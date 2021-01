Ce să mănânci ca să ai o piele sănătoasă și luminoasă

Sănătatea pielii tale este foarte importantă. Până la urmă, pielea este cel mai mare organ și este nevoie să o îngrijești mereu, dacă vrei să își păstreze toate funcțiile și, mai ales, aspectul plăcut. Medicii recomandă să o menții hidratată în permanență și să o ferești de expunerea la razele ultraviolete.



Un alt aspect este, însă, extrem de important: nutriția. Prin alimentele pe care le mănânci obții diverse vitamine și nutrienți care ajută pielea să se regenereze și să aibă un aspect tânăr mai multă vreme. De aceea, este bine să știi care sunt principalele vitamine care contribuie la sănătatea pielii și, mai ales, ce alimente să mănânci ca să le obții.



În acest articol afli despre cele mai importante vitamine și nutrienți care regenerează pielea.



Vitamina A



Vitamina A sau retinolul este un nutrient esențial care joacă un rol important în sănătatea pielii, a ochilor și a sistemului imunitar.



Retinolul, în formula sa chimică, este inclus în multe produse cosmetice care tratează diverse probleme ale pielii, precum acneea sau ridurile.



Poți obține vitamina A și din alimentele pe care le mănânci. Carnea, ouăle, produsele lactate conțin vitamina A. În produsele de origine animală, precum ficatul de vită sau de miel, uleiul de pește, peștele gras, brânza de capră, camembert sau cheddar se găsește retinolul în stare naturală, în timp ce în produsele vegetale se găsește betacarotenul pe care organismul îl transformă ulterior în vitamina A.



Vitamina C



Vitamina C se regăsește în straturile superficiale ale pielii, în epiderm, dar și în cele interne. Are proprietăți antioxidante, protejând împotriva radicalilor liberi și susține producerea colagenului care dă elasticitatea și fermitatea pielii. De aceea vitamina C este un ingredient de bază în multe produse împotriva îmbătrânirii.



Vitamina C protejează pielea supraexpusă la soare, ajută la refacerea celulară și reduce apariția ridurilor, pentru că previne deshidratarea. Recomandarea medicilor este ca doza zilnică de vitamina C să fie de 1000 mg. O poți lua din suplimentele care se găsesc în farmacii sau, mai bine, din alimente precum citricele, căpșune, broccolli, spanac.



Vitamina E



Asemeni vitaminei C, vitamina E este un antioxidant foarte puternic care protejează pielea de efectele nocive ale razelor UV si de arsurile solare. Vitamina E absoarbe razele UV, atunci când este aplicată pe piele și oferă protecție, reducând astfel numărul ridurilor și al petelor solare.



Vitamina E este produsă de organism în mod normal, prin sebum, uleiul care este secretat prin porii pielii. De aceea, este important să existe un echilibru în producția de sebum, pentru a păstra pielea sănătoasă. Prea mult sau prea puțin sebum reprezintă o problemă. Dacă ai pielea foarte uscată, vitamina E te poate ajuta să compensezi lipsa sebumului.



Doza zilnică recomandată de vitamina E este de aproximativ 15 mg pentru adulți. Este important să obții vitamina E din alimentele pe care le mănânci. O găsești în nuci și semințe, în migdale, alune, semințe de floarea soarelui. Poți căuta și suplimente alimentare cu vitamina E sau produse cosmetice care conțin o combinație de vitamina E și vitamina C.



Omega 3



Acizii grași omega 3 sunt cunoscuți pentru proprietățile lor antiinflamatorii, de aceea consumul de omega 3 are beneficii extraordinare pentru sănătatea pielii. Datorită proprietăților acestor acizi, afecțiunile inflamatorii ale pielii, precum acneea, roșeața, cuperoza, pot fi tratate cu succes. Consumul alimentelor bogate în omega 3 favorizează protecția pielii, care va arăta mai tânără și mai netedă.



Acizii grași se găsesc mai ales în peștii de apă rece, precum sardinele, somonul, macroul, tonul sau codul negru. Medicii recomandă să consumi omega 3 din pește, mai degrabă decât din uleiul de pește, pentru a obține și alți nutrienți precum vitamina D și seleniu.



Sănătatea pielii este foarte importantă, atât din punct de vedere medical cât și din punct de vedere estetic. Pielea este o carte de vizită pentru mulți. De aceea, dieta ta trebuie să conțină alimente care susțin sănătatea acestui organ.