ne putem imagina anul 2021, vibrația 5, ca și cum am merge pe o bârnă îngustă. Trebuie să privim doar înainte, să ne calculăm intuitiv pașii pe care îi facem, să fim prezenți, conștienți de toată existența noastră și de tot ce ne înconjoară.

Dintre caracteristicile anului guvernat de vibrația lui 5 vom remarca pe parcursul anului 2021 următoarele: impulsivitate, agitație, irascibilitate, tendință la plictiseală, dorință exacerbată de a schimba lucrurile de dragul schimbării și nu al necesității reale, sociabilitate, nevoia de a vorbi mult și nevoia de distracții, de aventuri fără a ține cont de limite.

Pe fundal, indiferent de situațiile și evenimentele în care vom fi implicați vom simți clar că ne aflăm între două Lumi: una a fizicului, a celor cinci simțuri și cealaltă a nonfizicului, a unui plan nedefinit, necunoscut, punctat uneori cu note ciudate. Din Lumea nevăzută, pe parcursul acestui an, fiecare dintre noi va primi imboldurile și informațiile de care are nevoie. Totul este să ne ascultăm vocea interioară și să mergem pe ceea ce ne indică ea, având încredere că totul se petrece spre binele nostru suprem și al celor din jur.

Pentru persoanele a căror zi de naștere este 5 sau suma numerelor care alcătuiesc ziua nașterii este 5 și pentru cei al căror număr de destin este 5 (număr obținut din adunarea tuturor numerelor din data nașterii: zi, lună, an), anul 2021 este unul important, un an de graniță, care aduce evenimente cu urmări pe termen lung. Felul acestor evenimente și felul acestor urmări pot fi atât negative, cât și pozitive. Clar este însă faptul că schimbarea sub toate formele ei va fi acțiunea de ordine pe toată durata anului. Nici vorbă de comoditate, confort, stabilitate, predictibilitate, liniște.

Energia anului este favorabilă pe fundal și pentru cei a căror zi de naștere și/ sau numărul destinului este un număr impar: 1, 3, 7, 9. Însă, pentru a cei a căror zi de naștere și/ sau numărul destinului este un număr par – 2, 4, 6, 8 – energia anului îi poate necăji destul de mult.

Pe de altă parte, indiferent de numerele personale, știind de la începutul anului că vibrația energetică a anului este 5 și că ne predispune pe toți la schimbare, este bine să fim deschiși mental, emoțional, sufletesc, conștienți că avem nevoie de schimbare și că aceasta vine la momentul potrivit, moment pe care de multe ori, îl ignorăm sau nu îl intuim atât de rapid pe cât ar trebui.

La nivel social vom observa faptul că în anumite luni de zile, schimbările se vor face cu mai multă ușurință, vor fi clare, vizibile, ușor de înțeles și de acceptat de către majoritatea. Aceste luni sunt Februarie, Aprilie, Mai, Iulie, Septembrie, Noiembrie.

Foarte favorabile sunt aceste luni și pentru indivizii aflați sub virbația 5, ca zi de naștere sau ca destin. Chiar dacă, la prima vedere ceea ce se petrece de-a lungul acestor perioade este dureros și avem senzația că ne fuge pământul de sub picioare, de fapt și de drept, în Lumea terestră în care trăim, adevărata schimbare și evoluție se face prin durere și prin suferință. De bunăvoie și nesilite de nimeni, Sufletele se complac, și din inerție, în stări și situații cunoscute, comode, stabile. Oricât am cerceta noi viitorul, oricât am gândi noi pozitiv și oricât am fi de încrezători în forțele divine, tot ce este nou și necunoscut ne sperie și, din instinct, respingem.

Lunile de zile în care energia anului combinată cu energia lunii ne va bulvserva mult și la nivel personal, și al nivel social sunt lunile Ianuarie, Martie, Iunie, August, Octombrie, Decembrie. Probabil să se simtă ceva mai bine și să treacă ceva mai ușor peste situațiile în care se vor afla, indivizii aflați sub vibrația numerelor pare 2, 4, 6, 8.

Observăm că avem șase luni din acest an, în care fluxul energetic este clar și în direcția numerelor impare conduse de 5 și șase luni în care fluxul energetic este amestecat, obstrucționat pe alocuri. Astfel, este atins echilibrul și haosul, aparent, este ordonat în moduri și în momente numai de Dumnezeu bine calculate.

În lunile Martie și Decembrie sunt probabile teme financiare importante, schimbări clare în domeniul afacerilor, schimbări legate de salarizare, de administrarea și folosirea bunurilor comune cu alții.

Luna Aprilie va evidenția un final clar, fiind o perioadă în care putem vedea că o etapă socială se încheie. Energia acestei luni ne ajută într-un mod destul de blând, dacă înțelegem de vorbă bună și facem ce ne trebuie cu adevărat.

Luna Mai anunță un început al unei etape, perioadă în care probabil multe domenii socio-profesionale își vor relua activitatea, însă în moduri noi, pe care nu le putem anticipa nici măcar cu trei zile înainte de a începe această lună.

Luna Septembrie este vârful energetic al acestui an din perspectiva numerologică, datorită vibrației 5 pe care o are, alături de vibrația anului 5. Deci, este probabil ca cele mai semnificative schimbări, cu efecte pe termen lung, ori să fie vizibile pe parcursul lunii Septembrie (deoarece ele sunt deja demarate în lunile anterioare, însă necunoscute majorității), ori din luna Septembrie să se declanșeze schimbări fără precedent în Istoria recentă a Omenirii.

Concluzionând, anul 2021 este unul de mare anvergură, ce anunță și declanșează schimbări deosebite pe termen lung. Vom fi nevoiți să ținem pasul ele, fie că ne place, fie că nu. Cu siguranță că, multe din cele petrecute și trăite de-a lungul acestui an le vom înțelege și accepta peste ani, cel mai probabil de-a lungul următorului an de vibrație 5, care va fi 2030.

Cugetarea anului 2021 recomandată de știința Numerologiei:„Există o oportunitate uimitoare de a ne însuși matematica, fără să înțelegem esența ei.” – A. Einstein –