Ilan Șor prezintă dovada că banii de la BNM au ajuns pe conturile BEM, după ce el a fost înlăturat de la conducerea băncii

Fostul președinte al Consiliului de administrație al Băncii de Economii (BEM), Ilan Șor, neagă informațiile potrivit cărora, în timpul activității sale, instituția bancară ar fi primit bani de la Banca Națională a Moldovei (BNM). De asemenea, Șor menționează că, datorită mai multor decizii luate de el, situația de la BEM era stabilă și se lucra asupra acoperirii găurilor financiare enorme cauzate de administrațiile anterioare.



La emisiunea „Politica Nataliei Morari” de la TV8, Ilan Șor a negat afirmațiile lansate de moderator precum că, la începutul lunii noiembrie 2014, BNM ar fi transferat pe conturile BEM 4,5 miliarde de lei. Ilan Șor a declarat că primii bani de la BNM au venit în luna decembrie 2014, când el fusese înlăturat de la conducerea băncii. Mai mult, nimeni nu a solicitat sprijin de la BNM, deoarece situația Băncii de Economii era stabilă, a mai adăugat Șor.



„Niciun leu nu a venit în bancă pe vremea mea și nici nu am rugat pe nimeni nimic. Situația băncii era una bună. Achitam toți banii deponenților. Da, era complicat, dar noi ne descurcam. Nu am spus niciodată că avem nevoie de ajutorul statului. Noi intenționam să ne câștigăm singuri banii, să acoperim găurile făcute de alții. Totul decurgea așa cum trebuie”, a declarat Ilan Șor.



De asemenea, el a menționat că anume politicienii care în 2014 au decis să transfere aproape 14 miliarde de lei de la BNM unor bănci comerciale sunt cei care au comis cunoscuta devalizare bancară.



Potrivit lui Ilan Șor, scopul acestor politicieni a fost de a acoperi găurile făcute tot de ei pe parcursul celor 25 de ani de activitate a BEM. „În bancă era o gaură imensă. Noi am fost nevoiți să o luăm în gestiunea noastră. Am fost nevoit să dau credite la întreprinderile mele ca să acopăr aceste găuri, pentru ca balanța băncii să fie una echilibrată. Brusc statul a decis să lichideze băncile. Această decizie a fost pentru clasa politică. Clasa politică a decis să acopere găurile vechi. Au reușit asta”, a declarat Șor.



Ilan Șor a dat asigurări că nici el, nici rudele sale nu au fost beneficiarii devalizării din sectorul bancar, din 2014.



„Adevărata devalizare s-a făcut prin așa-numitul credit de urgență de la BNM, garantat de Guvern, pe care nimeni nu îl ceruse. Nu știu unde s-au dus banii din garanția de stat, eu nu controlam acest proces. Acesta era controlat de Banca Națională, Ministerul Finanțelor și toată banda de hoți care m-a tras pe sfoară, cea care a adus Moldovei un prejudiciu de un miliard de dolari”, a precizat Ilan Șor.



Fostul președinte al Consiliului de administrație al BEM, Ilan Șor, a mai subliniat că cei care pun presiuni pe instanțele de judecată în dosarul deschis pe numele său, vor cu orice preț să arunce toată vina asupra lui. Și asta pentru a nu răspunde pentru încălcările comise de către aceștia.



La scurt timp după difuzarea emisiunii, Ilan Șor a prezentat pe pagina sa de Facebook documente care demonstrează că niciun leu oferit în calitate de ajutor de la stat nu a ajuns pe conturile BEM, Băncii Sociale și Unibank, până la instituirea administrației speciale a instituțiilor financiare. Actele mai arată că Ion Ropot, administratorul special al BEM, care a fost obligat de BNM, a fost cel care a cerut băncii centrale să acorde credite de urgență. Acest lucru s-a întâmplat în data de 27 noiembrie 2014, chiar în ziua în care a preluat această funcție. Tot în data de 27 noiembrie 2014, Ilan Șor a fost înlăturat din funcția de președinte al Consiliului de administrație al BEM. „Acești bani au fost gestionați de funcționarii Băncii Naționale a Moldovei și ai Comitetului pentru stabilitate financiară, care au decis să-i repartizeze deponenților BEM, deși ei nu au cerut asta. La fel cum nici acționarii băncilor nu au cerut niciun fel de ajutor de la stat și nici conducerea acestora”, a subliniat Ilan Șor.



https://www.facebook.com/1614474618768735/posts/2787906131425572/?d=n