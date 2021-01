Alergare vs. mersul pe bicicletă. Ce alegem?

Avantajele mersului pe bicicletă sunt multiple, spune doctorul Vlad Predescu, chirurg ortoped specializat în traumatologie sportivă și protezare articulară. Iată cum trebuie să ne reîntoarcem la acest tip de activitate fizică, dar și avantajele pedalatului în aer liber:



Ajută sistemul cardiovascular

Atunci când vorbim de beneficii, vom discuta, în primul rând, despre cele mai evidente: o musculatură foarte dezvoltată și, evident, o inimă mai puternică. Dacă ne referim la mușchi, este clar de ce cei din zona membrului inferior sunt cei mai avantajați. Astfel, mușchii fesieri, mușchii cvadriceps, cei posteriori ai coapsei sau ai gambelor sunt foarte folosiți și, invariabil, cei care se vor dezvolta foarte armonios. De asemenea, avem și o grupă de mușchi din zona șoldului care este folosită îndeosebi la tragerea coapsei în sus în partea finală a mișcării de rotație. Cât despre inimă, este evident de ce aceasta are beneficii certe în urma pedalatului, întrucât este vorba de o activitate fizică graduală, constantă și care reglează activitatea cardiacă. Un studiu recent din Statele Unite arată faptul că persoanele care practică ciclismul în mod regulat au cu până la 50% mai puține șanse să dezvolte, de-a lungul vieții, probleme ale inimii.



Dezvoltă respirația și plămânii

Evident că ideal este să reușiți să practicați ciclismul în aer liber în afara orașelor acolo unde nivelul de poluare este mult mai mic. Acest lucru avantajează, în mod cert, plămânii. Dar ce facem atunci când suntem nevoiți să pedalăm în mari aglomerări urbane, de multe ori în trafic? Paradoxal, cele mai recente cercetări ale oamenilor de știință au avut o concluzie interesantă. Rezultatele au fost surprinzătoare, dacă stăm să ne ghidăm după percepția că, dacă ești ciclist, ești cel mai expus poluării din trafic. Măsurătorile arată în felul următor: pasagerii taxiurilor inhalează aproximativ 100.000 de particule fine per centimetru cub, urmați îndeaproape de cei care călătoresc cu autobuzul. Cei care circulă cu mașina personală inhalează undeva în jur de 40.000 de particule fine per centimetru cub, în timp ce bicicliștii sunt expuși la numai 8.000 de particule fine. Explicația ar fi că cei care merg cu bicicleta nu se află în bătaia directă a gazelor de eșapament, aceștia călătorind foarte aproape de marginea drumului, acolo unde aerul este ceva mai curat și circulația aerului este mai intensă.



Crește speranța de viață

Acum să discutăm despre speranța de viață. Ciclismul se pare că îmbunătățește simțitor acest indicator, întrucât sistemul imunitar devine mai puternic și regenerarea celulară este intensificată. Acest lucru are rezultate foarte bune împotriva problemelor cardiovasculare, diabetului, a multor tipuri de cancer, precum și a obezității. Într-o singură idee: pedalatul și mișcarea în aer liber ne pot ajuta să trăim mai mult.

În același timp, starea noastră mentală are numai de câștigat, întrucât crește nivelul de adrenalină și de endorfine, alături de o îmbunătățire a încrederii de sine, câtă vreme concurăm împotriva altora sau ne stabilim obiective pe care le putem depăși prin exerciții și antrenamente constante.



Îmbunătățește somnul

Dintotdeauna a fost făcută o legătură de cauzalitate între antrenamentele fizice și un somn bun, odihnitor. Cele mai recente cercetări demonstrează acest lucru, mai ales că s-a dovedit că alterarea calității somnului are loc cu precădere după împlinirea vârstei de 40 de ani, atunci când durata și calitatea acestuia scad semnificativ. Explicația pare să fie legată de exercițiile fizice regulate, asemenea ciclismului, care reduc anxietatea și scad greutatea corporală, un alt factor care poate favoriza apariția unor probleme de somn. Mai mult, ciclismul are un efect benefic și asupra creierului, cercetările arătând că o persoană care practică acest sport are o creștere a circulației craniene cu aproape 30%, ceea ce se traduce printr-o cantitate mai mare de sânge care ajunge către creier și, implicit, mai mulți nutrienți direcționați în această zonă.



Alergare vs ciclism

Un alt avantaj cert al ciclismului este că riscurile unor accidentări sunt mult mai reduse decât în cazul altor antrenamente uzuale, cum ar fi joggingul. Mai exact, în timpul alergării, articulațiile membrului inferior – glezna, genunchiul și șoldul – sunt supuse unei presiuni suplimentare și, din acest motiv, pot fi serios afectate. În situațiile în care suferiți de probleme cronice într-una din zonele descrise mai sus, înotul și ciclismul sunt mult mai indicate. De foarte multe ori, majoritatea medicilor ortopezi recomandă exercițiile pe bicicletă pentru pacienții care au rupturi meniscale degenerative sau artroze incipiente. Putem spune că pedalatul face parte din tratament și s-a observat diminuarea semnificativă a durerilor la nivelul genunchiului în cazul pacienților cu astfel de leziuni.

Alergarea presupune o mișcare de impact la nivelul articulațiilor membrului inferior, motiv pentru care aceste articulații trebuie să fie sănătoase. În cazul prezenței unor afecțiuni articulare, acestea se accentuează, de regulă, după și în timpul alergării, devenind dureroase și inflamate. De asemenea, leziunile musculare și procesele inflamatorii sunt mult mai des întâlnite în cazul alergătorilor. Astfel, amatorii de activități fizice regulate trebuie să fie atenți la un aspect esențial. Sistemul osos se întărește cel mai bine în activități în aer liber cum este joggingul sau drumeția. În cazul ciclismului trebuie suplinit acest aspect dacă sunteți un practicant fervent al ciclismului și, mai ales, dacă suferiți de osteoporoză. De asemenea, specialiștii ne dezvăluie și care este cea mai des întâlnită accidentare în timpul mersului cu bicicleta: fracturile membrului superior însumează aproape 80% dintre accidentele din acest sport, iar fracturile de claviculă reprezintă o treime dintre acestea.