Vreme variabilă şi ninsori cu lapoviță au anunţat meteorologii pentru ultimul weekend din ianuarie

Luna ianuarie din acest an își ia rămas bun cu temperaturi variabile, care vor alterna ger, valori pozitive, lapoviță, ninsori şi soare, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).



Conform meteorologilor, în ultimul weekend din prima lună a anului, se așteaptă până la 7 grade de frig, noaptea, şi până la 7 grade cu plus, ziua.



Sâmbătă, 30 ianuarie, în toată țara se așteaptă ger mai mare noaptea (maxim minus 7 grade Celsius), dar şi temperaturi generoase, ziua (plus 7 grade Celsius). Tot mâine, în toată țara se așteaptă ploi, ninsori şi lapoviță, de aceea salvatorii şi poliția atenționează participanții la trafic să fie atenți la drum.



Pe 31 ianuarie, vremea se îmblânzește ușor noaptea, în schimb se răcește ziua şi va bucura cu cer senin, parțial însorit.



Contactate de MOLDPRES, surse de la SHS au estimat că faţă de anul trecut „în acest an, am avut parte de un ianuarie generos, cu toate atributele iernii, în mare parte suficiente pentru a asigura nivelul necesar de umezeală pentru lucrările agricole din următorul sezon agricol”.