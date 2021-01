Avionul Boeing 737 MAX, care a fost blocat la sol doi ani după două catastrofe, se întoarce la cer

Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene (EASA) și-a dat acordul pentru repunerea în funcțiune a unei versiuni modificate a Boeing 737 MAX, mandatând un pachet de upgrade-uri software, actualizări a manualelor de operațiuni și instruirea echipajului, care va permite avionului să zboare în siguranță după aproape doi ani la sol.



"În urma unei analize extinse efectuate de EASA, am stabilit că 737 MAX poate reveni în siguranță la serviciu. Această evaluare a fost efectuată în deplină independență a Boeing sau a Administrației Federale a Aviației și fără nicio presiune economică sau politică – am pus întrebări dificile până când am primit răspunsuri și am insistat pentru soluții care să satisfacă cerințele noastre exigente de siguranță. Am efectuat propriile noastre teste de zbor și sesiuni de simulator și nu ne-am bazat pe alții pentru a face acest lucru pentru noi.



Avem toată încrederea că aeronava este în siguranță, aceasta fiind condiția prealabilă pentru aprobarea noastră. Dar vom continua să monitorizăm îndeaproape operațiunile 737 MAX pe măsură ce aeronava își reia activitatea. În paralel, și la insistențele noastre, Boeing s-a angajat, de asemenea, să depună eforturi pentru a îmbunătăți și mai mult aeronava pe termen mediu, pentru a atinge un nivel și mai ridicat de siguranță", a declarat directorul executiv al EASA, Patrick Ky.



Avionul Boeing 737 MAX a fost imobilizat la nivel mondial în martie 2019, după al doilea din cele două accidente din doar șase luni, care împreună au făcut 346 de victime. În ambele accidente, piloții au pierdut în cele din urmă controlul avionului, ducând la un accident cu pierderea totală a aeronavei.