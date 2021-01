Cum să urmezi un stil de viață sănătos în fiecare zi

Odată cu debutul sezonului rece, tot mai mulți dintre noi se gândesc la starea de sănătate, la întărirea imunității, iar la finalul anului apar dorințele de a face o schimbare majoră în stilul de viață. Sănătatea nu ar trebui să devină ceva la care să te gândești ocazional, în timpul sezonului gripal sau în pandemie. Obiceiurile pe care le ai zilnic au nevoie de atenție și de un ochi critic, mai ales dacă simți că există aspecte pe care le-ai ignorat până acum. Iată câteva sfaturi despre cum să urmezi un stil de viață sănătos:



Consumă preparate variate



Varietatea dietei tale din fiecare zi este esențială, deoarece organismul are nevoie de aproximativ 40 de nutrienți diferiți pentru a funcționa în cea mai bună formă. Cele cinci grupe importante de alimente se împart în:



legume și leguminoase;

fructe

ouă, tofu, carne slabă de pasăre, pește

cereale

lactate.



Consumul acestor alimente în fiecare zi îi va oferi organismului toate resursele necesare, formate din vitamine și minerale, precum vitamina C, calciu sau fier. Pentru a te asigura că profiți de toți nutrienții din mesele pe care le consumi, încearcă să incluzi alimente din fiecare categorie atunci când gătești. Acest lucru este important și pentru copii, deoarece le asigură dezvoltarea sănătoasă și le întărește imunitatea.



De asemenea, alege metode sănătoase de gătit, care nu afectează cantitatea de nutrienți din alimente. De exemplu, vitamina C este solubilă, iar procesul de fierbere a legumelor poate duce la pierderea a până la 50% din cantitatea pe care o conțin alimentele. Optează pentru gătitul rapid, eficient și sănătos, cu ajutorul unei friteuze cu aer cald fara ulei, care îți permite să gătești preparatele tale preferate fără a pierde nutrienți importanți. În cazul preparării clasice a mâncării, mai ales dacă ești ocupată și faci acest lucru pe fugă, te vei bucura doar de jumătate din aceștia sau chiar mai puțin. Alege o metodă potrivită programului tău zilnic, dar și obiectivelor pe care le ai când vine vorba de alimentație.



Păstrează-ți greutatea optimă



Un stil de viață sănătos înseamnă și multă activitate fizică, fie că practici un sport, mergi la sală sau faci jogging. Creșterea în greutate poate fi cauzată și de valoarea aportului caloric zilnic. Asta înseamnă că vei lua în greutate dacă nu ești atentă la ce consumi zilnic și nu faci suficientă mișcare pentru a arde caloriile adunate peste zi. O rutină haotică, mâncatul pe grabă și neatenția la obiceiurile nesănătoase pot duce la o greutate peste cea normală, moment în care devii predispusă la mai multe afecțiuni.



Încorporează în rutina ta cât mai multe ieșiri în aer liber, iar dacă nu ai timp să mergi la sală, caută resurse online și informează-te cu privire la adoptarea și menținerea unui stil de viață sănătos. Această perioadă este momentul perfect să îți stabilești un program de exerciții fizice chiar și acasă, începând cu antrenamente de bază. Printre resursele gratuite și educative în acest sens se numără canalul Fitness Blender și Popsugar Fitness. Nu uita cât de important este să respecți cele trei mese ale zilei. Dacă sari peste micul dejun, vei fi mai tentată să mănânci gustări nesănătoase sau să apelezi la soluțiile mai la îndemână, precum preparatele de tip fast-food.



Diferența pe care o face un stil de viață sănătos



Există studii care demonstrează importanța obiceiurilor sănătoase, chiar dacă le introduci treptat în viața ta. Perfecțiunea nu poate fi atinsă nici de către cei mai mari atleți, așa că nu pune presiune pe tine la acest capitol. Dacă optezi chiar și pentru un singur obicei sănătos (sport, monitorizarea caloriilor, respectarea recomandărilor nutriționale), te poți bucura de o viață mai lungă. Îți recomandăm, de asemenea, să renunți la vicii și să stabilești câteva obiective clare pentru anul următor. Pentru un plan alimentar adecvat necesităților tale este recomandat să te consulți cu un specialist în nutriție, mai ales dacă îți dorești o schimbare majoră în ceea ce privește greutatea ta corporală.



Un stil de viață sănătos ar trebui să fie pe lista ta de priorități începând din acest moment. Nu este nevoie să te dai peste cap pentru a atinge un țel nerealist, dar cu muncă și dedicare poți deveni mai puternică, sănătoasă și în cea mai bună formă.