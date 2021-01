Merele moldovenești au început să fie exportate în ambalaj nou

Merele moldovenești de calitate sunt comercializate în ambalaj nou. Primele camioane cu mere autohtone, ambalate în lăzi noi cu marca „Moldova – un gust deosebit”, au luat calea exportului în această lună, transmite MOLDPRES cu referire la Asociația Moldova Fruct.



Unul dintre primii producători care au decis să utilizeze noul ambalaj este Ion Tulei, manager al unei întreprinderi de profil. "Înainte comercializam fructele noastre într-un ambalaj depășit, însă a venit timpul să ne aliniem noilor tendințe și preferințe ale consumatorilor, de aceea am acceptat ușor noul design al ambalajului. Este foarte importantă imaginea noastră pozitivă, atractivă și profesionistă, cu care ne prezentăm fie pe piețele unde suntem deja cunoscuți, fie în altele noi. Cu fructe de calitate și noul ambalaj cumpărătorul ne va recunoaște oriunde în lume”, a afirmat Ion Tulei.



Noul design pentru lăzile de 13 kilograme pentru mere a fost elaborat cu suportul proiectului Agenției SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Agricultura Performantă în Moldova, în contextul eforturilor de modernizare a mărcii „Moldova - un gust deosebit”.



„În anul 2020 am actualizat imaginea Moldova Fruct, am redefinit logoul Asociației și marca comercială „Moldova - un gust deosebit”, cunoscută de mai bine de șase ani, ulterior am elaborat un regulament pentru a reglementa utilizarea corectă a mărcii de către producătorii dispuși să asigure respectarea standardelor de calitate. A urmat elaborarea cutiei, iar până în prezent avem doi membri ai Asociației care au obținut dreptul și comercializează deja merele sub marca comercială actualizată „Moldova - un gust deosebit”, a explicat Iurie Fală, director executiv al Asociației Moldova Fruct.



Conform Regulamentului de utilizare a mărcii „Moldova - un gust deosebit”, fructele ambalate trebuie să fie de cea mai înaltă calitate pentru a nu compromite imaginea fructelor moldovenești pe piețele de export.



„Aceasta este o sarcină majoră pentru Asociație și pentru membrii ei ca ambalajul să fie recunoscut în

rândul consumatorilor, iar ei să fie siguri de calitatea fructelor cumpărate. Așteptăm și alți producători care sunt interesați să vândă sub marca Moldova - un gust deosebit să apeleze la Moldova Fruct pentru a primi detalii despre posibilitatea utilizării mărcii. Sperăm ca imaginea nouă să creeze noi oportunități, să aducem un mesaj nou despre fructele moldovenești noilor și vechilor parteneri și pe această cale să contribuim la promovarea exporturilor”, a opinat Iurie Fală.



Planul de Dezvoltare a Horticulturii, aprobat la finele anului trecut de Guvernul Republicii Moldova, prevede ca „Moldova - un gust deosebit” să devină un brand de țară pentru toate produsele din sectorul horticol.