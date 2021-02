Cei care instrumentează dosarul Șor refuză neîntemeiat să efectueze o expertiză

Instanța de judecată și Procuratura împiedică efectuarea unei expertize în dosarul în care este vizat Ilan Șor, întrucât aceasta i-ar demonstra nevinovăția. Despre acest lucru a anunțat liderul Partidului ȘOR, care a publicat pe internet și documente care confirmă acest lucru . El a menționat că nici cei din justiție, nici clasa politică nu vor să facă lumină în cazul furtului miliardului, ci doar să găsească un țap ispășitor.



„Atât eu, cât și avocații mei am vorbit, în repetate rânduri, că lipsesc cele mai importante probe ce ar demonstra vinovăția mea și anume legalitatea restituției în evidența Băncii de Economii a creditelor care au fost rambursate de companiile mele, precum și suma exactă a daunelor cauzate, dacă putem vorbi despre daune. La aceste întrebări trebuie să dea răspunsuri rezultatele expertizei. Fără niște răspunsuri plauzibile, în general, nu este clar pentru ce fapte sunt judecat”, a scris Ilan Șor pe Facebook.



Din documentele prezentate rezultă că avocații au cerut să fie efectuată o expertiză încă în anul 2016, însă au fost refuzați. Solicitarea a fost acceptată abia atunci când cazul a ajuns la Curtea de Apel din Cahul, în 2018. După aceea, a urmat un lung ping-pong birocratic, ca, până la urmă, în luna februarie 2020, Centrul Național de Expertize Judiciare, aflat în subordinea Ministerului Justiției, să dispună încetarea acestei proceduri.



De asemenea, Ilan Șor a prezentat un document care confirmă că nu există nicio acțiune judiciară privind recuperarea împrumuturilor de la companiile administrate de el. „Dacă Procuratura consideră că eu nu am stins creditele companiilor mele, cum poate fi explicat acel fapt misterios că administratorii din afara băncii nici măcar nu au încercat să ceară recuperarea în modul prevăzut de lege, adică prin judecată, împrumuturile respective de la companii?”, se întreabă Ilan Șor.



Potrivit lui, acest lucru demonstrează faptul că toate datoriile au fost stinse și că el nu a adus niciun prejudiciu băncii. „Asta înseamnă că în acțiunile mele nu au existat interese ascunse și că lipsește componenta infracțiunii. De un asemenea verdict se teme astăzi clasa politică. Iată de ce se tărăgănează efectuarea expertizei. Pentru că ar demonstra că nu am pentru ce să fiu judecat”, a concluzionat liderul Partidului ȘOR.



Anterior, Ilan Șor i-a acuzat, în repetate rânduri, de incompetență pe magistrații Curții de Apel din Cahul și avertizat că asupra judecătorilor se fac presiuni de ordin politic.