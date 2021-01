Ce spun astrele azi, 26 ianuarie

Berbec

Daca va doriti o relatie sentimentala, contextul astral de astazi va ajuta sa va construiti viitorul amoros pe baze solide, stabile; trebuie doar sa fiti receptivi la ceea ce se intampla in viata voastra si sa actionati la momentul oportun, fara a trage de timp. Stabilitatea psihica va ajuta sa luati decizii lucide, bine documentate. Cu siguranta, veti avea o viziune mult mai clara asupra problemelor de rezolvat si a mijloacelor pe care trebuie sa le adoptati pentru a va atinge obiectivele propuse. In plan profesional, daca nu veti fi atenti, puteti inregistra pierderi; fiti prudenti si pastrati-va avantajele obtinute pana acum!



Taur

Climatul astral al zilei de astazi va ofera influxuri benefice in numeroase domenii de activitate; astazi va fi o zi a sansei, a oportunitatilor fericite. Va trebui sa nu pierdeti astfel de ocazii, pentru ca nu se stie cand se vor mai ivi altele sau daca se vor mai ivi, al fel de favorabile. Ambianta familiala se poate transforma rapid intr-o atmosfera tensionata; abtineti-va de la punerea in discutie a unor subiecte delicate si controlati-va tonul si cuvintele. Indiferent daca sunteti casatoriti sau singuri, trairile sentimentale tind sa devina din ce in ce mai profunde si riscati sa fiti mult mai usor raniti. Munca sustinuta necesita o compensare; nu ezitati sa cereti ceea ce vi se cuvine de drept.



Gemeni

In plna emotional, lucrurile vor merge destul de bine; chiar si relatiile pe care le-ati considerat, de la bun inceput, tranzitorii si nu foarte serioase, ar putea lua o turnura neasteptat de intensa, la un anume moment. Puneti-va treburile in ordine si fiti cat mai organizati cu putinta, altfel riscati sa inregistrati pierderi sau, cel putin, sa va faceti griji inutile. Aveti grija la alimentatie astazi; grasimile s-ar putea sa nu va faca foarte bine la digestie. Sistemul vostru imunitar este mai slabit, de aceea sunteti predispusi la contactarea mai rapida de viroze respiratorii. Mai incetiniti putin ritmul de lucru, pentru ca graba vine in detrimentul eficacitatii.



Rac

Astazi aveti sansa sa castigati numerosi prieteni de partea voastra. Nu veti fi deloc satisfacuti de relatii superficiale, asa ca veti fi impulsionati sa aprofundati relatiile cu persoane pe care le indragiti si le admirati sau care va suscita, intr-un fel sau altul, interesul. Preoblemele administrative sau de natura materiala pot sa va rapeasca mult timp, astfel incat momentele petrecute facand ceea ce va place ar putea sa se reduca drastic azi; nu va prea convine lucrurl acesta, dar ceea ce trebuie facut nu poate fi lasat la voia intamplarii. Gandirea critica nu va fi foarte favorizata astazi, asa ca trebuie sa fiti foarte atenti cui acordati incredere si in ce chestiuni anume.



Leu

Veti avea succes in cautarea de persoane pentru schimburi, contacte sau complicitati; va fi o zi complexa din punctul de vedere al relationarii, pentru ca mereu veti avea in vedere posibile castiguri pe care le-ati putea avea dintr-o relatie cu cineva. Din punct de vedere financiar, veti fi foarte favorizati - vor exista oportunitati pentru afaceri de anvergura, castiguri in eventuale procese pe chestiuni pecuniare, chiar castiguri la jocuri de noroc. Nu tentati insa soarta; daca fortati lucrurile, roate se poate usor inotoarce impotriva voastra. In plan profesional, succesele trebuie creditate tuturor celor care au participat la obtinerea lor; daca va veti asuma singuri meritele, fara a recunoaste si meritele celorlalti, data viitoare va veti trezi fara sustinatori.



Fecioara

Din pacate, anturajul vostru se va dovedi, in general, agresiv si impertinent; veti avea impresia ca unii cauta, in mod deliberat, provocari si va fi greu pentru voi sa va pastrati cumpatul. De data aceasta, nu vi se va putea reprosa ca luati lucrurile prea in serios; cel putin in dragoste, veti arata o latura mai luminoasa a caracterului vostru si, pur si simplu, va va face placere sa flirtati. Daca va aflati pe o pozitie de subordonare, astazi va fi greu sa suportati toanele sefului/sefilor; ar fi bine sa va gasii debusee care sa va ajute sa va descarcati, altfel riscati sa izbucniti in imprejurari deloc potrivite. In munca, eforturile voastre vor fi incununate de succes; rezultatele vor fi pe masura muncii depuse.



Balanta

Perfectionismul este o caracteristica ce va poate cauza caderi nervoase astazi, daca lucrurile nu ies exact asa cum va doriti. Exista unele limitari de care, intotdeauna, trebuie sa tineti seama; ignorandu-le va faceti rau voua insiva. Relatiile de prietenie vor trece printr-o perioada tensionata; este mai intelept sa evitati discutiile pe subiecte delicate, susceptibile a cauza dispute. In plna profesional, lucurile par sa ia o trunura fericita pentru voi; proiecte incepute mai demult incep sa-si arate rezultatele pozitive si chiar puteti fi propusi pentru o promovare, in contextul in care va faceti remarcati in mod deosebit.



Scorpion

Veti avea rectii imprevizibile, iar entuziasmul fata de anturaj va fi urmat, de multe ori, de retrageri in propria carapace; sunteti impredictibili astazi, iar acest lucru deruteaza si le da celor din jur un sentiment de nesiguranta. Veti fi greu de inteles, desi asa nu este o mare noutate, in ceea ce va priveste. Veti iesi in evidenta prin egoism si purtari copilaresti, ceea ce nu este, deloc, in avantaul vostru. In plan profesional, aceste mostre de comportament vor fi si mai daunatoare, pentru ca pot distruge ceea ce ati construit cu multa truda, in materie de relatii si performante profesionale. Exista risc de a dezvolta probleme digestive; daca sughitati mai mult de 24 de ore, fara ca acest simptom sa se atenueze, este cazul sa va adresati medicului.



Sagetator

Chestiunile sentimentale va vor parea elusive; chiar cand sunteti pe punctul de a va atinge scopurile in aceasta directie, pare ca lucrurile au modul lor de a se transforma in asa fel incat sa se intoarca pe dos. Dificultati serioase legate de organizarea bugetului ar putea sa va faca viata mai dificila decat v-ati fi asteptat, mai ales daca aveti si unele datorii de achitat; incercati sa va limitati la ceea ce produceti, nu faceti risipa si nu cheltuiti inutil banii pe lucruri nefolositoare sau nenecesare. Utilizati lista la supermarket si nu iesiti din limitele acesteia sub nici o forma, chiar daca tentatiile sunt mari; este un mod prin care ati putea reusi sa va manageriati mai bine partea financiara a vietii.



Capricorn

Aveti grija la datele de expirare ale produselor pe care le consumati; de asemenea, fiti foarte atenti la modul in care preparati diverse feluri de mancare. Riscul de a va confrunta cu toxiinfectii alimentare este crescut. Trebuie sa fiti mai indrazneti, sa va impulsionati ceva mai mult, astfel incat sa va dezvoltati marile proiecte in care sunteti implicati. Este bine sa nu renuntati prea usor la ceea ce v-ati propus sa faceti; greutati exista oriunde, important este sa va pastrati perseverenta, tenacitatea. Realatia cu o persoana importanta din viata voastra ar putea trece prin momente mai delicate; fiind importanta, incercati sa evitati ruptura. Efectele psihice ar putea si puternic resimtite.



Varsator

Temperamentul vostru ar putea sa va impinga catre excese, de orice fel; pericolul este foarte crescut iar problemele care ar putea sa apara nu sunt deloc de neglijat. In plan profesional, este posibil sa intampinati piedici in finalizarea anumitor proiecte in care v-ati pus mari sperante; nu trebuie sa disperati, ci sa va pastrati calmul, astfel incat sa preveniti eventuale derapaje majore, care sa va zadarniceasca total eforturile depuse pana acum. Nu cautati sa gasiti cine stie ce vinovati, concentrati-va eforturile pentru gasi solutiile potrivite. Lucrurile mai intra pe fagas normal si odata cu trecerea timpului, se aranjeaza, cumva, de la sine.



Pesti

Astazi este posibil sa va confruntati cu unele mici turbulente in plan profesional, care sa va para deranjante, la inceput. Totusi, pe parcurs, va veti convinge ca tot raul este sper bine si ca puteti gasi solutii mult mai bune problemelor asupra carora v-ati indreptat atentia. Sprijinul colaboratorilor va fi destul de subtire, asa ca nu aveti decat sa va bazati pe propriile forte. Aveti nevoie de incurajare, in acest context, de aceea este recomandabil sa apelati la sprijinul, chiar si numai moral, al apropiatilor - partener de cuplu, parinti, pretenti intimi, etc. Initiativa personala este stimulata, in acest context astra, astfel incat nu este dificl sa luati decizii imediate. Incredeti-va in propria intuitie; va va indruma bine, de aceasta data!