Beneficii uluitoare ale sîmburilor de avocado

Se știe că avocado ca și varza furajeră intră în categoria superalimentelor: cantitatea imensă de nutrienți furnizată de aceste doua produse este suficientă pentru o zi intreagă indiferent ca ele sînt consumate normal sau sub forma de smoothie, transmite sfatulparintilor.ro



In vreme e oamenii de stiinta sînt in cautarea urmatorului superaliment pe care sa-l aduca la moda, oamenii ceilalti ar trebui sa profite de celelalte legume si fructe cunoscute pentru beneficiile uimitoare furnizate pentru sanatate. Acestea fiind spuse ar trebui adaugat ca cercetarile arata ca samburele de avocado este la fel de valoros, daca nu chiar mai bun, decat fructul in sine.



Putini oameni au auzit despre aceste beneficii secrete cel mai probabil pentru ca samburele de avocado este greu de spart, asa ca majoritatea nu-i ofera prea multa atentie. Insa nimic din ce este valoros nu se obtine usor, iar beneficiile ascunse in samburele de avocado merita efortul.



Daily Superfood Love dezvaluie ceva ce i-ar putea convinge chiar si pe cei mai lenesi dintre oameni: samburele are mai mult de 70% din cantitatea totala de antioxidanti continuti de avocado. Asadar, pulpa fructului, pe care toti oamenii o consuma, reprezinta doar o mica portiune din nutrientii pe care ii consuma din avocado. Iata cateva exemple de ce poate face pentru tine samburele de avocado.



Artrite si dureri ale incheieturilor

Samburii de avocado contin catechine si procianidina, antioxidanti care reduc inflamatiile, umflaturile si intepenirea incheieturilor – arme excelente impotriva artritelor.



Digestia

Samburii de avocado contin o multime de fibre care te ajuta sa te saturi mai repede. In plus, fibrele ajuta si la tinerea sub control a nivelului zaharului din sange, motiv pentru care nu vei mai simti pofta de dulce.



Piele si par

Antioxidantii din samburii de avocado poate vindeca afectiunile din celulele pielii si ajuta la crearea de colagen. In plus, sînt buni si in cazul parului uscat, plin de matreata.



Cum sa obtii toate aceste beneficii

In primul rand indepertaeaza samburele din avocado cu ajutorul unui cutit. Apoi, ia samburele si marunteste-l. Poti folosi bucatile intr-un smothie gustos, precum cel de mai jos.



De ce ai nevoie:

-1 ceasca de lapte de alune sau apa;

-o para coapta;

-2 maini de spanac proaspat;

-jumatate de pulpa de avocado;

-jumatate sambure de avocado;

-o lingura de ghimbir ras

-1/2 mar.